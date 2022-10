Baselbieter Linke starten Kampagne gegen Vermögenssteuerreform

Abstimmung Baselbieter SP und Grüne zur tieferen Vermögenssteuer: «Wir können uns diese Politik für die Reichsten nicht leisten» Die Baselbieter Linke lanciert die Nein-Kampagne gegen die Baselbieter Vermögenssteuerreform. Nach einem Ja des Volkes am 27. November fliesse weniger Geld in die Staatskassen – und nicht etwa mehr, wie das die Regierung behaupte. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 18.10.2022, 17.23 Uhr

Bekämpfen die Vermögenssteuer (v.l.n.r.): Ronja Jansen (SP), Thomas Noack (SP), Miriam Locher (SP), Michael Durrer (Grüne), Urs Kaufmann (SP). Michel Ecklin

Im anstehenden Abstimmungskampf um die Baselbieter Vermögenssteuerreform geht es viel um Zahlen. Ob man am 27. November ein Ja oder ein Nein in die Urne legt, ist aber auch eine Glaubensfrage – nämlich ob man glaubt, was die Steuersenkung bewirken soll: Dass die wohlhabendsten Steuerpflichtigen eher im Kanton verbleiben, wenn sie weniger für ihr Vermögen berappen müssen.