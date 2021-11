Abstimmung Lausens Bürger stimmen an der Urne über Fusion mit Einwohnergemeinde ab Ende November wird entschieden, ob sich die Bürgergemeinde mit der Einwohnergemeinde zusammenschliessen will. Simon Tschopp 15.11.2021, 17.15 Uhr

Werden die Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde bald fusioniert?

Martin Töngi

Die Stimmberechtigten der Bürgergemeinde Lausen entscheiden am 28. November an der Urne, ob sich die Bürgergemeinde mit der Einwohnergemeinde Lausen zusammenschliessen soll. Dazu müssten zwei Drittel der Stimmenden Ja sagen.

An der ausserordentlichen Lausner Bürgergemeindeversammlung vom 31. August wurde einer Fusion mit der Einwohnergemeinde mit 26 Ja-Stimmen bei je einer Gegenstimme und Enthaltung stattgegeben. Dieser Entscheid unterliegt dem obligatorischen Referendum.

Einwohnergemeinde entscheidet nächstes Jahr

Sollte an der Urne eine Ja-Mehrheit von mindestens zwei Dritteln resultieren, hat im kommenden Jahr auch die Einwohnergemeinde über einen Zusammenschluss zu befinden. Kommt es an der Gemeindeversammlung ebenfalls zu einem Ja, muss auch dieser Beschluss an der Urne bestätigt werden.

Schliesslich muss noch die Baselbieter Regierung die Fusion der Bürgergemeinde mit der Einwohnergemeinde Lausen absegnen.