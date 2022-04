Abstimmung Was Sie zur Liestaler Stadthallen-Initiative wissen müssen Am 15. Mai stimmt die Liestaler Bevölkerung über die Stadthallen-Initiative ab. Die acht wichtigsten Fragen und Antworten. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Wahlplakate zur Stadthalle Liestal Ja und Nein Kenneth Nars

Es handelt sich um eine nichtformulierte Gemeindeinitiative. Sie verlangt vom Liestaler Stadtrat, «die Prüfung der planerischen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Errichtung einer Liestaler Stadthalle an die Hand zu nehmen». Dies mit dem Ziel, dass der Einwohnerrat, beziehungsweise die Stimmbevölkerung innert zwei Jahren über eine Abstimmungsvorlage zur Realisierung der Stadthalle entscheiden kann. Es geht am 15. Mai also nicht um die Frage, ob eine Halle gebaut wird.

Die Stadthalle, wie sich die Initianten sie wünschen, soll für Konzerte, Theater, Chöre, Tanzgruppen, Sport (Trainings- und Meisterschaftsbetrieb, nationale und internationale Wettkämpfe), kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art, Versammlungen (Politik und Wirtschaft) und weitere Angebote dienen. Zusätzlich soll sie Raum für Lagermöglichkeiten für Instrumente, Geräte und andere Vereinsutensilien bieten und für etwa 1'000 bis 1'500 Personen Platz haben.

Beschlüsse zum Vorgehen würden nach dem Abstimmungssonntag gefasst, sagt Stadtrat Daniel Muri. Ein Ja könnte der Stadtrat dahingehend interpretieren, dass die Machbarkeit vertieft zu prüfen wäre oder sogar, dass bereits der nächste Planungsschritt in Gang zu bringen ist.

Das wäre eine Vorprojektstudie, die zwischen 455'000 und 700'000 Franken kosten würde. Dabei wäre aber noch zu klären, an welchem Standort die Vorprojektierung vorgenommen würde.

Nicht zwingend. Während die finanziellen Mittel für ein Vorprojekt wohl noch durch den Einwohnerrat genehmigt werden könnten, würde das Bauprojekt in der Höhe von 13 bis 20 Millionen Franken zwingend noch einmal dem Volk vorgelegt werden müssen, erklärt Muri.

Das aber nur dann, wenn von den gewählten politischen Entscheidungsträgern festgestellt wird, dass das Projekt weiterhin Sinn macht, fügt er an. «Der Einwohnerrat ist jederzeit frei, die entsprechenden Kredite nicht zu genehmigen und den Prozess abzubrechen, wenn das Projekt nicht machbar ist. Eine Volksabstimmung ist als Ziel genannt, aber die Abstimmung wird nicht verbindlich verlangt.»

Das Projekt mit den gesamten demokratischen, politischen und baulichen Prozessen innert zwei Jahren nach Volksabstimmung als ausgereiftes Bauprojekt erneut vor die Urne zu bringen, sei realistisch ausserdem gar nicht machbar, sagt Muri.

Aufgrund der hohen Anzahl Unterschriften ­– 1'070 Personen haben die Initiative unterzeichnet – hat der Stadtrat bereits im Vorfeld der Einwohnerratsdebatte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, welche die Verwaltung durchgeführt hat. In dieser wurden elf mögliche Standorte eruiert, an denen eine Stadthalle der geforderten Grösse Platz hätte.

Die Standorte seien aber alle nicht ideal; entweder wegen der Nähe zur SBB-Bahnlinie oder zur A22 oder wegen der begrenzten Platzverhältnisse für das erwartete Verkehrsaufkommen. Die Baukosten wurden in der Studie auf 13 bis 20 Millionen geschätzt, dazu käme ein geschätzter jährlicher Aufwand von 1,3 bis 1,7 Millionen Franken. Geld, das die Stadt nicht hat. Beim budgetierten Defizit der Stadt von 4,7 Millionen sei eine Stadthalle nicht tragbar, so das Fazit.

Die Initiative stammt aus der Feder der Interessensgemeinschaft Stadthalle Liestal, hauptsächlich bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern Liestaler Vereine und Gruppen. Das Hauptargument, das auf der Webseite genannt wird: In Liestal fehle es an Trainings- und Veranstaltungsmöglichkeiten für Gewerbe, Verbände, Firmen und Schulen. Die Hallenangebote in Liestal seien abends komplett ausgebucht und an Wochenenden durch Wettkämpfe regelmässig belegt.

Auch in der Umgebung – beispielsweise in der Mehrzweckhalle Stutz in Lausen oder Hallenräume in Füllinsdorf – seien keine Kapazitäten mehr frei. Eine Stadthalle im Kantonshauptort sei ausserdem ein Ort der Begegnung, mit welchem auch dem Bevölkerungswachstum Rechnung getragen werde. Die Initianten rechnen mit Baukosten von rund 12 bis 15 Millionen.

Das Nein-Komitee, bestehend aus fast allen Einwohnerratsparteien (SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, FDP), sagt in einer Mitteilung zwar, man schätze das Engagement der Vereine für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Liestal. Dennoch sagen sie zur Prüfung und Bau einer Halle «leider nein». Sie stützen sich dabei hauptsächlich auf die Machbarkeitsstudie, welche der Stadtrat hat durchführen lassen, und damit auf die finanzielle Lage der Stadt.

Die Vereine müssten zwar in der Lösung ihrer Probleme unterstützt werden, die vorgeschlagene Halle sei dafür aber völlig ungeeignet. Die vielen Wünsche der verschiedenen Vereine würden sich gegenseitig widersprechen, nur wenige Vereine könnten tatsächlich profitieren.

Der Stadtrat ist gegen eine Stadthalle. Sie sei aus verschiedenen Standpunkten nicht realistisch, so Muri. Dies, weil kein geeigneter Bauplatz vorhanden sei, die Stadtfinanzen nicht ausreichen würden und die zahlreichen Bedürfnisse der Vereine von Orchester bis Ballsportverein eine Lösung unter einem Dach sehr viel teurer machen würden, als wenn man Eventhallen und Turnhallen separat anbiete.

