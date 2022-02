Klatsche für Rotgrün: Baselbieter schicken Klimainitiative bachab

Abstimmungen Klatsche für Rotgrün: Baselbieter Volk schickt Klimainitiative bachab Rund zwei Drittel der Abstimmenden im Baselbiet haben die Klimaschutzinitiative abgelehnt. Ein überdeutliches Resultat: Rotgrün konnte offensichtlich nicht einmal das eigene Wählerpotenzial abrufen. Hans-Martin Jermann 13.02.2022, 13.52 Uhr

Die bürgerlichen Gegner der Klimaschutzinitiative warnten vor einem Alleingang des Baselbiets in der Klimapolitik. Das schien eine Mehrheit der Abstimmenden im Kanton überzeugt zu haben. Kenneth Nars

(26. Januar 2022)

Rund 66 Prozent der Abstimmenden im Baselbiet haben am Sonntag zur Klimaschutzinitiative ein Nein in die Urne gelegt. Nach 76 ausgezählten von 86 Gemeinden standen 17'370 Ja- standen 33'821 Nein-Stimmen gegenüber. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,8 Prozent, das ist für Baselbieter Verhältnisse ansprechend. Zwar liegt das Schlussresultat noch nicht vor. Doch klar ist bereits: Die Ablehnung ist überdeutlich und lässt wenig Spielraum für Interpretationen: Bisher wurde aus keiner einzigen Gemeinde eine Ja-Mehrheit gemeldet.

Stadt-Land-Graben für einmal nicht sehr ausgeprägt

Zwar ist auch beim Klimaschutz ein Graben im Abstimmungsverhalten zwischen der städtisch geprägten Agglomeration und kleinen Landgemeinden feststellbar. Dieser Graben ist allerdings nicht allzu tief. Selbst in Gemeinden mit grosser rotgrüner Wählerbasis wie etwa Münchenstein oder Birsfelden brachte es das von den Grünen lancierte Volksbegehren auf Ja-Anteile von gerade etwas mehr als 40 Prozent. Noch am höchsten war der Ja-Anteil in der kleinen Oberbaselbieter Gemeinde Kilchberg (44,12%). Das wuchtigste Nein wurde ebenfalls aus einer Kleingemeinde vermeldet, nämlich aus Liedertswil (im Volksmund Tschoppenhof genannt), mit einem Anteil von 83,05 Prozent.

Die Klimaschutzinitiative forderte, dass sich der Kanton Baselland verbindlich zu den Klimazielen des Pariser Abkommens bekennt und dazu seine CO 2 -Emissionen spätestens bis 2050 auf netto null senkt. Dies entspricht in der Schweiz zwar politischem Mainstream - auch der Bundesrat hat sich zum Ziel der Klimaneutralität zu diesem Termin hin bekannt. Umstritten ist allerdings, wie dieses Ziel erreicht werden soll und welche Rolle die Kantone dabei spielen sollen.

Bürgerliche warnten vor Aufbau des Staatsapparats

Die Baselbieter Initiative verlangte ein Klimagesetz für den Kanton, in dem die Regierung die Reduktionspfade definiert und jährlich einen Bericht vorlegt. Werden die Ziele nicht erreicht, muss die Regierung dem Landrat innert eines halben Jahres Massnahmen vorlegen. Just diesen Mechanismus kritisierten die bürgerlichen Gegner im Abstimmungskampf als unnötigen Aufbau des Staatsapparats. Auch verwiesen sie darauf, dass Baselland in vielen Bereichen - etwa dem Verkehr - nicht unilateral Massnahmen beschliessen kann. Demgegenüber mahnten die Grünen, dass ohne verbindliche Regeln in den Kantonen die Klimaziele des Bundes nicht erreicht werden könnten. Ohne Erfolg beim Stimmvolk, wie sich am Sonntag zeigte.