Aesch sagt Ja zum Dom, doch das letzte Wort hat wohl das Volk

Neue Eventhalle Aesch sagt Ja zum Dom – doch die Referendumsbögen sind schon verteilt Die Aescher Gemeindeversammlung befürwortet die neue Eventhalle klar und spricht mit Zweidrittel-Mehr die dafür notwendigen 19,5 Millionen Franken. Ein Gegenkomitee ist jedoch bereits gebildet. Benjamin Wieland 16.06.2021, 09.41 Uhr

So soll die 21 Meter hohe Holzkuppel dereinst aussehen. Nicht alle in Aesch sind jedoch vom Projekt begeistert. zVg Haring & Co. AG

Im Aescher Westen wird ein neues Wahrzeichen gebaut - so will es die Gemeindeversammlung. Sie stimmte am Dienstagabend dem Bauvorhaben zu. Der Antrag des Gemeinderats für den Brutto-Investitionskredit in der Höhe von 19,5 Millionen Franken erhielt eine komfortable Zwei-Drittel-Mehrheit: 252 der Stimmberechtigten sagten Ja, 116 Nein. Doch das letzte Wort über die Sport- und Kulturhalle wird aller Voraussicht nach die Stimmbevölkerung haben.

Noch während der Versammlung wurde das Referendum angekündigt. Der Präsident des bereits gegründeten Komitees sagte zu den 376 Versammlungsteilnehmern, die Unterschriftenbögen lägen bereit, man könne sich bei ihm einen Bogen abholen. Das Komitee hat jetzt 30 Tage Zeit, die benötigten mindestens 500 gültigen Unterschriften einzureichen.

Kritik an Standort und an fehlender öffentlicher Ausschreibung

Schon bei der Behandlung des Geschäfts war Kritik an der Holzkuppel geäussert worden. So sei es riskant, in der derzeitigen Lage soviel Geld zu investieren, hiess es von einem Einzelredner. Auch der Standort der Halle mit 75 Metern Innen-Durchmesser und 21 Meter Höhe wurde kritisiert. Der Dom ist bei der heutigen Löhrenackerhalle am westlichen Siedlungsrand von Aesch vorgesehen. Ebenso war ein Thema, dass bereits feststeht, wer die Holzkuppel bauen dürfe und es keine Submission geben wird.

Von den Ortsparteien empfahlen die CVP und die FDP ein Ja, die SP beschloss Stimmfreigabe, die SVP war dagegen. Der Präsident des besagten Referendumskomitees ist der SVP-Aesch-Präsident Ueli Siegenthaler. Er betonte jedoch auf Anfrage der bz, es handle sich nicht um ein Referendum der SVP. Der Haupt-Kritikpunkt am Vorhaben sind laut Siegenthaler die hohen Kosten und die unsicheren finanziellen Aussichten der Gemeinde wegen der Corona-Krise.

Lob für die Form, den Baustoff und das Sponsoring

Das Projekt erhielt aber auch viel Lob an der Gemeindeversammlung, die wegen der Corona-Bestimmungen, wie schon bei einer Ausgabe im vergangenen Jahr, unter freiem Himmel stattfand, also als Landsgemeinde. So wurde positiv zum Dom erwähnt, dass die Kuppel aus heimischem Holz erstellt werden soll, dass sie an eine Fernwärme-Leitung der Bürgergemeinde Aesch angeschlossen werden soll und in der Tat etliche Platzprobleme von lokalen Vereinen lösen könnte. Ebenso gefiel die Form- und dass bereits 5 Millionen an Beiträgen zugesichert sind, wurde ebenfalls wohlwollend erwähnt.

Auch die Volleyballerinnen von Sm‘Aesch Pfeffingen würden mit dem Dom eine neue Heimat erhalten. Bislang mussten sie für Europacup-Spiele in andere Hallen ausweichen. Die neue Halle wäre unterteilbar. Der Sportbereich, der vom Volumen her einer Dreifach-Turnhalle entspricht, hätte eine Tribüne mit 1300 Plätzen. Für die Kultur wären diverse Räumlichkeiten vorgesehen, der grösste Raum wäre das Foyer mit 500 Plätzen sowie der Theatersaal mit 300 Plätzen. Wären sämtliche Raumtrenner entfernt, könnten im Maximalfall bis 3400 Personen im Dom Platz finden.

Neue Halle könnte in drei Jahren stehen

Kosten würde der Dom die Steuerzahlenden deutlich weniger als die 19,5 Millionen Franken, weil die BLKB, der Kanton Baselland und der Bürgergemeinde Aesch bereits Beiträge zugesichert haben. Netto wäre die Holzkuppel noch 14,5 Millionen teuer. Die Firma, die den Bau ausführen würde, die Schreinerei Häring aus Eiken, hat der Gemeinde das Kostendach garantiert. Die Verschuldung Aeschs würde zwar steigen, hiess es von Seiten Gemeinderat. Aber erstens bewege sich der Preis für den Dom im Rahmen von konventionellen Hallen. Und zweitens könne man die Last gut tragen. Zusätzlich zum Investitionskredit kommt noch ein Kredit von 1,25 Millionen für Anschlussgebühren hinzu.

Falls das Referendum zustande kommt, das Stimmvolk dem Dom jedoch zustimmt, wird die Halle zwischen 2022 und 2023 erstellt. Die Einweihung wäre dann frühestens Ende 2023.