Volk mag grosse Bauprojekte an der Urne nicht

Abstimmungen Nach Nein in Birsfelden: Haben grössere Wohnüberbauungen überhaupt noch eine Chance? In den vergangenen Jahren haben die Stimmberechtigten der Region reihenweise Wohnbauprojekte abgelehnt. Die Gründe sind oft ähnlich. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Die Bevölkerung der Region Basel wächst und braucht schon nur deshalb immer mehr Wohnraum. Zudem steigt der individuelle Wohnraumbedarf pro Person weiterhin. Und weil gleichzeitig die Verkehrsprobleme immer deutlicher werden, ist es sinnvoll, an gut erschlossenen Lagen grosse Wohnüberbauungen zu erstellen.

Das ist zumindest die Überlegung, die in den vergangenen Jahren Planende und Politiker in der ganzen Agglomeration dazu bewogen hat, an zentralen Lagen grössere Wohnüberbauungen vorzusehen, meist in Ortskernen oder in der Nähe des öffentlichen Verkehrs. Für solche Grossprojekte lassen sich auch rasch die Architektinnen und Investoren begeistern. Sie entwerfen Wohnprojekte, manchmal sogar ganze Stadtquartiere, die möglichst viele private und öffentliche Interessen befriedigen sollen.

Gleichzeitig zeigt sich immer deutlicher: Rührt man in Sachen Wohnungsbau mit der grossen Kelle an, gefällt das den Stimmberechtigten meistens nicht. Reihenweise wurden in Stadt und Land in den vergangenen Jahren Wohnbauprojekte an der Urne abgelehnt, zuletzt am vergangenen Sonntag die Zentrumsüberbauung in Birsfelden mit rund 200 Wohnungen an zentraler Lage.

Auch wenn jedes Projekt unterschiedliche Ausgangslagen hat: Die Gründe für das Nein der Stimmberechtigten gleichen sich oft. Beklagt wird das Verschwinden von Grünraum. Es geht aber auch um das Bewahren von «Dörflichkeit», so diffus und unhistorisch die Vorstellung gerade in der Agglomeration auch sein mag.

Salina Raurica, Pratteln/Augst

Die Ebene, wo Salina Raurica geplant war, bleibt vorläufig unbebaut. Denise Stöckli

Rein formal ging es in der kantonalen Volksabstimmung im vergangenen Juni nur um eine Tramverlängerung, nämlich des 14ers von der Endstation in Pratteln in das zukünftige Quartier Salina Raurica. Auf der Rheinebene zwischen Pratteln und Augst waren 4000 Arbeitsplätze und ebenso viele neue Bewohnerinnen und Bewohner vorgesehen.

Der Kanton, die beiden Gemeinden und die privaten Landeigentümer hatten bereits Millionen in die Planung des neuen Quartiers investiert. Seit Jahren träumten der Kanton und die Standortförderung davon, hochwertige Firmen anzulocken, die gute Steuererträge generieren würden.

Für die zukünftigen Bewohner waren unter anderem eine zentrale Allee und ein grosser Park vorgesehen. Das Tram sollte dafür sorgen, dass der Autoverkehr nicht überbordet, darüber war sich der Landrat weitgehend mit der Regierung und den betroffenen Gemeinden einig.

Doch die «Aktionsgruppe Aapacke Pratteln» ergriff unerwartet das Referendum gegen die Tramverlängerung – und schaffte es, die Abstimmung zu einem Plebiszit über das ganze neue Quartier hochzustilisieren. Zu viel Grau, zu viel Beton, zu wenig für die Bevölkerung, und wieso solle Pratteln immer wachsen? So argumentierte die lose Gruppe, die bisher nie in Erscheinung getreten war.

Gegen fast alle Parteien in Pratteln und im Kanton überzeugte sie eine Mehrheit von fast 58 Prozent der Baselbieter Abstimmenden, dass die Wiese zwischen Auto- und Eisenbahn so bleiben soll, wie sie ist. Auch die Stimmberechtigten in Pratteln stimmten Nein. Die Kantonsregierung hatte keine andere Wahl, als den Entscheid so zu interpretieren, wie ihn wohl auch eine Mehrheit verstanden hatte: Als Nein nicht nur zum Tram, sondern zu Salina Raurica als Ganzem.

Die Planung des Quartiers ist bis auf weiteres auf Eis gelegt. Noch kurz vor der Abstimmung hatte der Kanton das Areal als eines der grössten Entwicklungsprojekte der Schweiz angepriesen.

Stadterweiterung Ost, Basel

Es war wohl der schwärzeste Abstimmungssonntag für die Basler Stadtentwickler in den vergangenen Jahren: Am 28. September 2014 schickten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Stadtkantons die «Stadtrandentwicklung Ost» sowie ein wesentlich kleineres Projekt auf dem Bruderholz bachab.

Den Ausschlag für das knappe Ergebnis (50,8 Prozent Nein) bei ersterer Vorlage gab letztlich die Gemeinde Riehen. Kern des Projekts war die Verlegung der Grenzacherstrasse, die noch heute entlang des Rheins führt, weiter ins «Landesinnere». Mit dieser Massnahme wäre zwischen dem Rankhof und dem Grenzübergang Grenzach-Wyhlen Raum geschaffen worden für rund ein Dutzend Hochhäuser und damit Platz für 2000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Die meisten Parteien hatten sich im Vorfeld der Referendumsabstimmung für das Projekt ausgesprochen, einzig die extreme Linke und die Rechte war dagegen. Der damalige Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP) führte das Ergebnis der Abstimmung auf eine erhöhte Sensibilität für die Wohnungsproblematik in der Stadt und eine geringere Sensibilität diesbezüglich in der Landgemeinde Riehen zurück.

Es gab nach der Abstimmung auch Stimmen, welche die behördliche Kommunikation vor dem Urnengang kritisierten. Gerade die rudimentäre Visualisierung der geplanten Bebauung mit vielen «hohen Klötzen» innerhalb des Grünraums sei vielen Stimmberechtigten sauer aufgestossen. Vier Jahre später, im Jahr 2018, erfuhrt das Projekt «Stadtrandentwicklung Ost» ein kleines politisches Revival mit zwei Vorstössen im Grossen Rat (Christian von Wartburg/Sebastian Kölliker, SP und Béatrice Isler, CVP).

Die Regierung antwortete auf beide positiv und versprach, das Geschäft in die Hand zu nehmen und unter Berücksichtigung von mehreren Verfahrensstufen weiterzudenken. Das letzte Wort ist bei der «Stadtraumentwicklung Ost» also, trotz negativem Volksentscheid, noch nicht gesprochen. (map)

Zentrum, Birsfelden

Die Birsfelder Stimmberechtigten wollten kein neues Zentrum. Visualisierung: Nightnurse Images Gmbh

Fast zehn Jahre lang wurde an der Zentrumsüberbauung geplant, die die Birsfelder Stimmberechtigten vorgestern ablehnten, mit gerade mal zehn Stimmen Abstand. Mit dem Zentrum befasste sich Birsfelden aber viel länger – so lange, dass sich schon kaum jemand, der noch lebt, genau daran erinnern kann. Es soll bereits in den 1950er-Jahren erste Ideen gegeben haben, wie man dem ursprünglichen Strassendorf Birsfelden ein würdiges Zentrum abseits der Verkehrsströme geben könnte.

Das jetzt so knapp abgelehnte Projekt sah vor, den Grossteil der Flächen an Wohngenossenschaften abzugeben. Ein so hoher Anteil gemeinnützigen Wohnungsbaus wäre im Baselbiet einzigartig gewesen. (mec)

Buchhain, Reinach

Im Reinacher Buchhain darf fast mitten im Wald gebaut werden. Zvg

Bereits zwei Mal sagten die Reinacher Nein zu einer Überbauung des Buchhain. 2014 ging’s um zwei Wohntürme, einer 40 Meter hoch, für die Gegner ein «Hochhaus im Wald». Es gab 72 Prozent Nein-Stimmen. 2021 waren fünf ovale Bauten geplant, deutlich tiefere als 2014 – doch auch die fanden 58 Prozent der Stimmberechtigten zu hoch.

Das Problem im Buchhain: Nach heutigem Umweltverständnis würde man das von Wald umgebene Areal grün lassen. Doch 1951 wurde es eingezont, man darf bauen. Dagegen wird es immer ökologische Bedenken geben. Rückzonen würde Entschädigungsforderungen bedeuten – für die Gemeinde unbezahlbar. Womöglich wird jetzt so gebaut, dass kein Referendum möglich ist.

Van Baerle, Münchenstein

Das Van-Baerle-Areal in Münchenstein liegt unmittelbar beim Bahnhof. Die Stimmberechtigten wollten trotzdem nichts von einer Wohnüberbauung dort wissen. Zvg

Wo sollte man gezielt eine dichte Wohnsiedlung erstellen, wenn nicht bei einem S-Bahnhof? Gemäss diesem Grundsatz plante die Gemeinde Münchenstein mit privaten Investoren auf dem ehemaligen Industrieareal der Firma Van Baerle ein richtig städtisches Quartier, wie es das Baselbiet noch nie gesehen hatte, mit einem gezielten Bevölkerungsmix und Dienstleistungen.

Sogar verglichen mit Städten wie Zürich oder Basel wäre die Dichte hoch gewesen. Ausführliches Mitwirkungsverfahren, sorgfältiger Umgang mit der Fläche, ausgeklügeltes Freiflächenkonzept: Der Gemeinderat glaubte, alles richtig gemacht zu haben. Trotzdem scheiterte das mutige Vorhaben an der Urne letztlich daran, dass die Dichte für viele gar etwas hoch war – obwohl das Verständnis für ein städtisches Quartier grundsätzlich da war.

Grüne Kreise schlugen als Kompromiss vor, auf das höchste Gebäude mitten im Areal zu verzichten, zugunsten von mehr Grün- und Freiraum. Doch das hätte laut Architekten dem neuen Quartier den städtischen Charakter genommen und wäre finanziell nicht aufgegangen. Das Quartier brauche eine Mindestgrösse, um zu funktionieren, wurde im Abstimmungskampf betont. Es hiess «alles oder nichts».

Das goutierte eine Mehrheit der Stimmberechtigten an der Urne nicht. Allerdings fiel der Entscheid im September 2021 denkbar knapp aus: Zehn Nein-Stimmen gaben den Ausschlag – genau gleich wenig wie am vergangenen Sonntag in Birsfelden.

Eisweiher Plus, Oberwil

Derzeit eine Wiese, und das soll nach dem Willen der Stimmberechtigten auch so bleiben: der Eisweiher in Oberwil. Kenneth Nars

Es hätte eine städtebauliche Korrektur werden sollen, die das Gesicht der Vorortsgemeinde Oberwil verändert hätte. Das verkehrsgeplagte und in der Nachkriegszeit verschandelte Zentrum hätte einige hundert Meter talabwärts verschoben werden sollen, dorthin, wo die Sportplätze sind. Eine Überbauung mit 250 Wohnungen für alle Generationen hätte einen öffentlichen Platz umrahmt.

Das Ziel war eine richtig urbane Situation, und das auf der Fläche von acht Fussballfeldern. Die Sportanlagen sollten an den Rand der Gemeinde verlegt werden. Der Gemeinderat wollte mit günstigen Wohnungen junge Menschen nach Oberwil locken. Das sollte Steuersubstrat generieren, um anstehende Investitionen und die Kosten der Überalterung zu decken. Der Baurechtszins sollte rund eine Million Franken in die Gemeindekasse fliessen lassen.

Nach mehreren sogenannten «Echoräumen», in denen die Bevölkerung ihre Wünsche und Anregungen äusserte, war die Gemeindeversammlung für das «Jahrhundertprojekt», wie es genannt wurde. Doch ein gemischtes Komitee ergriff das Referendum. Es machte deutlich, dass es keine städtischen Verhältnisse mitten in Oberwil wünschte.

Der Hauptkritikpunkt lautete, die zusätzlichen Wohnungen würden nur für noch mehr Autos sorgen. Zudem machte man sich Sorgen um die bestehenden Sportanlagen. An der Urne scheiterte das Vorhaben Anfang 2017 haushoch mit 72 Prozent Nein-Stimmen.

