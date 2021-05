absurde situation Aesch wehrt sich gegen die Verschiebung von Schülern an andere Sekundarschulen Statt vor Ort in die Sek Aesch gehen zu können, müssen 14 Schülerinnen und Schüler ab Sommer die Sekundarschulen in Münchenstein und Reinach besuchen. Eltern und die Gemeinde gehen gegen die Anordnung des Kantons auf die Barrikaden. Dimitri Hofer 09.05.2021, 05.00 Uhr

Auch wenn die Sek Aesch für sie näher liegt, müssen einige Aescher Schülerinnen und Schüler andere Sekundarschulen besuchen. Kenneth Nars

Für die Aescher Mutter Sabrina Häring ist der Entscheid des Kantons Baselland ein Irrwitz: Zur Sek Aesch hätte ihr Sohn, der ab Sommer die Sekundarstufe absolviert, von zu Hause aus lediglich fünf Minuten zu Fuss. Stattdessen muss er bald mit dem Tram nach Münchenstein in die dortige Sek fahren, wo er den Unterricht besuchen wird. Dadurch erhöht sich sein Schulweg von Tür zu Tür auf eine gute halbe Stunde.

Härings Sohn ist eines von 14 Kindern aus Aesch, die vom Amt für Volksschulen ab dem neuen Schuljahr in die Sekundarschulen in Münchenstein oder Reinach eingeteilt wurden.

«Ich kann das nicht verstehen», sagt die Mutter. «Schülerinnen und Schüler aus Duggingen und Pfeffingen können die Sek Aesch besuchen, während mein Sohn nach Münchenstein muss.»

Nicht in der Wohngemeinde zur Schule gehen zu können und einen weiten, teils gefährlichen Schulweg auf sich nehmen zu müssen, sei nicht förderlich für das Kindswohl.

Gemeinde sucht das Gespräch mit dem Kanton Baselland

Gemeinsam mit anderen betroffenen Eltern hat sich Sabrina Häring, die bis 2019 selber dem Aescher Gemeinderat angehörte, an die Gemeinde gewandt. «Wir nehmen die Sorgen der Eltern ernst und können verstehen, dass sie enttäuscht sind», sagt Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher. Aufgrund der Schüler-Verschiebungen wird sich die Gemeinde Aesch mit dem Amt für Volksschulen in einem Gespräch austauschen.

Darauf, dass es dabei wohl hitzig zugehen wird, deutet eine Mitteilung auf der Gemeinde-Website von Aesch hin. In dieser geisselt der Aescher Gemeinderat die Anordnung des Kantons: Der Aescher Gemeinderat lehne die «Zuweisungspraxis des Amts für Volksschulen entschieden ab», heisst es dort. Bereits in früheren Jahren seien Kinder aus Aesch von Schüler-Verschiebungen an andere Sekundarschulen betroffen gewesen.

«Dieses Jahr betrifft es besonders viele Aescher Kinder. Der Gemeinderat intervenierte erneut beim Kanton und fordert ihn auf, sämtliche Lösungsansätze zu prüfen. Er ist überzeugt: Der Spielraum ist noch nicht ausgeschöpft.»

Der Gemeinderat äussert sich auch zu den Hintergründen der kuriosen Situation: Die Durchführung einer Sekundarschulklasse koste den Kanton jährlich 250'000 Franken. «So setzt das Amt für Volksschulen alles daran, das Schuljahr mit möglichst vollen Klassen zu starten.» Bei Bedarf müssten Kinder innerhalb des Sekundarschulkreises ihren angestammten Schulstandort wechseln. Der Sekundarschulkreis Birseck umfasst die vier Standorte Aesch, Reinach, Arlesheim und Münchenstein.

Verschiebungen hängen mit den Leistungszügen zusammen

In der Sekundarschule existieren drei verschiedene Leistungszüge, die dem Notenniveau der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Die unterschiedlichen Leistungszüge sind auch der Grund, weshalb es in Aesch zu Schüler-Verschiebungen kommen soll. «Die Klassenbildung erfolgt aufgrund der Schülerzahlen im Schulkreis und gemäss den im Bildungsgesetz definierten Richt- und Maximalzahlen», schreibt Fabienne Romanens, Sprecherin der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD), auf Anfrage. «Die Schulleitungen des Birseck haben auf dieser Grundlage die Bildung von sieben Klassen im Leistungszug E und neun Klassen im Leistungszug P beantragt.» Das Amt für Volksschulen und die Regierung hätten diesem Antrag unter Einbezug verschiedener Zuweisungen zugestimmt.

Ausschlaggebende Kriterien für eine mögliche Zuweisung von Schülerinnen und Schülern an einen anderen Sekundarschulstandort im Schulkreis seien die Länge und Beschaffenheit des Schulwegs. «Die Anzahl der Zuweisungen zu einem anderen Sekundarschulstandort ist demografieabhängig und variiert jährlich», so Romanens. Im vergangenen Jahr habe es etwa keine Zuweisungen von Aescher Kindern gegeben.

Die Chancen der Eltern auf Erfolg scheinen gering zu sein

Die Eltern aus Aesch wollen dafür kämpfen, dass es auch in diesem Jahr zu keinen Verschiebungen kommt. «Es muss eine Lösung geben, um das zu verhindern», zeigt sich Sabrina Häring überzeugt. Bis Mitte Mai haben die Aescher Eltern Zeit, um dem Kanton ihre Argumente schriftlich darzulegen. Die Chancen der 14 Kinder, doch noch ab Sommer die Sek Aesch besuchen zu können, scheinen jedoch nicht sehr gross zu sein. BKSD-Sprecherin Fabienne Romanens erklärt:

«Die Schulleitungen des Schulkreises Birseck haben beim Vorschlag zur Klassenbildung verschiedene Varianten geprüft. Andere Varianten als die aktuell gewählte hätten insgesamt mehr Zuweisungen zur Folge gehabt.»