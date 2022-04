Abstimmung Baselland: Darum geht es beim neuen Sozialhilfegesetz

Abstimmung vom 15. Mai Was Sie alles über das neue Baselbieter Sozialhilfegesetz wissen müssen Die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes bringt neue Zuschüsse, aber auch einen umstrittenen Langzeitabzug. Die bz klärt die wichtigsten Fragen. Zudem kreuzen ein Befürworter und ein Gegner die Klingen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Bei den Abstimmungskomitees steht es 2:1 für die Gegner: Ein Bündnis von sozialen Institutionen (Plakat links) sowie die SP und die Grünen (Mitte) kämpfen gegen das Sozialhilfegesetz, SVP, FDP und Mitte (r.) sind dafür. Kenneth Nars

Zwar stimmt die Baselbieter Bevölkerung «nur» über eine Teilrevision des bestehenden Sozialhilfegesetzes ab. Diese bringt jedoch eine weitreichende Neuausrichtung des Systems. Stärker als zuvor wird bei den Unterstützungsleistungen unterschieden, wie lange jemand von der Sozialhilfe abhängig ist. Ist jemand kürzer als zwei Jahre Sozialhilfebezüger, so hat er neue Möglichkeiten, mehr als den Grundbedarf von 997 Franken pro Monat zu erhalten: Einen Motivationszuschuss von 100 oder einen Beschäftigungszuschuss von 80 Franken.

Für ersteren muss ein Förderprogramm, ein Sprachförderkurs, ein Grundkompetenzkurs oder eine Berufsausbildung absolviert werden. Für letzteren muss ein Beschäftigungsprogramm besucht werden. In der Regel nach zwei, spätestens nach drei Jahren in der Sozialhilfe enden diese Zusatzzahlungen – ausser im Falle einer Berufsausbildung. Durch die Zuschüsse soll die Reintegration in den Arbeitsmarkt gefördert werden.

Nein. In der Schweiz bisher einmalig ist das Vorhaben von Finanz- und Sozialdirektor Anton Lauber (Mitte), Sozialhilfebeziehenden nach zwei Jahren den Grundbedarf zu kürzen. Der sogenannte Langzeitabzug beträgt im Monat 40 Franken pro Person oder rund vier Prozent. Die Regierung erhofft sich dadurch eine zusätzliche Motivation der Betroffenen, doch noch eine Arbeit zu finden.

Neben kleineren Neuerungen wie dem automatischen Teuerungsausgleich, einem Vermögensfreibetrag ab 55 Jahren oder Anreizbeiträgen für Arbeitgeber, investiert der Kanton 1,9 Millionen Franken pro Jahr in ein Assessmentcenter. Dieses soll die Lücke zwischen RAV und Sozialhilfe schliessen und präventiv wirken, indem es etwa Ausgesteuerten hilft, ehe sie ihr ganzes Vermögen aufgezehrt haben.

Tatsächlich steht eine 2018 hauchdünn vom Landrat an die Regierung überwiesene Motion von SVP-Landrat Peter Riebli am Ursprung der aktuellen Abstimmungsvorlage. Sie forderte die Kürzung des Grundbedarfs um 30 Prozent, die nur durch besonderes Engagement wieder hätte wettgemacht werden können.

Eine erste Regierungsvorlage orientierte sich 2020 zumindest teilweise noch daran, wurde jedoch in der Vernehmlassung derart verrissen, dass Anton Lauber sie zur jetzt vorliegenden Fassung komplett überarbeitete. Riebli selber scherzt jeweils, dass sie nur noch «in homöopathischen Dosen» an seine Motion erinnere. Gleichwohl unterstützt die SVP die Vorlage.

Der Landrat stimmte der Vorlage im November 2021 mit 53:31 Stimmen bei einer Enthaltung zu. Weil damit das Vierfünftel-Mehr verpasst wurde, kommt es überhaupt erst zum Urnengang. SVP, FDP, Mitte/GLP und die Mehrheit der EVP sagten Ja, SP und Grüne fast geschlossen Nein.

Die später gefassten Parolen der Parteien entsprechen weitestgehend dem Stimmverhalten im Landrat - nur die GLP-Basis beschloss Stimmfreigabe. Zusätzlich formierten sich mit dem Bündnis «Verkehrt Baselland» rund 20 soziale Institutionen wie Caritas, Heilsarmee, Avenir Social, die Römisch-Katholische Kirche oder die Gewerkschaft VPOD zu einem zweiten Nein-Komitee neben jenem der SP.

Regierungsrat Lauber betonte immer, dass es sich nicht um eine Sparvorlage handle. Und die nackten Zahlen bestätigen dies. Selbst wenn man die jährlichen 1,9 Millionen Franken für das Assessmentcenter ausser Acht lässt, rechnet der Kanton wegen der neuen Zuschüsse mit Mehrkosten: Beim Motivationszuschuss mit 580'000 Franken, beim Beschäftigungszuschuss mit 125'000. Da der Langzeitabzug schätzungsweise 550'000 Franken Minderausgaben bringt, bleiben Mehrausgaben von 100'000 bis 150'000 Franken pro Jahr.

Der Zankapfel der Vorlage ist der Langzeitabzug von 40 Franken. Ohne ihn hätten SP und Grüne im Landrat zugestimmt, doch für die Bürgerlichen ist er essenziell.Fakt ist: Das Gesetz sieht umfangreiche Ausnahmen vor. Minderjährige, Mütter mit Kleinkindern unter 12 Monaten, Über-55-Jährige, die 20 Jahre in der Schweiz gearbeitet haben, Personen in Ausbildung oder Förderkursen sowie jene, die zu 70 Prozent arbeitsunfähig sind, behalten den vollen Grundbedarf auch nach zwei Jahren. Zudem dürfen Gemeinden weitere begründete Ausnahmen definieren. Im Bericht der Finanzkommission vom Herbst 2021 rechnet die Verwaltung mit gut 1100 Betroffenen, dies bei 8500 Sozialhilfebeziehenden.

Bringt die Teilrevision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes nun mehr Vor- oder mehr Nachteile? Im Pro & Contra treten FDP-Präsident Ferdinand Pulver und Donat Oberson von der Heilsarmee gegeneinander an:

Ferdinand Pulver, Präsident FDP BL und Gemeinderat Reinach, Ressort Soziales. Kenneth Nars

«Immer mehr Personen sind auf Sozialhilfe angewiesen. Das spüren vor allem auch die Gemeinden, die mit wachsenden Kosten kämpfen. Mit der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes wird die komplexe Problematik zielführend verbessert, da von einem repressionsorientierten System auf ein anreizbasiertes gewechselt wird.

In den ersten zwei Jahren des Sozialhilfebezugs ist eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt am wahrscheinlichsten. Deshalb werden Kanton und Gemeinden vor allem in dieser Phase mehr unterstützen. Damit sich die Arbeitsbemühungen der Betroffenen lohnen, werden sie in dieser wichtigen Phase neu einen monatlichen Motivationszuschuss von 100 Franken oder einen Beschäftigungszuschuss von 80 Franken erhalten. Ausserdem gibt es Anreizbeiträge und Betreuungspauschalen für Arbeitgeber, die Klienten der Sozialhilfe einstellen.

Neu soll zudem ein Assessmentcenter Hilfe leisten. Diese vom Kanton finanzierte Anlaufstelle, die verschiedene Institutionen und Fachleute zusammenführt, kann einen wichtigen Beitrag zur frühzeitigen Beratung und Begleitung leisten und so ein Abrutschen in die Bedürftigkeit verhindern helfen. Ausserdem fördern neue Grundkompetenzkurse sowie Angebote zur sozialen Integration die Förderung von Geflüchteten – ganz wichtig, wie die aktuelle Situation der ukrainischen Flüchtlinge zeigt.

Als zuständiger Gemeinderat für Soziales in Reinach setze ich mich beinahe täglich mit dem Thema Sozialhilfe auseinander und sehe in dieser Revision den richtigen Schritt zu einer modernen Sozialhilfe im Kanton. Es ist mir wichtig zu betonen, dass die markanten Verbesserungen, die diese Vorlage beinhaltet, weitgehend zugunsten der Schwächsten in unserer Gesellschaft gehen. Diese Neuausrichtung des Sozialhilfegesetzes beinhaltet keinen Sparansatz, wie von der Gegnerschaft gerne ins Feld geführt wird. Im Gegenteil, der Unterstützungsaufwand wird eher erhöht, um die Situation der bedürftigen Mitmenschen zu verbessern und somit zudem langfristig auch die Kosten der Sozialhilfe für die Gemeinden zu senken.

Daher empfehle ich am 15. Mai aus Überzeugung ein JA.»

Donat Oberson, Leiter Sozialberatung Heilsarmee beider Basel, Mitglied Bündnis Verkehrt Baselland. Zvg

«In gut zwei Wochen wird entschieden, ob das Sozialhilfegesetz in Baselland revidiert wird. Das breite zivilgesellschaftliche Bündnis «NEIN zum Sozialhilfegesetz» wehrt sich gegen das Experiment auf dem Rücken der Armutsbetroffenen.

Das neue Sozialhilfegesetz macht das heute bereits komplexe Sozialhilfesystem noch komplizierter. Hauptkritikpunkt sind für uns die ungerechtfertigten Beitragssenkungen. Die Teilrevision fordert für die Bezügerinnen und Bezüger nach zwei Jahren eine Kürzung des Grundbedarfs der Sozialhilfe, obwohl dieser schon heute nicht existenzsichernd ist. Betroffen davon sind auch viele Kinder und Jugendliche, machen sie doch einen Drittel aller sozialhilfebeziehenden Personen aus. Wenn der Langzeitabzug Realität wird, trifft dies das Familienbudget und damit auch die Kinder und Jugendlichen - auch wenn sie selbst vom Langzeitabzug ausgenommen sind.

Die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes sieht überdies die Schaffung eines Assessmentcenters vor. Obwohl der Nutzen völlig unklar ist, sollen Millionen investiert werden. Gleichzeitig werden bei den Bezügerinnen und Bezügern die Beiträge zusammengestrichen. Das ist nicht tragbar. Zudem bedeutet es für die Ämter deutlich mehr bürokratischen Aufwand.

Weiter schafft die Teilrevision zusätzliche Rechtsungleichheit, denn die Regelungen sind nicht national abgestimmt und neue Begrifflichkeiten werden eingeführt. Es kommt auf den Wohnort an, ob und wie viel Unterstützung jemand erhält. Das ist ungerecht und die vorgeschlagene Sonderlösung verursacht viel Aufwand zur Koordination für alle Beteiligten. Das kostet Zeit und Geld, die besser für die Betroffenen selbst eingesetzt werden könnten.

Die Vorlage vom 15. Mai 2022 ist ein gefährliches Experiment auf dem Rücken der Armutsbetroffenen. Wir sind überzeugt, dass die fachlichen Argumente gegen die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes in Baselland überwiegen und am Abstimmungssonntag ein Nein resultieren wird!»

