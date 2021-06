Salina Raurica Raus aus der Sackgasse: 14 Antworten nach dem Nein zur 14er-Verlängerung Könnte der Kanton das 14er-Tram bis zur Ikea verlängern? Was sagt Roche als grösster privater Landbesitzerin in Salina Raurica? Und warum wollte man das Gebiet überhaupt überbauen? Die bz klärt nach dem wuchtigen Nein zur Tram-Vorlage am 13. Juni die brennendsten Fragen. Benjamin Wieland und Eva Oberli 15.06.2021, 05.00 Uhr

Hier wird so rasch nicht weitergebaut – oder doch? Endhaltestelle des 14ers in Pratteln. Nicole Nars-Zimmer

Vorerst passiert nichts, zumindest nichts, was man als aussenstehende Person mitbekäme. Der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber hat bereits angekündigt, er wolle das Resultat zuerst gründlich analysieren.

Diese Idee ist so abwegig nicht. Einst war die Verlängerung in zwei Etappen geplant. Die erste hätte von der heutigen End­haltestelle Schlossgasse bis ins Grüssen-Gebiet geführt. Der Abschnitt bis Augst wäre später realisiert worden. Auch beim ­aktuellen Projekt war im Grüssen eine Wendeschlaufe vorgesehen. Nur jedes zweite Tram wäre weitergefahren, zumindest in der Anfangsphase.

Das Projekt müsste die not­wendigen politischen Prozesse inklusive neuer Ausgaben­beschlüsse durchlaufen. Hinzu kommt: Die Tramgegner der Aktionsgruppe «Aapacke Pratteln» haben sich auch kritisch zum Prattler Teil der Linienführung geäussert. Vorgesehen war, dass das Tram den Bahnhof unterquert und dort hält. Eine Station in einer dunklen Unterführung sei aber nicht zeitgemäss, hiess es vonseiten «Aapacke».

Pratteln ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Drei Hochhäuser wurden aus dem Boden gestampft: Aquila-, ­Helvetia- und Ceres-Tower. Im Zentrum ist ein weiteres ­Hochhaus demnächst bezugsbereit. Die städtebauliche ­Studie für Salina Raurica sah Wohnraum für 2500 Menschen und nochmals so ­viele Arbeitsplätze vor. In der Bevölkerung ist jedoch eine wachsende Skepsis festzustellen. Dann dürfte ­sicher auch eine Rolle gespielt haben, dass für Pratteln das Längi-Viertel am Rand von ­Salina Raurica «äne an de Gleis» liegt – emotional ist es weit weg. Bei vielen Alteingesessenen dürfte sich das Bedürfnis, die «Längi» ­näher ans Dorf zu holen, in Grenzen gehalten haben.

Der Ja-Anteil von 60,3 Prozent hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass Augst einen neuen Busbahnhof erhalten hätte. Der muss nun warten. Auch fürs Längi-Quartier sei das Nein zum Tram eine verpasste Chance, sagt der Augster Gemeindepräsident Andreas Blank zur bz: «Die ÖV-Erschliessung hätte vielen genützt.»

Rein rechtlich könnte er das. Doch die Ablehnung war hoch. Nicht wenigen der Nein-Stimmenden ging es um ein klares Signal: Wir wollen nicht, dass in Salina Raurica gebaut wird. Der Kanton wäre schlecht beraten, diese Unmutsbekundung zu ignorieren. Dann gibt es ein zweites Problem. Beim Modalsplit für Salina Raurica ist ein ÖV-Anteil von 35 Prozent vorgesehen. Wie das ohne Tram bewerkstelligt werden kann, darüber zerbrechen sich die Planer in Liestal bereits die Köpfe. Salina Raurica dürfte also kaum komplett abgeblasen werden, doch das Vorhaben wird sicherlich abgeändert und abgespeckt.

Eine Planungszone wäre laut Paragraf 53 des Baselbieter Raumplanungs- und Baugesetzes möglich. Der Kanton könnte den Spezialrichtplan so komplett überarbeiten. Selber dürfte er seine Parzellen weder verkaufen, noch überbauen, und das während einer Generation, schlägt die SP vor. Dass die Baselbieter Baudirektion freiwillig auf diesen Vorschlag eingeht, ist wenig wahrscheinlich.

Salina Raurica war als Reservefläche für Schweizerhalle vorgesehen. Das ist auch der Grund, weshalb die Hoffmann-La Roche AG zu den grössten Grundeigentümern gehört. Doch die Chemie benötigte keine weiteren Flächen, das Gebiet dümpelte vor sich hin. Gewerbebetriebe zogen zu, heute finden sich auf dem Gelände unter anderem ein Bowlingcenter, eine Spedition, Garagen, ein Thai-Imbiss und Familiengärten. Das Land, das nicht überbaut wurde, dient auch der Landwirtschaft.

1998 beauftragte der Landrat den Regierungsrat mit Planungsarbeiten, der erklärte die Ebene zu einem Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung. 2009 folgte der Spezialrichtplan Salina Raurica, der den geplanten Nutzungsmix aus Industrie, Gewerbe, Handel und Wohnen festhält und weiterhin gültig ist.

Diese Aussage, die im Abstimmungskampf häufig zu hören war, ist nicht korrekt – zumindest nicht für Pratteln. Dort wurden in den 1990er-Jahren zwei kommunale Volksbegehren abgelehnt, die verlangten, dass das Gebiet nördlich der Autobahn unverbaut bleibt respektive ein Moratorium verhängt wird. 2015 und 2016 verabschiedeten Augst und Pratteln ihre jeweiligen kommunalen Nutzungsplanungen für Salina Raurica – Widerstand regte sich kaum. 2017 wurde vom Landrat die Linienführung für den 14er festgelegt. Das Referendum folgte jedoch erst, nachdem das Kantonsparlament im Dezember 2020 den Planungskredit und die Gelder für den Landerwerb beschlossen hatte. Der Vollständigkeit halber muss ergänzt werden: 1987 wurden mehrere Erschliessungsprojekte für Salina Raurica in Pratteln abgelehnt. Die kritischen Stimmen gab es also.

Die Initiative wurde, wie das Referendum, von Aapacke Pratteln eingereicht. Das Kantonsgericht dürfte demnächst darüber entscheiden, ob die Initiative gültig ist. Nach dem Erfolg vom Sonntag dürfte die Aktionsgruppe einen negativen Entscheid vor Bundesgericht weiterziehen.

Zumindest einige Grundeigentümer werden darauf bestehen, bei einer Rückzonung entschädigt zu werden. Wenn man sich die heutigen Baulandpreise vor Augen führt, würde es sich um immens hohe Beträge handeln.

Die abgeschmetterte Tramlinie hätte unter anderem das Grüssen-Center und das Längi-Quartier erschlossen. zvg

Von den unüberbauten und zu entwickelnden Flächen gehören alleine 40 Prozent dem Kanton Baselland und der Gemeinde Pratteln. Die dritte grosse Landeigentümerin ist Roche. Die Firma teilt mit, die Grundstücke seien eine Investitionsreserve – und: «Roche begrüsst alle Massnahmen, die zur Entwicklung von Salina Raurica beitragen.»

Das ist schwierig zu beziffern. So wurden nicht nur etliche Studien erstellt, auch hat Pratteln bereits die geschützten Kreuzkröten umplatzieren lassen. Der grösste Brocken ist aber die Verlegung der Rheinstrasse, die in vollem Gang ist: Alleine für dieses Projekt hat der Kanton 71 Millionen Franken veranschlagt. Nur schon deshalb ist kaum denkbar, dass der Kanton seine schon getätigten hohen Investitionen abschreibt und Salina Raurica sich selbst überlässt.