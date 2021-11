In Himmelried stinkt's zum Himmel: Kritik an der Kanalisation

Abwasserproblematik In Himmelried stinkt es zum Himmel: Einwohner klagen über mangelhafte Kanalisation im Schwarzbuben-Dorf Wenn es stark regnet, ist das Abwassersystem in der Thiersteiner Ortschaft manchmal überlastet. Fäkalien und Toilettenpapier fliessen in einen Graben nahe einem Wohngebiet. Der Himmelrieder Walter Schilling hat den Kampf gegen den Gestank aufgenommen. Die Gemeinde ist daran, die Situation zu verbessern. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Der Himmelrieder Walter Schilling möchte auf die Abwassersituation in seinem Dorf aufmerksam machen. Kenneth Nars

Walter Schilling lässt es sich nicht nehmen und geht schnurstracks zu seinem Auto. Aus dem Kofferraum holt er eine Keramiktoilette und stellt sie im Gebiet Züsiloch in Himmelried für das Foto hin. Vor einigen Tagen hat er dies schon einmal getan – für die Einwohnerinnen und Einwohner.

Auf einem Schild neben dem Klo steht in geschwungener Schrift: «Erledigen Sie das Geschäft auch hier! Bei Überlast der Kanalisation geht es zum Teil ohnehin unbehandelt in den Graben nebenan und stinkt mit Viren und Bakterien.» Auch wenn die Aktion albern anmutet, ist es Schilling mit seinem Anliegen todernst:

«In den vergangenen Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass die Kanalisationsleitungen das Abwasser nicht mehr bewältigen konnten. Das ist eine unhaltbare Situation.»

Als die Abwasserreinigungsanlage Himmelried in den späten 1970er-Jahren geplant wurde, sei eine Zugangsleitung zu schwach dimensioniert worden, weshalb ein Überlauf im Züsiloch errichtet wurde. Das eigentlich dort fliessende Bachbett, in welches das Abwasser fliessen sollte, sei meistens versiegt. Walter Schilling gehörte damals der Baukommission des Dorfes im Schwarzbubenland an.

«Ich wies die Planungskommission darauf hin, dass der Durchmesser des geplanten Kanalisationsrohres aufgrund der wachsenden Bevölkerung unzureichend ist.» Die Gemeinde habe sich jedoch wegen zu hoher Kosten gegen eine grössere Leitung entschieden. Das idyllisch auf einer Geländeterrasse am Südhang des Hombergs gelegene Himmelried ist eine äusserst attraktive Gemeinde für Zuzügerinnen und Zuzüger. Die Einwohnerzahl stieg im letzten halben Jahrhundert um mehr als das Doppelte. Viele Familien aus der Agglomeration bauten sich im ländlichen Thierstein ein Eigenheim.

Durch die Bevölkerungszunahme und die Häufung von Starkregenereignissen wird der Überlauf im Züsiloch mehr in Anspruch genommen. «Das nicht mehr schluckbare Kanalisationswasser fliesst zusammen mit Fäkalien, WC-Papier und weiteren Feststoffen in den ungedeckten Züsilochgraben im Wald. Leidtragende sind die in kurzer Distanz lebenden Anwohnerinnen und Anwohner», sagt Schilling. Sobald es warm werde und das Abwasser austrockne, entstehe ein äusserst starker und unangenehmer Geruch.

Bei unserem Besuch in Himmelried fischt Walter Schilling einen Ast aus dem Graben, an dem noch ausgetrocknete Reste von Toilettenpapier kleben. Zu riechen ist an diesem Novembermorgen zwar nichts, aber Anwohner bestätigen, dass es in der warmen Jahreszeit regelmässig zu Geruchsbelästigungen komme. Der Graben befindet sich in der Nähe des Waldrands, an den die Talstrasse grenzt.

Dort lebt Kurt Würmli seit 40 Jahren. «Als ich her zog, war ich der Erste in der Strasse», sagt er. Mit der Zeit seien immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner hinzugekommen.

«Es stinkt erst seit einigen Jahren. Wenn wieder ein beissender Geruch hinauf strömt, halte ich es auf der Veranda nicht mehr aus.»

Ähnlich klingt es bei seiner Nachbarin Manuela Niederhauser: «Stinkt es, gehe ich rein.» An die Gemeinde hätten sich beide noch nicht gewandt. Sie seien aber froh, dass sich Schilling des Problems angenommen habe.

Der Himmelrieder ist promovierter Naturwissenschafter und arbeitete während Jahrzehnten in der Basler Pharma. Seit der Pensionierung beobachtet Walter Schilling das Dorfgeschehen genau und meldet sich immer wieder mit kritischen Voten zu Wort. Bei den Gemeindepräsidentenwahlen im Frühling unterlag er als Parteiloser im Duell gegen FDP-Gemeinderat Daniel Stehlin. Mit der Keramiktoilette, die er einen Tag lang aufstellte, Beiträgen in der Dorfzeitung und Flyern, die er an die Haushalte in der 960-Einwohner-Gemeinde verteilte, machte er auf die Abwassersituation aufmerksam.

Aus diesem Überlauf in Himmelried fliesst manchmal Abwasser, wenn es stark regnet. Kenneth Nars

In Himmelried gebe es fünf solcher Überläufe

Den Verantwortlichen bei der Gemeinde und beim Kanton Solothurn ist durchaus bewusst, was im Züsiloch passieren kann. Christoph Bitterli, stellvertretender Abteilungsleiter Gewässerschutz beim Solothurner Amt für Umwelt, erklärt:

«Wie in der Schweiz üblich, erfolgt auch in Himmelried die Abwasserableitung im Mischsystem. Dabei fliesst das anfallende Schmutzwasser und bei Regen das Niederschlagswasser von Dächern, Plätzen und Strassen in der gleichen Abwasserleitung zur Abwasserreinigungsanlage.»

Aufgrund der begrenzten Leistungskapazität der Abwasserreinigungsanlage und um aus technischen und wirtschaftlichen Erfordernissen den Kanalquerschnitt zu begrenzen, würden im Mischsystem an geeigneten Stellen Regenentlastungsbauwerke oder Regenrückhalteräume angeordnet. In Himmelried existierten insgesamt fünf solcher Überläufe.

Bei der erwähnten Einleitung handle es sich um den Überlauf aus einem dieser Regenüberläufe. «Durch die Ausgestaltung des Bauwerks kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit dem entlasteten Wasser auch vereinzelt Feststoffe mitgerissen werden.» Alle bestehenden Überlaufbauwerke seien in diesem Herbst im Auftrag des Kantons Solothurn durch ein Ingenieurbüro aufgenommen worden.

«Anhand der Unterlagen wird gegenwärtig abgeklärt, ob Sofortmassnahmen möglich wären, um das Entlastungsverhalten zu verbessern.» Eventuell könne mehr Wasser weitergeleitet werden oder mittels Klappen verhindert werden, dass der Geruch der Kanalisation austrete.

Ein Rückhaltebecken soll die Situation verbessern

Betreiberin der Kanalisation ist die Gemeinde Himmelried. Mitarbeiter des Werkhofs hätten in den vergangenen Jahren nach dem Auslösen des Überlaufs jeweils das Züsilochbächlein gereinigt, sagt der Himmelrieder Gemeindepräsident Daniel Stehlin.

«Weil wir davon ausgehen müssen, dass Starkregenereignisse, wie wir sie auch dieses Jahr wieder erlebt haben, eher zu- als abnehmen, haben wir nach Lösungen gesucht, um das Abwasserleitungssystem zu entlasten.»

Geplant sei ein Rückhaltebecken, welches das Regenwasser während der kurzen Spitzenbelastungen auffängt und danach dosiert wieder ins Kanalisationssystem abgibt. Die Investition für dieses Rückhaltebecken sei im vergangenen Jahr in den Finanzplan aufgenommen worden. Ziel sei es, das Becken etappenweise bis zum Jahr 2025 zu realisieren.

Dem Gemeinderat von Himmelried seien keine Beschwerden über Geruchsbelästigungen im Siedlungsgebiet im Zusammenhang mit dem Abwassersystem zugetragen worden. «Die Gesundheit unserer Einwohnerinnen und Einwohner ist das höchste Gut, das wir niemals gefährden wollen.» Gemäss Amt für Umwelt des Kantons Solothurn gebe es keine Hinweise dafür, dass Abwasser eine relevante Ansteckungsquelle ist. Auch ein Bericht der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz komme zu diesem Schluss.

Vor wenigen Tagen war im Gebiet Züsiloch noch vertrocknetes WC-Papier zu finden. Kenneth Nars

Mit Skepsis nimmt Walter Schilling die Ankündigungen des Kantons und der Gemeinde zur Kenntnis. Er sagt: «Grundsätzlich ist es gut, dass sie etwas unternehmen wollen.»

«Für eine ideale Lösung müsste das Abwasser aber ganz vom Niederschlagswasser getrennt werden.»

Doch eine solche Umstellung wäre aufwendig und sehr kostspielig. Er werde auf jeden Fall mit Argusaugen verfolgen, was geschieht und ob der Gestank mit den getroffenen Massnahmen aufhören wird. Und falls sich nichts tue, habe er noch viele Ideen parat. Und auch die Keramiktoilette wäre schnell wieder hervorgeholt.

