Blitz schlägt in Aescher Kirchturm ein

Aesch Die Uhr steht still, die Glocke ist stumm – Blitz schlägt in Kirchturm ein «Die Natur hat wieder einmal bewiesen, wie kräftig sie sein kann», schreibt der Seelsorgeverband Angenstein auf seiner Website. Ein Gewitter hat die Gemeinde aus dem Rhythmus geworfen. Yann Schlegel 12.07.2022, 15.08 Uhr

Die Kirchgemeinde hat die Zeiger der römisch-katholischen Kirche St.Josef auf 12 Uhr gestellt, um klarzumachen, dass die Zeit stillsteht. Bild: Juri Junkov

Die Geschichte mahnt ein wenig an den Science-Fiction-Klassiker «Zurück in die Zukunft». Nur ist die Zeitreise der Gemeinde Aesch ungewollt. Zumindest gibt es keine Augenzeugenberichte über einen Marty McFly, der zur Zeit des Blitzeinschlags mit einem DeLorean-DMC12 auf den Aescher Kirchturm zugefahren wäre, um die Energie des Blitzes für eine Zeitmaschine zu nutzen.

Pfarrer Felix Terrier nimmt das Ereignis bald zwei Wochen später mit Humor. «Auf meine Pension hin blieb die Zeit stehen», sagt er am Telefon und lacht. Neun Jahre lang hat er die vereinten Kirchgemeinden von Aesch, Duggingen und Pfeffingen geführt. Am Donnerstagabend Ende Juni feierte der Leiter des Seelsorgeverbands Angenstein sein Abschiedsfest mit den Mitarbeitenden im Pfarrheim direkt neben der Kirche.

Um fünf vor neun knallte es. Ein Blitz erhellte die Abenddämmerung. Terrier erinnert sich:

«Das hat alles bisher Erlebte übertönt.»

Zeugin des Ereignisses war die Kirchenuhr, deren Zeiger stehen blieben. Gleichzeitig öffnete sich die automatisch gesteuerte Kirchentür am Seitengang. Nicht von Gotteshand, auch kein Geisterspuk, sondern die Technik war schuld daran. Eine Sicherung setzte ein, weil die Elektronik ausgefallen war. Erheblich ist der Schaden an der Kirchturmtechnik. «Ich bin kein Elektriker», sagt Pfarrer Terrier. «Aber dass die Steuerung komplett verbraten ist, habe auch ich erkannt.»

Verschmürzelte Steuerung muss ersetzt werden

Auch für ihn, der nach über 30 Jahren im kirchlichen Dienst viele Kirchen kennen gelernt hat, ist der Totalausfall von Glocken und Uhr ein Novum. Einmal, erinnert sich Terrier, habe bei einer anderen Kirche die Glocke nach einem Blitzeinschlag nicht mehr aufgehört zu läuten. Die Bevölkerung sei damals enorm verunsichert gewesen. «Das Telefon lief heiss.»

Weil der Schaden in Aesch gross ist, werden die Reparaturarbeiten andauern. Die Kirchgemeinde muss die alte Steuerung gänzlich ersetzen. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich daher noch nicht beziffern. Für das neue System kommt die Gebäudeversicherung auf, die derzeit mit Spezialisten verhandelt.

Geduld ist gefragt

Kein Stundenschlag, kein Geläut zum Kirchgang. Noch eine Weile müssen die Aescher­innen und Aescher ohne die Glocke auskommen. Auch Pfarrer Felix Terrier fällt dies schwer:

«Das Unangenehme an der Geschichte ist, dass der Rhythmus gestört ist.»

Gerade jetzt schaue er aus dem Fenster und sehe die Uhr auf 12 Uhr stehen. Die Uhr, an der er sich immer orientiert hat. «Da meine ich immer es sei schon Mittag, bekomme Hunger und glaube, den halben Tag gearbeitet zu haben», scherzt Terrier.

Die Kirchgemeinde stellte die Zeiger nach dem Blitzschlag auf 12 Uhr um, da offensichtlicher werde, dass die Zeit stehen geblieben ist. «Einige Menschen melden sich, weil sie den regelmässigen Schlag und das Läuten vermissen.» Dann gäbe es wohl auch jene, die sich heimlich über die Stille freuen würden.

Er hofft, die Menschen müssten sich nicht zu sehr an das Gefühl gewöhnen, ohne Kirchengeläut zum Gottesdienst zu kommen. Einige kämen nur zögerlich. Doch er wäre nicht Pfarrer geworden, wenn er den Blitzeinschlag nicht auch für eine positive Botschaft ableiten könnte:

«Es gibt Dinge, die wir nicht im Griff haben. Das ist auch gut so.»

Die Kraft der Natur eben. Aber früher, als es Aesch lieb sein kann, wird die Gegenwart die Gemeinde wieder eingeholt haben. Mit Kirchengeläut und einer intakten Uhr am Kirchenturm. Dann geht die Reise wieder unaufhaltsam in eine Richtung: In die Zukunft.

