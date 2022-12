Frust wegen Sponsoren-Deko an Liestaler Weihnachtsbaum

Adventszeit Ihr Weihnachtsbaum im Stedtli trägt Werbekugeln – das ärgert die Liestaler Der Tannenbaum in der Liestaler Rathausstrasse gefällt nicht allen. Grund ist die Dekoration, die mit Sponsorenlogos versehen ist. Die Organisatoren wehren sich. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Die Weihnachtsbeleuchtung gefällt, der Baum mit den Sponsorenlogos sorgt für weniger Freude. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Seit etwas mehr als einer Woche erleuchtet die Liestaler Weihnachtsdekoration wieder das Stedtli. Über der Rathausstrasse funkeln die Sterne, die man sich in der Kantonshauptstadt während der Adventszeit seit Jahren gewohnt ist. Ebenfalls Teil der Weihnachtsdekoration ist ein mehrere Meter hoher Weihnachtsbaum, der in der Rathausstrasse steht.

Doch während die Lichter bisher in den sozialen Medien grossmehrheitlich für Freude und Adventsstimmung sorgen, erreicht der Weihnachtsbaum das Gegenteil: Auf Facebook ärgerten sich in den vergangenen Tagen mehrere User in mittlerweile gelöschten Beiträgen über die Dekoration, die an den Ästen des Tannenbaums hängt.

«Leistungen erfordern Gegenleistungen»

Denn: Neben richtigen Weihnachtskugeln ist der Baum mit ungefähr tellergrossen Kreisen behängt, die Weihnachtskugeln imitieren sollen und auf welchen die Logos diverser Sponsoren aufgedruckt sind. Ein Leser stört sich in einem Brief an der Adventsdekoration: Die Kartonteller mit der aufgedruckten Werbung seien ein absolutes No-Go, sie sollten entfernt und mit farbigen Weihnachtskugeln ersetzt werden.

Der Verein KMU Liestal, der für die Dekoration im Stedtli zuständig ist und ebenfalls entsprechende Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten hat, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Der Baum sei bereits letztes Jahr mit den Logos der Sponsoren geschmückt worden. «Die Kugeln waren etwas anders dekoriert. Dieses Jahr wollten wir unseren Hauptsponsoren, welche die Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtsmarkt überhaupt erst ermöglichen, eine ästhetisch ansprechendere Plattform bieten, dass sie wahrgenommen werden», sagt Irene Müller, bei KMU Liestal für die Kommunikation zuständig. Sie betont:

«Tatsache ist, dass es ohne KMU Liestal und die finanzielle Unterstützung der Sponsoren in Liestal keine Weihnachtsbeleuchtung und keinen Weihnachtsmarkt geben würde.»

Wer so viel Geld investiere, dürfe auch eine Präsenz erhalten und wahrgenommen werden, findet Müller. «Leistungen erfordern Gegenleistungen.» Und sie wendet sich gleich an diejenigen, denen die Dekoration nicht gefällt: «Wir laden die Bevölkerung gerne ein, die Weihnachtsbeleuchtung finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über Spenden.»

Auf Facebook hat sich die Leiterin des Liestaler Weihnachtsmarkts – dieser findet vom Mittwoch bis am Sonntag in der Rathausstrasse statt – mit ähnlichen Erklärungen zu den wütenden Kommentaren geäussert.

Kugeln werden derzeit repariert

Was in der Tat unschön sei: dass sich die Folien von den «Kugeln» ablösen. «Die Kugeln werden repariert und die Folien fixiert. Wenn dies erledigt ist, hängen wir die Kugeln wieder auf und geben den Sponsoren ihre Präsenz», so Müller. Auch auf Plakaten im Stedtli werden die Geldgeber – Haupt- sowie Co-Sponsoren – erwähnt.

Ob man nächstes Jahr anders vorgehe, sei noch unklar. Müller: «Welche Präsenz wir unseren Sponsoren im nächsten Jahr geben, werden wir noch besprechen. Dafür ist es im Moment noch zu früh.»

