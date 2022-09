Pratteln bewilligt neues Gemeindezentrum und Bibliothek

Abstimmungen 25 Millionen Franken bewilligte der Prattler Souverän für ein neues Gemeindezentrum ‒ inklusive der politisch umstrittenen Bibliothek Das Gemeindezentrum wird neu gebaut, entschied das Prattler Stimmvolk mit 1978 Stimmen, was einem Ja-Anteil von 58,45 Prozent entspricht. Fabian Schwarzenbach 25.09.2022, 18.28 Uhr

Visualisierung der neuen Gemeindeverwaltung in Pratteln. zvg

«Es ist ein deutliches und sehr erfreuliches Resultat», freut sich Stephan Burgunder (FDP). Der Gemeindepräsident sieht es als deutliches Zeichen für den Neubau und auch für die darin enthaltenen Arbeitsplätze. Damit wird der bisherige Bau aus dem Jahre 1938 durch ein neues Gebäude zum Preis von rund 25 Millionen Franken ersetzt.

Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes lohnt sich nicht. Aber ausgerechnet Burgunders Partei votierte für ein Nein. Unter anderem, weil für 2,5 Millionen Franken auch ein Nebenbau mit einer Bibliothek gebaut wird. FDP-Präsident Andreas Seiler ist enttäuscht über das Resultat, aber erfreut, dass «die Nein-Stimmen mehr als unser Wähleranteil betragen».

Bibliothek sorgte für Nein-Stimmen

Die Bibliothek ist denn auch einer der Gründe für die Nein-Stimmen, sind sich Burgunder und Seiler einig. «Einzelne empfanden das Projekt als Ganzes zu gross», analysiert der Gemeindepräsident. «Viele befürchteten bei einem Nein nochmals eine Verzögerung», vermutet hingegen Seiler. Das wollten auch die Freisinnigen nicht, weshalb sie es bedauerten, dass die Stimmberechtigten nicht über Varianten entscheiden konnten. Vor sechs Jahren lehnte der Prattler Souverän ab, Stockwerkeigentum in einem Hochhaus an der Bahnhofsstrasse zu kaufen.

Das Stimmvolk lehnte den Vorschlag ab, nachdem die Abstimmung wiederholt werden musste, da das Referendumskomitee in den Erklärungen zur Abstimmung nicht angemessen zu Wort kam. Im ersten Urnengang hatte der Souverän noch Ja gesagt. Nun wird diese Planungs- und Abstimmungs-Odyssee beendet.

Kosten im Auge halten, trotz unsicheren Zeiten

Als Nächstes wird die Baubewilligung eingeholt und im Laufe des nächsten Jahres zieht die Gemeindeverwaltung in ein Provisorium um. Burgunder hofft, dass bereits Ende 2023 mit den Bauarbeiten zwischen Burggarten- und Schlossstrasse gestartet werden kann. Er will zwar zügig vorwärtsmachen, aber ihm ist bewusst, dass aktuell unsichere Zeiten herrschen. «Wir werden die Kosten im Auge halten», verspricht Burgunder. Wer aktuell baut, weiss, dass Material fehlen kann oder dessen Preise durch die Decke gehen. Auch Seiler kündigt an, dass die Freisinnigen im Einwohnerrat auf die Kosten schauen werden.

Vor allem, da die rot-grüne Mehrheit ausgabenfreudig sei. Seiler meint aber auch die Betriebskosten der Bibliothek, die im Neubau mehr Platz zur Verfügung hat. Mehr Platz bedeute eben auch mehr Kosten, fügt er an. «Wer betreibt die Bibliothek?», ist eine weitere Frage, die offen sei. Spätestens, nachdem die GGG den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt habe. Über Kosten und Betrieb dürften noch weitere politische Debatten geführt werden, obwohl die über verschiedene Standorte verteilte Verwaltung nun zentriert werden kann. Beim Gebäude hat das Volk hingegen klar gesagt, was es will. Die Stimmbeteiligung lag bei 41 Prozent.