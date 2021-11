Aesch Kein Zertifikat, keine Masken: Ein fast normaler Weihnachtsmarkt Seit über 40 Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt in Aesch. Organisiert wird er nun zum fünften Mal vom Verein Attraktives Aesch. Dieser hat sich trotz steigender Coronazahlen dazu entschieden, den Markt ohne Zertifikat und ohne Maske durchzuführen. Laura Pirroncello Jetzt kommentieren 29.11.2021, 16.21 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Aesch fand trotz steigender Corona-Fallzahlen ohne Zertifikats- und Maskenpflicht statt. Nicole Nars-Zimmer (28.November 2021)

Wegen Corona wurden wie schon im Vorjahr erneut einige Weihnachtsmärkte im Baselbiet abgesagt. Nicht so jener in Aesch. Die Organisatoren vom Verein Attraktives Aesch haben sich dazu entschlossen, den Markt trotz steigender Fallzahlen am 1.-Advent-Wochenende durchzuführen – ohne Zertifikats- oder Maskenpflicht.

«Ich habe letzte Woche ein E-Mail an die Standbetreibenden gemacht, dass es empfohlen ist, eine Maske zu tragen», sagt Isabelle Wipf vom Verein Attraktives Aesch. Eine Pflicht sei dies allerdings nicht. «Wir setzen vor allem auf die Selbstverantwortung.»

Dennoch gelten am Markt gewisse Schutzmassnahmen: Vor jedem Stand muss ein Spender mit Desinfektionsmittel stehen, Sitzplätze gibt es keine. Wer in das ökumenische Pfarrhofcafé will, braucht ein Zertifikat, da dieses drinnen ist. Dasselbe gilt für einen Besuch im Restaurant.

Draussen, keine «Fressmeile» und noch vor der Abstimmung

Aufgebaut ist der Markt zum grössten Teil als Rundgang, auf dem sich die Besuchenden verteilen und einander ausweichen können. Bis auf Café und Restaurant findet alles draussen statt. Deshalb haben sich die Organisatoren auch für die Durchführung entschieden. Ausserdem gibt es keine «Fressmeile», sondern die Essensstände sind verteilt. So gibt es keine grösseren Ansammlungen.

Der Verein Attraktives Aesch organisiert den Markt zum fünften Mal (v. l. n. r.): Lucia Bechtel, Andreas Stäheli und Isabelle Wipf. Nicole Nars-Zimmer

«Wäre der Markt eine Woche später gewesen, hätte ich wahrscheinlich abgesagt», sagt Wipf. Denn die Abstimmung zum Covid-Gesetz stand noch aus. Man wisse nicht, was danach sein wird oder sein könnte.

Grellingen führt Markt ebenfalls durch Neben Aesch hat sich auch Grellingen für eine Durchführung des Weihnachtsmarktes entschieden. Zum grössten Teil finden sich hier Essensstände, die verglichen mit den anderen Ständen die meisten Leute anlocken. Masken und Desinfektionsmittel sieht man kaum, allerdings können die Besuchenden gut Abstand halten. Da es nicht sehr viele Stände gibt, können sie sich gut verteilen. Den Markt hat man zügig durchlaufen und doch passen die geschmückten Holzstände gut auf den Platz mitten im Dorf.

Das schönste Häuschen wird belohnt

Den Weihnachtsmarkt gibt es in Aesch schon seit über 40 Jahren. Der Verein Attraktives Aesch organisierte ihn dieses Jahr bereits zum fünften Mal. Insgesamt gibt es 69 Schaustellende, davon haben 65 ein Häuschen aus massivem Holz, um ihre Waren anzupreisen. «Diese Holzhäuschen sind besser als einfache Plastikstände», sagt Andreas Stäheli, Präsident des Vereins Attraktives Aesch. Es gebe eine schönere Stimmung und die Standbetreibenden könnten die Häuschen auch abschliessen.

Für das Schmücken ihrer Stände ist jede und jeder selbst verantwortlich. Einige geben sich dabei auch grosse Mühe und basteln gar eigene Dekorationen. Das kann sich lohnen: «Am Ende von jedem Markt prämieren wir das schönste Häuschen», erklärt Stäheli. Der Sieger oder die Siegerin erhält den Standplatz im kommenden Jahr gratis.

Die Vielfalt der Waren am Weihnachtsmarkt in Aesch ist gross. Nicole Nars-Zimmer An diesem Stand werden Gläser verkauft, die in einem Stein stehen. Nicole Nars-Zimmer Kräuter gibt es an diesem Stand genug. Nicole Nars-Zimmer Figuren in allen Grössen und Formen. Nicole Nars-Zimmer Neben Lachs aus Alaska gibt es auch Spezialitäten aus Italien. Nicole Nars-Zimmer Für die Kinder gibt es ein Karussell. Nicole Nars-Zimmer Lichter, dekorierte Holzstände und Musik erzeugen eine weihnachtliche Stimmung. Nicole Nars-Zimmer

Die Vielfalt der Waren ist gross. Von Lachs aus Alaska über klassische Weihnachtsleckereien bis hin zu gehäkelten Figuren ist alles dabei. Ausserdem gibt es von Freitag bis Sonntag diverse weitere Programmpunkte. Unter anderem fahren Harley-Kläuse durchs Dorf, Schülerinnen und Schüler sammeln als die Heiligen Drei Könige Spenden und die Kinder können direkt neben dem Karussell Kerzen ziehen. Normalerweise gäbe es auch einen Chor in der Kirche, doch wegen Corona tritt der in diesem Jahr nicht auf. Für musikalische Stimmung sorgen dagegen auf dem ganzen Markt verteilt drei Drehorgelspieler und -spielerinnen.

Die Drehorgeln sorgen für eine angenehme Atmosphäre auf dem Markt. Nicole Nars-Zimmer

Reger Austausch inklusive Feedback

Die Organisatoren, die Schaustellenden und die Besuchenden kennen sich, wie man vor Ort sieht: Man grüsst sich und tauscht ein paar Worte aus. Das entspricht dem Konzept des Weihnachtsmarktes: «Allen, die einen Stand haben, schicke ich für nächstes Jahr eine Einladung. Dann haben sie einen Monat Zeit, um sich anzumelden.» Die Plätze, die übrig bleiben, werden danach an neue Schaustellende verteilt. Entsprechend sind die meisten Stände jedes Jahr schnell gebucht. «Pro Jahr sind es nur zehn bis 15 neue Standbetreibende.»

Besucht ist der Markt trotz Corona gut. Besonders am Samstagabend war viel los: «Die Leute wollten gar nicht mehr gehen.» Diese Beobachtungen merken sich die Organisatoren. Denn Feedback ist ihnen wichtig. «Zum Beispiel haben sie uns gesagt, dass am Samstag von 12 bis 14 Uhr nicht sehr viel los war, dafür hätten sie am Abend noch länger machen können», erzählt Isabelle Wipf, «solche Dinge schauen wir dann an fürs kommende Jahr.» Ausserdem erhalten die Standbetreibenden nach dem Markt einen Feedback-Bogen per E-Mail.

Das zahlt sich aus. Die Standbetreibenden wirken zufrieden und scheinen sich in Aesch wohlzufühlen. Immerhin kommen viele von ihnen jedes Jahr wieder, um ihre Waren zu verkaufen.

