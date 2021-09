Abstimmungsbier Bier zum Glück: Das «Love is love»-Ale verhilft zwei Brauerinnen zum Durchbruch Zwei Muttenzerinnen werben mit einem «Love is love»-Ale für ein Ja zur Ehe für alle am 26. September – die Aktion des Paars kommt (fast) überall gut an. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 01.09.2021, 05.00 Uhr

Claudia Di Felici­antonio von der Mini-Brauerei «Blaue Ente» ist derzeit fleissig am Nachbrauen. Kenneth Nars

An der Fassade steht noch das Gerüst, die Böden sind mit Blachen bedeckt, und Handwerker wuseln durch die Gänge. Die «Blaue Ente» ist nicht einfach zu finden an ihrem neuen Standort in einem noch nicht ganz fertig umgebauten Gewerbegebäude in Münchenstein.

Erst vor wenigen Tagen ist die Kleinbrauerei hier eingezogen. Zuvor hatte der Zwei-Frau-Betrieb sein Domizil in der Waschküche eines Einfamilienhauses in Muttenz. Doch die zwei Gründerinnen benötigen mehr Platz, denn sie haben einen Coup gelandet mit ihrem «Love is Love»-Bier: Ein Ale, naturtrüb, Orangenaroma, 5,1 Prozent Alkoholgehalt – vor allem aber: Ein Statement aus Hopfen und Malz für ein Ja am 26. September, wenn die Schweiz über «Ehe für alle» abstimmt.

Noch immer ist alles Handarbeit

Das nationale Ja-Komitee hat für das Bier geworben, viele Restaurants bieten es an, ebenso die Basler Kult-Kinos. «Wir kommen», sagt die Mit-Gründerin Claudia Di Felici­antonio, «fast nicht mehr nach mit Brauen.»

Auf dem Flaschenhals prangt ein Herz in Regenbogenfarben. Es wurde von Hand auf die Flasche geklebt, so wie alles Handarbeit ist bei der «Blauen Ente». Claudia und Alexandra Di Feliciantonio haben sich die Aufgaben sauber aufgeteilt: Alles, was in der Braustube geschieht, unterliegt Claudias Verantwortung, ebenso die Buchhaltung und der Einkauf; Alexandra ist für die Korrespondenz mit den Kunden zuständig, ebenso für die Planung der Events, die für eine Kleinbrauerei so wichtig sind. Claudia hat erst kürzlich ihre Stelle gekündigt, um voll auf die Karte Bier zu setzen. Alexandra arbeitet weiterhin als Sekundar­lehrerin.

«Im 21. Jahrhundert – das kann es nicht sein»

Den Entschluss, ein Abstimmungsbier zu brauen, hätten sie im April gefasst, sagt Claudia Di Feliciantonio. «Wir hörten, dass das Referendum zur ‹Ehe für alle› zustande gekommen war. Da sagten wir uns: ‹Dass wir im 21. Jahrhundert darüber abstimmen, kann es nicht sein.›» Claudia und Alexandra Di Feliciantonio leben in einer eingetragenen Partnerschaft. Das Paar hat einen siebenjährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter. Dass es am 26. September ein Ja gibt, ist für die zwei Muttenzerinnen von grosser Bedeutung: Denn sie wollen heiraten.



Bis nach Genf hat sich das Bier herumgesprochen. Kenneth Nars

Seit den Sommerferien ist das «Love is Love»-Ale im Sortiment. Pro verkaufte Flasche gehen 50 Rappen an das nationale «Ehe für alle»-Komitee – und das bei gleichem Preis von 3.90 Franken, wie Claudia Di Feliciantonio betont: «Wir bezahlen die Spende, nicht die Kundschaft.» Eine dreistellige Spendensumme sei bislang zustande gekommen, sagt Claudia Di Feliciantonio. Dabei habe der Verkauf erst gerade so richtig angezogen: «Von überall her gehen Bestellungen ein. Aus der ganzen Schweiz, aus Bern, Genf, Graubünden, und so weiter.»

Vorerst müssen sich die Interessenten gedulden. «Derzeit ist das Abstimmungsbier ausverkauft», sagt Claudia Di Feliciantonio. «Doch Nachschub ist unterwegs.» Die 40-Jährige zeigt auf einen Braukessel: Auf dem Touchscreen ist zu sehen, wie weit der Brauvorgang bei weiteren 50 Litern «Love is Love»-Ale fortgeschritten ist. «Wir haben vier Tanks mit je 180 Litern. Ab Ende Woche gelangen weitere 800 Flaschen in den Verkauf.»

Alles begann mit simplem Bierbrau-Starterkit

Claudia Di Feliciantonio erhielt zum 30. Geburtstag ein Bierbrau-Set geschenkt. Beim Fest zur eingetragenen Partnerschaft, erinnert sich die Unternehmerin, hätten sie und ihre Partnerin ihr erstes Bier aufgetischt, gebraut in einem simplen Spaghettitopf: «Es schmeckte furchtbar. Die Gäste tranken es nur aus Anstand. Doch mich packte es da so richtig.»

Das Paar kaufte sich die erste professionelle Selbstbrau­anlage; Claudia belegte einen Kurs bei der Brauerei «Unser Bier» in Basel. Im Dezember 2017 liess Claudia die «Blaue Ente» ins Schweizerische Brauereiregister eintragen – die Ente ist ihr Lieblingstier, blau ihre Lieblingsfarbe. Mittlerweile umfasst das Sortiment zehn Sorten plus Spezialbiere, etwa zu Weihnachten und zu Ostern.

Zu Beginn wurden sie nicht richtig ernst genommen

Bierbrauen sei immer noch eine Männerdomäne, sagt Claudia Di Feliciantonio: «Wir wurden zu Beginn belächelt.» Das habe sich geändert, als ein Produkt von der «Blauen Ente» bei der Biermesse Craft Basel 2018 vom Publikum auf den ersten Platz gewählt worden sei. «Da hiess es dann von Konkurrenten: ‹Oh, Euer Bier muss ich jetzt doch auch mal probieren.›»

Wegen ihres Engagements für die «Ehe für alle» hätten sie bislang keine offene Ablehnung erfahren, sagen die zwei Brauerinnen. Es gebe aber Stammkunden, die sich plötzlich nicht mehr hätten blicken lassen.

Wenn Claudia und Alexandra Di Feliciantionio dereinst heiraten, wollen sie wiederum ihr eigenes Bier servieren. «Wir denken aber», sagt Claudia, «dass es dieses Mal bei den Gästen besser ankommt.»