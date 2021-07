Abwasserentsorgung Baselbieter Gross-ARA verschärft die Wasserarmut in den Bächen Die geplante Aufhebung zweier Kläranlagen in Bubendorf und Niederdorf sorgt im Landrat für Zielkonflikte und Kontroversen. Mit der Ableitung des Abwassers aus den beiden Frenketälern in die zentrale Grossanlage in Füllinsdorf wird die Restwassermenge in der Frenke abnehmen. Das hat Folgen für Pflanzen und Tiere. Hans-Martin Jermann 08.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird die ARA in Niederdorf wie geplant aufgehoben, so wird dadurch die Wassermenge in der Vorderen Frenke abnehmen. Kenneth Nars

Im Baselbiet schreitet die Zentralisierung der Abwasserentsorgung voran. In den vergangenen Jahren sind einige kommunale Kleinst-Kläranlagen verschwunden. Aus immer mehr Gemeinden im Oberbaselbiet wird das Abwasser nun in grosse Anlagen weiter unten im Kanton abgeleitet. An einem aktuellen Grossprojekt entzündet sich nun eine Debatte über Sinn und Unsinn dieser Zentralisierung.

Die Baselbieter Regierung will für über 100 Millionen Franken die ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf ausbauen und im Gegenzug die Anlagen Frenke 2 in Niederdorf sowie Frenke 3 in Bubendorf aufheben. Demnach würde ein Grossteil des Abwassers aus den beiden Frenketälern künftig via einen neu zu bauenden Kanal nach Füllinsdorf abgeleitet und dort behandelt. Der Bund unterstützt das Vorhaben mit knapp 20 Millionen. Eine Bedingung ist der Einbau einer vierten Reinigungsstufe, die Mikroverunreinigungen und chemische Rückstände beseitigt. In der Vorlage, die derzeit in der landrätlichen Umweltschutz- und Energiekommission (UEK) beraten wird, gehts um den Grundsatzentscheid und einen Planungskredit von 5,3 Millionen Franken. Über die Zukunft der beiden Anlagen in Bubendorf und Niederdorf wird im Baselbiet seit Jahren gestritten.

Naturschützer sind hin und her gerissen

Natur- und Gewässerschützer beurteilen die geplante ARA-Zusammenlegung zwiespältig: Zwar dürfte durch die direkte Ableitung von ungereinigtem Abwasser aus Industrie und Gewerbe in die ARA in Füllinsdorf die Wasserqualität in der Hinteren und Vorderen Frenke steigen. Bis heute gelangen laut Kanton erhebliche Mengen an Schadstoffen durch die beiden Anlagen in Bubendorf und Niederdorf in die Gewässer. Die direkte Ableitung in entfernte Grossanlagen führt allerdings auch zu einer geringeren Einspeisung von gereinigtem Abwasser in die lokalen Bäche und Flüsse. Die Wasserarmut bedroht Flora und Fauna, wie sich in trockenen Sommern der vergangenen Jahre exemplarisch zeigte. Damals mussten mehrere Bäche ausgefischt werden.

«Die Politik muss dafür sorgen, dass dieser Wasserentzug im Oberbaselbiet kompensiert wird»,

sagt Stephan Ackermann, Fraktionschef der Grünen im Landrat und UEK-Mitglied. Das ist allerdings gar nicht so einfach: In vielen Baselbieter Gemeinden wird das von Strassen und sonstigen versiegelten Flächen gesammelte Regenwasser noch immer der ARA zugeführt. «Dieses unverschmutzte Wasser gehört in die Bäche vor Ort.» Der Kanton könnte etwa den Druck auf jene Gemeinden erhöhen, die noch immer nicht über einen Generellen Entwässerungsplan (GEP) mit Trennsystemen verfügen.

Ob die Grünen dem vorliegenden Grossprojekt zustimmen werden, sei noch unklar. «Wir schalten nicht auf stur, schliesslich sehen wir die Vorteile der Zentralisierung», kommentiert der Prattler Landrat. Grosse Anlagen seien wirtschaftlicher, sicherer und brächten eine höhere Reinigungsqualität. «Wir fordern aber vom Kanton anhand des vorliegenden Geschäfts eine verbindliche Lösung für die Wasserarmut in den Bächen». Zu lange habe man hier mit Gegenmassnahmen zugewartet, kritisiert Ackermann.

«Verzicht auf Zusammenlegung löst Probleme nicht»

Auch SVP-Landrätin Susanne Strub blickt mit gemischten Gefühlen auf das Grossprojekt: Auch sie verweist darauf, dass mit der Schliessung der ARA in Bubendorf und Niederdorf die Wasserqualität in der Vorderen und Hinteren Frenke wohl steigen werde. Doch auch sie sieht das Problem geringer Restwassermengen. «Dieses lösen wir allerdings nicht, in dem wir auf den Zusammenschluss verzichten», betont die Parlamentarierin aus Häfelfingen.

Strub wird deshalb für den Ausbau der ARA Ergolz 2 und die Aufhebung der beiden Anlagen in den Frenketälern stimmen. Das sei aber ihre persönliche Meinung; wie sich die SVP-Fraktion dazu stellt, sei zu diskutieren, betont sie. Wie Stephan Ackermann findet auch Strub, dass Trennsysteme im Rahmen von GEP in den Gemeinden gefördert werden sollen. «Doch auch damit wir das Problem nicht vollständig gelöst», stellt Strub klar.