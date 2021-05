Abstimmung vom 13. Juni Auch im Baselbieter Wasser hat es fast überall Pestizidrückstände Die Werte sind aber viel tiefer als im Mittelland, weil intensive Kulturen wie Beeren, Gemüse und Obst nur kleinflächig angebaut werden. Andreas Hirsbrunner 12.05.2021, 05.00 Uhr

Die Botschaft der Obstbauern ist klar: Ohne Pestizideinsatz gibt's keine grossen Kirschen aus Anlagen. Kenneth Nars

Die am 13. Juni zur Abstimmung kommenden Pestizid- und Trinkwasserinitiativen werfen ihre Schatten weit voraus. Das erstaunt wenig, denn sie berühren Grundsätzliches von der Gesundheit über die Biodiversität bis zu bäuerlichen Existenzängsten. Überschneidender Kernpunkt der beiden Initiativen ist, den Austrag von synthetischen Pflanzenschutzmitteln einzuschränken. Die Pestizidinitiative will das ganz verbieten, die Trinkwasserinitiative keine Direktzahlungen mehr an Bauern leisten, die solche verwenden. Deshalb der Blick auf die Region mit der Frage: Wie steht's im Baselbiet um den Pestizideinsatz und dessen Auswirkungen aufs Wasser?

Der grösste Pestizidhändler schweigt über Verkaufszahlen

Das Baselbiet ist aus Sicht der Bodenbewirtschaftung ein Kanton des Graslands. 15'000 der 21'000 Hektaren Landwirtschaftsfläche sind Grünfläche, das heisst mehr oder weniger intensiv genutzte Naturwiesen, Kunstwiesen oder Weiden. Rund 5'000 Hektaren sind Ackerfläche; auf einem beträchtlichen Teil davon wird Weizen nach den Extenso-Richtlinien angebaut. Auf all diesen Flächen werde kein respektive wenig Pestizid gespritzt, sagt Eleonor Fiechter, die beim Ebenrain die Abteilung Pflanzenschutzdienst leitet.

Intensiver seien Reben, Obstbauanlagen, Zuckerrüben und Kartoffeln sowie Beeren- und Gemüsekulturen, bei denen Herbizide, Fungizide und Insektizide zum Einsatz kommen. Doch deren Flächen belaufen sich im Baselbiet insgesamt auf nur rund 500 Hektaren, die Hälfte davon Obstbauanlagen. Fiechter bilanziert deshalb in Sachen Pestizide:

«Baselland steht gut da, bei uns kommen relativ wenig Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Das vor allem im Vergleich zum Berner Seeland mit seinen intensiv bewirtschafteten Gemüsekulturen.»

Welche Mengen Pestizide im Baselbiet jährlich verkauft werden, ist nicht eruierbar. Denn der mit Abstand grösste Händler, die Fenaco-Tochter Landi Reba, gibt keine Verkaufszahlen bekannt.

Stark unterschiedliche Belastung von Grundwasser und Bächen

Der kleinere Pestizideinsatz wirkt sich auch auf die Gewässer aus, die bei uns weniger belastet sind als im Mittelland. Doch pestizidfrei sind sie nicht. Adrian Auckenthaler leitet beim Amt für Umweltschutz und Energie das Ressort Wasser und Geologie. Er sagt:

«Es gibt im Kanton Rückstände von Pestiziden im Grund- und im Quellwasser. Und das mehr oder weniger über den ganzen Kanton verteilt.»

Der Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter werde aber an weniger als fünf Prozent der Messstellen überschritten; je nach Stoff werden im Kanton 150 bis 400 Grund- und Quellwassermessstellen beprobt. Überschritten wird der Höchstwert etwa in Allschwil-Schönenbuch als Folge der intensiven Landwirtschaft oder im Raum Schweizerhalle als Folge der Produktion.

Eine spezielle Problematik von Pestizidrückständen ist, dass sie sich lange im Wasser halten. So wird laut Auckenthaler noch heute an zehn Messstellen im Kanton beim Pestizid Atrazin der Höchstwert überschritten, obwohl dessen Einsatz seit zehn Jahren verboten ist. Beim ehemaligen Produktionsstandort Schweizerhalle wird dieser gar um das Zehnfache übertroffen. Doppelt so oft wie das Atrazin selbst überschreitet dessen Abbauprodukt Desethylatrazin den Höchstwert.

Regional variieren die Pestizidrückstände im Baselbiet. Tiefer seien die Belastungen im Grundwasser des Oberbaselbiets und der beiden Frenkentäler, weil dort die Landwirtschaft weniger intensiv sei. Höher seien die Werte im Laufental und Birstal. Oberflächengewässer, so Auckenthaler weiter, seien umso mehr betroffen, je näher sie an Landwirtschaftsgebieten vorbeiflössen und je kleiner das Gewässer sei. Flüsse wie Birs und Ergolz seien wegen der Wassermenge und damit der Verdünnung weniger ein Problem.

Mehr Wasser – weniger Pestizidkonzentrationen. Flüsse wie die Birs gehören nicht zu den Problemgewässern. Kenneth Nars

Die Palette an nachgewiesenen Pestizidrückständen im Grundwasser sei breit, wobei man nur das nachweisen könne, nach dem man suche. Manchmal erwiesen sich neue Stoffe erst mit der Zeit als problematisch. Auckenthaler: «Systembedingt sind wir immer etwas hintendrein. Bis die Substanzen im Grundwasser angekommen sind, vergeht eine gewisse Zeit.»

Trinkwasser fast gut – Wohl der Forellen eher schlecht

Kaum ein Problem scheinen die Pestizidrückstände im Baselbieter Trinkwasser zu sein. Kantonschemiker Peter Brodmann sagt:

«Wir haben im Gegensatz zum Mittelland keine Grenzwertüberschreitungen im Kanton. Ich mache mir kaum Sorgen um Pestizidrückstände in unserem Trinkwasser.»

Einzige Ausnahme sei ein Fall vor zwei Jahren in Buus gewesen, als zu viel Rückstände des inzwischen verbotenen Fungizids Chlorothalonil gemessen worden sei. Toxikologisch sei der Wert aber nicht relevant gewesen. Wobei, so schränkt Brodmann ein, man im Baselbiet erst nach Chlorothalonil-Rückständen gesucht habe, nachdem das Pestizid zum Thema wurde. Wie Auckenthaler sagt auch Brodmann: «Man sieht, was man sucht. Wir erfahren vom Ebenrain, was eingesetzt wird. Wenn aber jemand ein illegales Mittel spritzt, finden wir das nicht im Trinkwasser.»

Werden grosse Mengen an Insektiziden gespritzt, verhungern die Forellen.

Hans Mathys

Bedeutend schärfere Töne schlägt Dominic Tanner, Präsident ad interim des kantonalen Fischereiverbands, an:

«Die Situation ist sehr bedenklich. Wir Fischer spüren als Erste die Auswirkungen von Pestizidrückständen im Wasser.»

Wegen sinkender Pegelstände stiegen die Konzentrationen im Wasser. Und der Austrag von Insektiziden dezimiere die Insektenwelt. Die kleinen Bäche im Baselbiet seien reine Forellengewässer, Forellen ernährten sich nur von Insekten und Würmern. Tanner: «Wir haben immer weniger Forellen. Infolge Futtermangels verschwinden sie oder sie verhungern. Und niemand übernimmt die Verantwortung dafür.»

Die Fronten sind bezogen – es gibt aber prominente Abweichler Die Partei-Fronten zu den Initiativen verlaufen weitgehend klassisch. SVP, FDP und Mitte lehnen sie ab, SP, Grüne und EVP stimmen zu. Die Grünliberalen befürworten nur die Trinkwasserinitiative. Komplexer ist die Situation bei den Bauern. Der Schweizer Bauernverband und im Gefolge auch jener der beiden Basel lehnen die Initiativen mit einer selten gesehenen Vehemenz ab, was mit der eingangs erwähnten Existenzangst zu tun hat. Auch Bio Suisse, der Dachverband der Bioproduzenten, hat Vorbehalte und sagt Nein zur Trinkwasserinitiative. Dem schliesst sich der regionale Verband Bio Nordwestschweiz an. Dies in erster Linie, weil Bauern kaum noch Futtermittel für ihre Tiere zukaufen könnten, wenn sie die Direktzahlungen nicht verlieren wollen. Das beträfe auch die Biobauern, allen voran jene mit Schweine- und Geflügelhaltung. Die Pestizidinitiative bejahen Bio Suisse und Bio Nordwestschweiz. Dem schliesst sich die Baselbieter Ständerätin und Biobäuerin Maya Graf an und stellt sich damit partiell gegen ihre Partei, die Grünen. Gänzlich aus dem Raster springt alt Landratspräsident und Biobauer Hannes Schweizer (SP): Er plädiert für ein zweifaches Nein.