Abstimmung vom 28. November Nirgends ist die Ablehnung der Massnahmen so gross wie hier: Eine Fahrt durch das Land des Corona-Widerstands Von Genf bis zum Bodensee war die Zustimmung zum Covid-19-Gesetz gross. Drei Bezirke, alle in der Region Basel, stachen am letzten Urnengang heraus. Eine Spurensuche fördert ganz unterschiedliche Gründe für die Obrigkeitskritik zu Tage. Benjamin Rosch und Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oberhalb von Bretzwil zeigt ein Plakat, was viele hier von den Coronamassnahmen halten. Bild: Christian Flierl

Dort, wo die Hügel der Strasse immer näher rücken und die Hänge immer schroffer werden, stehen die ersten Plakate. Sie reden von Pflichten, von Zwang und davon, dass alle Menschen überwacht würden. Von Basel her kommend bis Waldenburg gibt es diesen Spalier aus Warnungen nicht, aber von hier begleiten sie uns durchwegs bis an einen anderen Zipfel der Region, nach Burg im Leimental. Dazwischen liegen drei Bezirke. Eine Kantonsgrenze verläuft mitten durch, die politischen Verhältnisse sind unterschiedlich, und mindestens drei verschiedene Lebensräume sind es auch. Vereint sind sie in einer Sache, die nur oberflächlich etwas mit den Parteien der Schweiz zu tun hat: Die drei Bezirke sind im Widerstand gegen die Coronamassnahmen.

Wann kam es schon vor, dass die Schweiz zweimal so kurz hintereinander zu einem Thema befinden musste, das nicht nur so emotional ist, sondern auch noch die Parteienstruktur wie ein Kartenhäuschen zusammenbrechen lässt? Geschenkt: Im Juni entschied die Schweizer Stimmbevölkerung mehr über Unterstützungszahlungen für leidende Betriebe als über eine Zertifikatspflicht. Die Debatte ist rauer geworden, die Gräben, nimmt man etwa die sozialen Medien zum Massstab, tiefer. Und doch liefert der 13. Juni eine Blaupause für die nächste Volksbefragung in zwei Wochen.

Das Bundesamt für Statistik hat aus den Resultaten eine Karte gefertigt. Sortiert man sie nach Bezirken, entsteht ein eindrückliches Bild: Ein grüner Teppich spannt sich von Genf fast bis an den Bodensee, erst mit den Ausläufern der Alpen verfärbt er sich rot. Die gesamte Westschweiz hat Ja gesagt, mal wuchtig, mal zögerlich, aber jeder einzelne Bezirk hat das Covid-Gesetz gutgeheissen. Auch im Baselbiet und im Mittelland steht alles auf Grün. Nur kurz vor Basel, dem dunkelgrünen Fleck, zieht sich ein roter Gürtel von West nach Ost: in Waldenburg, Thierstein und Laufen.

Strukturschwaches Waldenburg nach jahrelangem Niedergang

«Sie sind nicht zu Hause», sagt eine rauchige Stimme. Sie gehört zu Susi Lipski, einer älteren Frau in schwarzen Hosen, schwarzer Jacke und mit weichen Gesichtszügen. Sie hat von der Strasse beobachtet, wie wir vergeblich geklingelt hatten bei ihren Nachbarn. Das Haus an der Hauptstrasse von Waldenburg, genau vis-à-vis der verlassenen Uhrenfabrik Revue Thommen, lässt keinen Zweifel an den Überzeugungen seiner Bewohner. Alles hier sträubt sich gegen die Coronamassnahmen. Sogar eine kopflose Schaufensterpuppe streckt die Arme mit einem Transparent weit von sich.

Susi Lipski sagt, sie pflege ein gutes Verhältnis zum Nachbarn. Aber über sein Engagement kann sie nur den Kopf schütteln. «Ich lasse mich gar nicht darauf ein», sagt sie, «es hat ja viele von diesen hier oben.» Man müsse nur in die Vorgärten schauen, um sie im Dorf zu erkennen.

«Dort, wo’s nicht aufgeräumt ist, wohnen die grün Angehauchten, die Esoterischen.»

Möglicherweise strahlt das 15 Kilometer entfernte Goetheanum in Dornach, das Zentrum der weltweiten Anthroposophie, bis nach Waldenburg.

Dennoch: Ein im politischen Sinn grünes Dorf ist Waldenburg nicht. Das CO 2 -Gesetz und die Agrar-Initiativen haben die Einwohnerinnen und Einwohner rundweg abgelehnt. Das Dorf wie das ganze Tal leidet unter Infrastrukturschwäche. Vom Neubau der Waldenburgerbahn, auf deren Strecke künftig gelbe Trams der Baselland Transport AG fahren werden, erhofft sich das Waldenburgertal neuen Aufschwung. In gut einem Jahr soll das geliebte Bähnli in neuer Farbe wieder zwischen Liestal und Waldenburg verkehren. Die Gleisarbeiten, die sich durch das gesamte Tal ziehen und für eine Grossbaustelle sorgen, gehören dann der Vergangenheit an. Ob dem Bezirk die von vielen herbeigesehnte Rückkehr zu früheren Blütephasen gelingt, muss sich zeigen.

Vor einem Wohnhaus entlang der Hauptstrasse in Waldenburg wimmelt es von Nein-Plakaten. Bild: Christian Flierl

Im Unterschied zu anderen Flecken im Baselbiet hatte die Landwirtschaft in der Gemeinde Waldenburg in der Vergangenheit einen geringeren Stellenwert als die Industrie. Der Niedergang von einst grossen Namen wie Revue Thommen hat Spuren hinterlassen im Dorf. «Von elf Beizen sind noch vier offen», sagt Lipski. Die Leute ziehen weg, auch Lipski will ihr Haus bald verkaufen. «Hier gibt es ja nichts mehr», sagt sie.

«Wir sind Hauptort des Bezirks, aber davon merkt man nichts mehr. Die Finanzen sind im Keller.»

Sie sagt’s, steigt in einen hellblauen Ford Mondeo und ist so schnell verschwunden, wie das Gespräch begonnen hat.

«Es ist erstaunlich», entfährt es Politgeograf Michael Hermann, als er sich über die Abstimmungsstatistik vom vergangenen Juni beugt. Die «Schweiz am Wochenende» hat ihn angerufen und um eine Erklärung gebeten, warum diese drei Bezirke so ausscheren. Hermann sagt:

«Es gibt nicht den einen Grund. Grundsätzlich existieren Unterschiede zwischen Stadt und Land, aber hier verläuft die Trennlinie nicht entlang des klassischen Sarah-Jane-Grabens.»

Will heissen: Nur in ländlichen Gebieten sind die Gegner der Coronamassnahmen in der Überzahl. Es sind aber andere Mehrheiten als in den üblichen Rechts-links-Fragen. «Hier spielt die individuelle Geschichte jedes Bezirks eine Rolle», sagt der Experte. Das Waldenburgertal sei beispielsweise ausgeprägt strukturschwach, auch vom öffentlichen Verkehr nicht gut erschlossen. Zwar sei das Gebiet ländlich, aber nicht von der Landwirtschaft geprägt, sondern von der Industrie. «Das ergibt eine andere Demografie als in Teilen des Oberbaselbiets», sagt Hermann. Er zieht den Vergleich mit dem Emmental. Dieses stimme in vielen Gesellschaftsfragen stramm konservativ, hat aber zum Covid-Gesetz Ja gesagt. «Es gibt einen Unterschied zwischen konservativ-obrigkeitsfreundlich und konservativ-obrigkeitskritisch.»

Wir steigen ins Auto und fahren weiter. Hinter Liedertswil wird die Landschaft weiter und heller. Der Jura erhebt sich in sanften Hügeln, auf deren Kuppen kleinere und grössere Wälder wachsen. Dazwischen liegen die Siedlungen wie Wasserpfützen. Bevor wir die Grenze zum Schwarzbubenland passieren, halten wir auf einem Hügelkamm an. Neben der Strasse hat jemand einen Anhänger parkiert, darauf steht ein Plakat. Ein riesiger Finger zeigt auf das Gebiet, in dem viele Gegnerinnen und Gegner des Covid-Gesetzes leben. «Impfzwang für alle?», schreit das Plakat in grossen Lettern.

Die Thiersteiner blicken kritisch nach Solothurn und nach Basel

Es ist gar nicht so einfach, Menschen anzutreffen an einem Mittwochnachmittag im Gilgenbergerland. Viele Dorfbeizen sind geschlossen, die Strassen leer. In einer Garage in Nunningen treffen wir auf Reto Winkelmann, einen breitschultrigen Mann mit einem kurzen Bart um den Mund. Der Präsident der FDP Meltingen kennt die Debatte aus dem Dorf und von zu Hause. «Mein Sohn ist Impfgegner», sagt er, «warum, weiss er, glaub ich, selber nicht recht.» Er selber habe klar Ja gestimmt und werde das auch wieder tun. «Die Gegner hier treten sehr aggressiv auf. Dabei kriegen wir die Einschränkungen durch Coronamassnahmen wenig zu spüren», sagt Winkelmann. Die Ablehnung führt er unter anderem auf den speziellen Status des Schwarzbubenlands zurück.

«Wir sind hier relativ weit weg von unserer Regierung in Solothurn. Wir schlagen ab und zu quer, was die kantonale Politik angeht.»

Reto Winkelmann aus Meltingen hat festgestellt, dass die Massnahmengegner sehr aggressiv auftreten. Bild: Christian Flierl

Viele Thiersteinerinnen und Thiersteiner beäugen kritisch, was Regierungsrat und Parlament auf der anderen Seite des Juras entscheiden. Gleichzeitig ist die Region aber auch weit entfernt von der Stadt Basel und den Agglomerationsgemeinden. Den angrenzenden Laufentalern sind die Thiersteiner viel verbundener als den übrigen Baselbietern, den Solothurnern jenseits des Passwangs oder den Baslern.

In Meltingen stimmten 39,6 Prozent im Juni für das Covid-Gesetz, in der Nachbargemeinde Zullwil waren es 35,7 Prozent. In der einwohnerstärkeren Zentrumsgemeinde Nunningen war die Ablehnung zwar weniger deutlich, aber immer noch klar. Baviello Geremia, der die Nunninger Garage seit zwei Jahren betreibt, hat eine Vermutung, weshalb das Gesetz in den Gilgenberger Gemeinden verworfen wurde: «Ich merke, dass viele Menschen hier konservativ eingestellt sind. Elektroautos zu verkaufen, war lange Zeit unmöglich. Jetzt funktioniert es langsam», sagt Geremia, der von Corona genesen ist. «Meine Tochter hatte Symptome, ich spürte nichts.» Er müsse seinen Kundinnen und Kunden immer wieder sagen, dass sie in der Garage eine Maske tragen sollen.

Auch wenn das Thierstein auf den ersten Blick wenig Bezug hat zum Waldenburgertal, sind die Probleme nicht so verschieden. Viele Budgets sind auch in den Gemeinden des Solothurner Bezirks rot. Nach einem Talkessel erreichen wir das auf einem Hochplateau gelegene Fehren, wo ein berühmter Einwohner zu Hause ist. SVP-Nationalrat und Kantonalpräsident Christian Imark ist in Fehren aufgewachsen und lebt mit seiner Familie noch immer in der 600-Einwohner-Gemeinde.

Bei den zurückliegenden Kantonsratswahlen konnte die SVP im Schwarzbubenland einen Sitz zulegen. Imarks Partei ist die einzige dieser Grösse, die sich gegen das Covid-Gesetz zur Wehr setzt. «Ich habe alle Coronamassnahmen im Nationalrat abgelehnt und werde auch am 28. November Nein stimmen», sagt Christian Imark. Bei einem Anlass in einem Restaurant in der Gegend hätte kürzlich rund die Hälfte der Gäste draussen sitzen müssen. «Die Spaltung der Gesellschaft finde ich nicht gut.» Imark, der selber geimpft ist, hat festgestellt:

«Es gibt Personen bei uns, die keine zehn Pferde dazu brächten, sich impfen zu lassen.»

Staatskritische Töne sind im Laufental noch oft zu hören

Für die Menschen im Thierstein und dem Laufental sind die Kantonsgrenzen fliessend. Gehört Breitenbach noch zum Kanton Solothurn, gelangen wir in der Nachbargemeinde Brislach wieder zurück ins Baselbiet. Im Gegensatz zum Waldenburgertal erlebt das Laufental gerade einen wirtschaftlichen Boom. Die Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Selbst eine kleine Gemeinde wie Nenzlingen kann sich über Zuzügerinnen und Zuzüger freuen.

In der Laufentaler Gemeinde Nenzlingen stimmten 36,6 Prozent der Bevölkerung für das Covid-Gesetz. Bild: Christian Flierl

Mit einer Strukturschwäche scheint die deutliche Ablehnung des Covid-Gesetzes hier kaum etwas zu tun zu haben. Vielleicht lässt sich das Misstrauen gegenüber dem Staat durch die Geschichte des Bezirks Laufen erklären, der am Wiener Kongress dem Kanton Bern zugeschlagen wurde und im Jahr 1994 zum Baselbiet wechselte. Schon zu Berner Zeiten war das Laufental eine Randregion. Das hat sich durch den Übertritt zum Kanton Baselland nicht geändert.

Der Nenzlinger Landwirt Stefan Bohrer schiebt die Kappe ein bisschen höher. Er fühlt sich in diesen Tagen an den heftigen Abstimmungskampf zwischen den Berntreuen und den Probaselbietern erinnert. «Es ist ein wenig wie damals», sagt er. Wieder gingen Gräben durch das Tal. Er sei im September wegen einer anderen Erkrankung im Spital Dornach gelegen.

«Dort sah ich Patienten, die an Long-Covid leiden. Das brachte mich zum Nachdenken.»

Im Hintergrund muhen die Kühe im Stall. An seinen Stimmzettel vom Juni mag sich Bohrer nicht mehr erinnern.

Der Nenzlinger Landwirt fühlt sich derzeit ein wenig an den heissen Abstimmungskampf in 1980er-Jahren im Laufental erinnert. Bild: Christian Flierl

Auf der anderen Strassenseite im kleinen Ortskern von Nenzlingen ist die Stimmung eine andere. Zwei Handwerker, die momentan dabei sind, eine grosse Holzplatte zu bearbeiten, stehen der Coronapolitik des Bundesrats deutlich kritisch gegenüber. Sie betonen jedoch, nicht aus Nenzlingen, sondern aus dem Unterbaselbiet zu stammen. Aus dem Auto holt einer der beiden eine Sammelklage gegen den Bundesrat, die er mitunterschrieben hat. Auch er zeigt sich mit der gemäss Klage «menschenverachtenden Politik der Willkür» nicht einverstanden.

Kurz vor dem Eindunkeln lassen wir Nenzlingen hinter uns, und wir machen uns auf den Weg zur letzten Station der Reise durch das Corona-Widerstandsland. Nirgends in der Region war die Ablehnung des Covid-Gesetzes grösser als in Burg im Leimental. Ein abgelegeneres Dorf gibt es im Raum Basel kaum. Als hier die Grenze zu Frankreich zuging, war es ein grosser Einschnitt. Die namensgebende Burg thront über dem an einem Hang gelegenen Ort mit nicht einmal 300 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Der Chall ist der letzte Pass des Juras, den es an diesem Mittwochnachmittag zu überwinden gilt. In Burg im Leimental versucht Dieter Merz am Wohnzimmertisch in seinem Einfamilienhaus zu erklären, weshalb die Zustimmung so gering war. «Grundsätzlich hängt es wohl damit zusammen, dass sich die Menschen nicht sagen lassen wollen, was sie zu tun haben», sagt der Gemeindepräsident. In seiner Gemeinde sei dies vielleicht noch ein wenig stärker ausgeprägt. «Ein gallisches Dorf.» Merz sagt:

«Ich habe die Schnauze voll von den Einschränkungen.»

Der Burgtaler Gemeindepräsident Dieter Merz hat genug von den Einschränkungen. Bild: Christian Flierl

Bei der ersten Abstimmung habe er Nein gestimmt. Was er dieses Mal in die Urne werfe, habe er noch nicht entschieden.