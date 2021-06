abstimmung Warum Pierre de Meuron in Allschwil für sein Herzens-Projekt weibeln muss Die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron sind es sich gewohnt, von möglichen Auftraggebern umgarnt zu werden. In Allschwil ist es für einmal umgekehrt: Das Duo wirbt für eines seiner Projekte ‒ beim Stimmvolk. Benjamin Wieland 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will doppelt so hoch hinaus: Pierre de Meuron vor dem Alba-Haus in Allschwil, das 40 Meter hoch wird. Falls das Stimmvolk Ja dazu sagt. Juri Junkov/bz

Pierre de Meuron geht über den Allschwiler Dorfplatz. Sein Ziel ist ein Hof zwischen zwei Sundgauer Riegelhäusern, wie es sie hierzulande nur in Allschwil gibt. Im Vorderhaus: die Dorfmetzgerei. Der Architekt studiert die Aushänge. Beef Bastrami ist im Angebot («nach Hausrezept!»), Entrecôte-Rindsfilet und T-Bone-Steak.

Doch de Meuron hat die «Schweiz am Wochenende» nicht nach Allschwil geladen, um Fleisch einzukaufen. Seine Mission ist eine andere. Er will Werbung machen für einen neuen Dorfplatz für Allschwil, wie er ihm vorschwebt, ein paar hundert Meter weiter nördlich vom alten, im Bachgraben-Gebiet. Mit ihrer Idee sind Pierre de Meuron und Jacques Herzog bislang aber nicht nur auf Begeisterung gestossen. Es gibt Kritiker, und ziemlich hartnäckige dazu.

Die Stararchitekten vs. die Grüne Ortspartei

Auf der ganzen Welt haben die zwei Architekten gebaut. Das Olympiastadion in Peking. Die Elbphilharmonie in Hamburg. Das Kulturzentrum Caixa Forum in Madrid. Im Allschwiler Bachgraben plant das erfolgsverwöhnte Duo etwas Eigenes, wie es im Volksmund heisst: Das Alba-Haus. Herzog & de Meuron haben das Geschäftsgebäude nicht nur entworfen, sie sind auch Bauherren und Investoren. Im 40 Meter hohen Bau sollen Büros unterkommen, aber auch Läden, eine Bank, eine Apotheke, eine Velowerkstatt und eine Kita. Ein Dorfplatz eben, ein kleines soziales Ökosystem. Es ist jedoch gefährdet – wegen der Grünen. Ausgerechnet, dürften sich die Architekten gesagt haben. Ausgerechnet die Grünen.

Visualisierung Alba-Eckhauses. Es ist bereits 20 Meter hoch, die Bauherren wollen auf 40 Meter Höhe. Zvg HdM

Die Allschwiler Grünen reichten, zusammen mit der EVP und dem VCS, gegen den Bau das Referendum ein, genauer gesagt: Gegen den Quartierplan Alba, das Gebäude an sich steht nicht zur Debatte. Der Rohbau steht bereits, er ist jedoch erst 20 Meter hoch. Der Quartierplan würde das Doppelte erlauben, 40 Meter. Doch das wollen die Grünen nicht. Am 13. Juni ist Abstimmung.

Die Kantone trödeln mit der Erschliessung

Für die Grünen muss das Alba-Haus für alles herhalten, was im Bachgraben nicht ideal gelaufen ist. Der Autobahnzubringer für das Gebiet, das im Endausbau gegen 11'000 Arbeitsplätze umfassen soll, kommt frühestens 2030, der Tramanschluss später – falls überhaupt. So staut sich zu Stosszeiten der Verkehr.

Auf dem Dorfplatz, inmitten der Riegelhäuser, scheint das alles weit weg zu sein. Am Morgen hatte es geregnet. Jetzt, am späten Nachmittag, sind die Menschen, die vor den Cafés in der Sonne sitzen, umso besser aufgelegt. Man wähnt sich in einem Dorf im Elsass, und Pierre de Meuron fällt gar nicht gross auf, wie er da im dunklen Anzug und hellblauen Hemd über Allschwil referiert: «Die Riegelhäuser stehen zwar unter Schutz. Aber sie werden weiterhin genutzt. Es wird in ihnen gewohnt und gearbeitet, es hat Läden, Cafés und Restaurants, Apotheken, eine Metzgerei, eine Bäckerei, einen Buchladen. Die Menschen verweilen gerne hier. Das ist ganz entscheidend: das Leben.»

Alba-Haus soll der Auftakt zum Bachgraben sein

Der Dorfkern erfülle somit noch immer einen wichtigen Zweck. «Wenn man hier seinen Alltagsbedarf abdecken kann, dann muss man nirgends anders hin. Das macht ökologisch Sinn.»

Der zweite Hotspot in Allschwil: Das Gebiet Letten-Ziegelei. Juri Junkov/bz

Herzog & de Meuron kennen Allschwil gut. Die Gemeinde ist nicht nur die grösste im Kanton Baselland mit ihren rund 21'000 Einwohnern, sie hat sich auch zum wirtschaftlichen Zugpferd entwickelt. Zwei Hauptentwicklungsgebiete gibt es: Das Bachgraben und den Letten mit der früheren Ziegelei. «Wir haben also zwei Seitenarme, zwei Flügel», sagt de Meuron, «die an den geschützten Dorfkern anschliessen und ihn entlasten.»

Der eine Flügel wächst rasant, was selbst Einheimische zum Staunen bringt. Im Fokus steht derzeit die südliche, stadtnahe Hälfte des Bachgrabens. Die Grundeigentümer liessen für das 75'000 Quadratmeter grosse Areal, das unter dem Namen «Baselink» vermarktet wird, einen Masterplan ausarbeiten. Er sieht einen Life-Sciences-Cluster vor. Zu den Zuzügern gehören unter anderem die Universität Basel, der Switzerland Innovation Park Basel Area, die Pharmafirma Basilea und das Schweizerische Tropeninstitut. Die Tausenden von Angestellten, Studentinnen und Forschern im «Baselink», sie alle sollen künftig – so schwebt es Herzog & de Meuron vor – ihren alltäglichen Bedarf im Alba-Haus decken.

«Das ist ganz entscheidend: das Leben»: Pierre de Meuron vor Sundgauer Riegelhäusern. Juri Junkov/bz

Jetzt steht Pierre de Meuron vor dem Alba-Haus. Die ersten Fensterelemente werden gerade angeliefert. De Meuron zeigt auf die unbebaute Nachbarparzelle, die ebenfalls ihm und seinem Büropartner gehört. «Unser Konzept ist, vereinfacht gesagt: Wir nehmen das eine Gebäude und stellen es auf das andere drauf. Das entspricht auch den Vorgaben des Raumplanungsgesetzes zur Verdichtung: Baue dort, wo bereits gebaut wird. So kann man sparsamer mit der nicht vermehrbaren Ressource Boden umgehen.» Auch nütze man die Parzelle nicht voll aus. Ein Vorplatz wird ausgespart.

Entscheidend sei jedoch, sagt de Meuron, dass mit dem 40 Meter hohen Alba-Gebäude keine einzige Autofahrt mehr ausgelöst werde – die Mehrfahrten sind das Hauptargument der Grünen gegen die Verdoppelung der Höhe. Möglich sei das, führt de Meuron aus, weil die Parkplätze der Nachbarparzelle auf das Alba-Haus transferiert worden seien. Die Anzahl der Parkplätze bleibe also gleich, egal, ob das Alba-Haus 20 oder 40 Meter hoch wird. «Das ist jetzt nicht einfach Abstimmungspropaganda», sagt de Meuron. «Das ist Fakt, alles festgehalten und überprüfbar im Quartierplanvertrag. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sollten das einfach wissen.»

Das Alba-Gebäude Ende Mai. Juri Junkov/bz

Veloparkplätze als Anreiz zum Umsteigen

Auch ein Veloparking samt Duschen und Garderoben ist vorgesehen, «mit bedeutend mehr Abstellplätzen als vorgeschrieben», wie de Meuron betont. Im Erdgeschoss sollen sich lokale Anbieter zu vergünstigten Zinsen einmieten können. Auch das ist im Quartierplanvertrag festgehalten, der mit der Gemeinde ausgearbeitet wurde.

Doch was tun Herzog & de Meuron, wenn die Idee des Dorfplatzes beim Stimmvolk einfach nicht verfängt? Wenn der Quartierplan abgelehnt wird? «Dann ist die Zeit noch nicht reif dafür. Aber dann haben wir es versucht.»