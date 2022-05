Aesch hat das erste elektrische Polizeiauto des Kantons Baselland

Aesch Das erste elektrische Polizeiauto des Baselbiets ist da – wann folgen die anderen Gemeinden? Seit Mitte April fährt die Gemeindepolizei Aesch ein rein elektrisch betriebenes Patrouillenfahrzeug. Es ist das erste des Kantons – aber weitere Gemeinden könnten folgen. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Der Skoda Enyaq ist seit Mitte April im Einsatz. Kenneth Nars

2018 hat die Kantonspolizei Basel-Stadt mit dem Aufbau ihrer Elektroflotte begonnen, erst vergangenen Monat haben sich zu den sieben Teslas acht Nissan Leafs gesellt. Seit wenigen Wochen ist auch im Baselbiet das erste rein elektrische Polizeiauto unterwegs: Es handelt sich um das neue Dienstauto der Gemeindepolizei Aesch.

Das Fahrzeug entspreche dem sorgfältigen Umgang mit der Natur, den Aesch als Gemeinde mit dem «Energiestadt»-Label sowie mit der «Vision Aesch 2040» des Gemeinderats pflege, erklärte Christine Koch, Gemeinderätin Energie und Umwelt, als das Auto am Dienstag den Medien vorgestellt wurde. Gleichzeitig sei es für die Gemeindepolizei und ihre Aufgaben optimal geeignet, ergänzte ihr Amtskollege Stephan Hohl, der das Ressort Sicherheit leitet.

Gemeindepolizisten sind mit dem Auto zufrieden

Der Skoda Enyaq wurde bestellt, nachdem das alte Polizeiauto ersetzt werden musste und diverse Fahrzeuge auf ihre Eignung als Patrouillenwagen überprüft wurden. Das ausgewählte 265-PS-Auto hat die Gemeinde 82'000 Franken gekostet, davon 17'000 für Blaulicht, Beschriftung und den polizeitauglichen Innenraum. Der Umbau-Aufwand liege im ähnlichen Rahmen wie bei einem Diesel- oder Benzin-Auto.

Der Datenschutz, welcher bei den Basler Teslas Fragen aufgeworfen hatte, sei beim Skoda kein Problem, wie Michael Schwab von Hoffmann Automobile erklärt. Das Modell habe zwar eine Verbindung, welche bei einem Unfall schnelle Hilfe gewährleiste. Diese müsse aber durch den Besitzer angestellt werden. Die Bewegungen der Gemeindepolizei könne also niemand tracken.

Gemeinderat Stephan Hohl, Gemeinderätin Christine Koch und die Gemeindepolizisten Joël Beurret und Patrik Voirol sind zufrieden mit dem neuen Fahrzeug. Kenneth Nars

Es scheint, als hätte das Elektrofahrzeug als Patrouillenauto nur Vorteile. Auch die beiden Gemeindepolizisten berichten Gutes von den ersten Wochen. Wann steigen die Polizei Baselland und andere Gemeindepolizeien um?

Baselbieter Polizei hat bereits E-Autos geprüft

Die Baselbieter Polizei habe in der Vergangenheit den Einsatz von Elektrofahrzeugen schon thematisiert und verschiedene Autos im operativen Alltag getestet, sagt Mediensprecher Adrian Gaugler auf Anfrage. «Wir schliessen deshalb einen Einsatz von Elektrofahrzeugen in Zukunft nicht aus.»

Anfragen bei den Gemeindepolizeien zeigen, dass die meisten offen sind. So heisst es in Frenkendorf, dass nur ein Elektrofahrzeug in Frage kommt, sobald Ersatz für das aktuelle Auto benötigt wird. In Münchenstein sei der Erwerb eines elektrischen Polizeiautos ein Thema, wenn das jetzige in sechs Jahren ersetzt wird. In Oberwil stehe derzeit keine Ersatzbeschaffung an, beim Neubau der Verwaltung sei aber ein Elektroauto-Anschluss vorgesehen; eine wichtige Voraussetzung sei also vorhanden. In Birsfelden prüfe die Gemeindeverwaltung bei jeder Beschaffung die Möglichkeit von Elektro- oder emissionsarmen Fahrzeugen. Die Binninger Gemeindepolizei fährt seit Januar 2021 ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug. In Pratteln wird ein solches noch diesen Monat geliefert.

Wichtig: Im Kofferraum muss genügend Platz für das Material vorhanden sein. Kenneth Nars

Auch in Muttenz könne man sich ein elektrisches Fahrzeug vorstellen, wenn der aktuelle Benziner ausgetauscht werden muss. Beim Ersatzkauf eines Strassenreinigungsfahrzeugs habe man soeben die Elektrovariante gewählt, sagt Gemeindeverwalter Aldo Grünblatt. Auch in Laufen gibt es ein Elektroauto für die Stadtverwaltung, das Polizeiauto müsse aber noch nicht ersetzt werden. In Reinach fahren ebenfalls Elektrofahrzeuge, beim Ersatz des Patrouillenfahrzeugs würden elektrische Autos miteinbezogen.

Diesel, weil Strom knapp werden könnte

Die Allschwiler Gemeindepolizei hat 2020 ein neues Dieselfahrzeug angeschafft. Ein Kriterium sei der autarke Betrieb gewesen, so Andreas Meyer, Abteilungsleiter Sicherheit und Gemeindepolizist. Strommangel sei in Zukunft nicht auszuschliessen. Die Gemeinde habe aber Diesel eingelagert. Man wolle zu gegebener Zeit die Beschaffung von Elektroautos prüfen. «Die autarke Energieversorgung wäre aber weiterhin eines der Beschaffungskriterien», so Meyer. Mittelfristig könne man sich ein kleineres Elektroauto, ergänzend zum Dienstfahrzeug, vorstellen.

