Aesch Sich mit einem stillgelegten Bauernhof eine goldene Nase verdienen? Fast unmöglich Ein Bauer vermutet, die Stadt Basel lege den Aescher Neumatthof nur deshalb still, weil man das Areal zu Wohnland umwandeln wolle. Doch die Gesetzeslage sieht anders aus. Michel Ecklin 02.02.2021, 05.00 Uhr

Der Neumatthof in Aesch (links im Bild) liegt sehr nahe an der Wohnzone. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Wenn ein Bauernhof den Betrieb aufgibt, ist es naheliegend, dass die umliegenden Höfe seine Landwirtschaftsflächen übernehmen. Dies geschieht auch häufig, schliesslich gibt es in der Schweiz jeden Tag rund drei Landwirtschaftsbetriebe weniger. Meistens passiert das bei Familienbetrieben mit kleinen Flächen und ohne Nachfolgeregelung.

Doch was mit dem Aescher Neumatthof geschieht, ist ungewöhnlich. Es handelt sich um einen Pachtbetrieb im Besitz der Einwohnergemeinde Basel. Mit seinen 38 Hektaren Kulturland ist er grösser als der Schweizer Durchschnitt. Zudem befindet er sich in einer Gegend mit sehr fruchtbaren Boden. Und die Betriebe, die die Kulturflächen erhalten sollen, sind ebenfalls bereits überdurchschnittlich gross.

Bauern sind sich einig

Trotzdem will Immobilien Basel-Stadt den Betrieb im Neumatthof aufgeben (bz vom 26. Januar).

«Der Neumatthof wäre überlebensfähig gewesen»,

sagt der Bättwiler Bauer Glenn Steiger. «Obwohl absehbar war, dass der derzeitige Pächter in Pension geht, gab es keine Anzeichen, dass Immobilien Basel-Stadt einen Nachfolger sucht.»

Für ihn ist deshalb klar: Die Stadt gibt den Neumatthof auf, weil sie das Betriebsgelände des Neumatthofs vergolden und zu lukrativem Bauland machen will. Schliesslich grenzt der Hof unmittelbar an ein Wohnquartier an. Unter den Bauern in der Region habe sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet, dass Immobilien Basel-Stadt diese Strategie fahre.

Zu viel Platz in den Ökonomiegebäuden

Das wäre allerdings keine einfache Angelegenheit. Das ganze Betriebsgelände des Neumatthofs befindet sich in der Landwirtschaftszone. Und etwas anderes als Landwirtschaft ist dort kaum möglich, auch nicht in den grosszügigen Ökonomiegebäuden.

«Gewerbliche Tätigkeiten sind in der Landwirtschaftszone nicht zugelassen»,

sagt Andreas Bubendorf, verantwortlich für ländliche Entwicklung und Ressourcen im Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach.

Allenfalls könnten Gebäude wie Scheunen von Fremdnutzern als Lager verwendet werden – «aber niemand braucht so viel Platz», sagt Bubendorf. Für jegliche anderweitige Nutzung wäre eine Umzonung nötig – und mit diesem Wunsch ist Immobilien Basel-Stadt bisher nicht an den Aescher Gemeinderat getreten. Dieser will sich deshalb auch nicht zu einer allfälligen Umzonung äussern.

Bereits genug Bauland in Aesch

Doch selbst wenn in Aesch der politische Wille dafür da wäre – es wäre für eine Zonenänderung zwingend der Segen der Gemeindeversammlung nötig –, würden Bundesgesetze eine Umzonung von Landwirtschaftsland in Aesch fast verunmöglichen. Denn gemäss dem kantonalen Richtplan hat die Gemeinde Aesch noch genügend freie Bauareale, um die Bevölkerungsentwicklung aufzufangen.

Gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz darf sie deshalb derzeit kein Bauland einzonen. Allenfalls wäre eine Umwandlung in Siedlungsgebiet denkbar, wenn woanders in der Gemeinde eine gleichwertige Fläche zu Landwirtschaftsland ausgezont würde – ein äusserst unrealistisches Szenario.

Wohnen darf man noch – aber mehr nicht

Trotzdem sagte vergangene Woche der Leiter von Immobilien Basel in dieser Zeitung, man kläre ab, ob man das Wohnhaus auf dem Neumatthof umzonen könnte. Ansonsten werde man es abreissen. Das wiederum wäre nicht zwingend. Denn im Sinne der Besitzstandswahrung darf auf einem stillgelegten Bauernhof im bisherigen Umfang weiter gewohnt werden. Laut Andreas Bubendorf vom Zentrum Ebenrain lässt das Gesetz sogar einen «zeitgemässen Ausbau» zu. Die Wohnflächen dürften auch vermietet werden.

Aber ob sich Immobilien Basel-Stadt damit eine goldene Nase verdient, wie Bauer Steiger vermutet, ist mehr als fraglich.