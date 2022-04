Abstimmung Schwarzbuben-Gemeinden stellen sich gegen kantonale Steuersenkungs-Initiative Die Solothurnerinnen und Solothurner stimmen über die Initiative «Jetz si mir draa » und den Gegenvorschlag ab. Wird die Initiative angenommen, hätte dies starke Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

In Dornach wird derzeit für die Initiative geworben. Kenneth Nars

Wie selten bei kantonalen Vorlagen hat die am 15. Mai in Solothurn an die Urne kommende Initiative «Jetzt si mir draa» Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinden. Die vom SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann angestossene Initiative verlangt eine Senkung der im schweizweiten Vergleich hohen Einkommenssteuern. Die Steuerbelastung dürfte für niemandem mehr über dem Schweizer Durchschnitt liegen. Dies gälte ab dem Jahr 2030, während ab dem Jahr 2023 die Steuerbelastung im Kanton Solothurn noch maximal 120 Prozent des Schweizer Durchschnitts betragen dürfte.