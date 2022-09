Abstimmungen Neue Kreisschule für drei Oberbaselbieter Dörfer ist auf der Zielgeraden In Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen muss am 25. September noch an der Urne über die Verträge abgestimmt werden. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Ab dem Schuljahr 2023/24 werden Kindergärtner und Primarschülerinnen aus Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen die neue Kreisschule besuchen. Symbolbild

Anfang August des kommenden Jahres soll eine weitere Kreisschule im Oberbaselbiet ihren Betrieb aufnehmen: Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen werden ab diesem Termin eine gemeinsame Schule für Kindergarten und Primarstufe führen samt entsprechender spezieller Förderung.

Dazu müssen am nächsten Wochenende die drei Kommunen auch noch an der Urne Ja sagen. Bereits im Juni haben die Gemeindeversammlungen den Kreisschulvertrag sowie den Kreisschulratsvertrag ausnahmslos deutlich genehmigt. Später müssen auch die notwendigen Änderungen in den Gemeindeordnungen sowohl von den Versammlungen als auch an der Urne gutgeheissen werden.

Erster Anlauf scheiterte

Der Kreisschulvertrag sowie der Kreisschulratsvertrag kommen Ende Woche an die Urne. Simon Tschopp

Die Gemeinderäte der drei Dörfer haben Ende 2020 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Möglichkeiten eines Zusammenschlusses der Primarschule Rünenberg und der Kreisprimarschule Zeglingen-Kilchberg zu einer gemeinsamen Kreisschule zu prüfen. Ein erstes Projekt einer Kreisschule RüKiZe war vor sieben Jahren am Nein aus Rünenberg und Zeglingen gescheitert, einzig Kilchberg sprach sich dafür aus.

Ausschlaggebend für die neuerliche Prüfung aus Sicht Rünenbergs ist die geringe Anzahl Schulkinder, welche die Klassenbildung erschwert und seit mehreren Jahren auf der Primarstufe Dreijahrgangsklassen bedingt. Dies stellt Kinder und Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen.

Kindergarten zurück ins Schulhaus von Zeglingen

Die Gemeinderäte Zeglingen und Kilchberg möchten das langjährige Kindergartenprovisorium in einer Mietwohnung aufheben und den Kindergarten wieder ins Schulhaus zurückführen. Zudem zeichnen sich auch in der Kreisprimarschule Zeglingen-Kilchberg sinkende Schülerinnen- und Schülerzahlen ab, sodass in naher Zukunft voraussichtlich ebenfalls nur noch Dreijahrgangsklassen geführt werden können.

Die drei Dorfexekutiven haben festgelegt, dass die Schulstandorte Rünenberg und Zeglingen als wichtige Standortfaktoren und Belebung der Dörfer bestehen bleiben sollen. Auch müssen die beiden Schulhäuser in Rünenberg und Zeglingen für den Betrieb ausreichen. Nach Möglichkeit sollen nur ein- und zweistufige Klassen geführt werden, und die Kosten dürfen im Vergleich zu heute für keine der Trägergemeinden steigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen