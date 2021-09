BLKB: CEO John Häfelfinger verteidigt Engagement für den Dom

Aescher Dom BLKB-Chef verteidigt Engagement: «Der Dom kann den Menschen das Leben schöner machen» CEO John Häfelfinger erklärt im Interview, weshalb die BLKB den Aescher Dom sponsern will, mittlerweile in vier Kantonen Filialen betreibt und von einem IT-Cluster in der Region träumt.

Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Sieht seine Bank als gesellschaftspolitischen Akteur: BLKB-CEO John Häfelfinger. Nicole Nars-Zimmer

Es waren ganz neue Töne. Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat sich in Aesch in den Abstimmungskampf zum Dom-Projekt eingeschaltet, per Inserat in der Lokalzeitung. Die Bank will die Kultur- und Sporthalle mit einer Million Franken sponsern und für Anlässe nutzen. Am kommenden Sonntag stimmt Aesch über den Dom ab. Das Referendumskomitee bezeichnet die Parteinahme der Bank als «absolutes No-Go». John Häfelfinger jedoch gibt sich im bz-Interview gelassen.

John Häfelfinger, die BLKB wird den Aescher Dom, falls er denn an der Urne angenommen wird, mit einer Million Franken sponsern. Weshalb?

John Häfelfinger: Uns geht es um die nachhaltige Entwicklung unserer Region. Sie soll ein attraktiver Standort sein, für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen. Deswegen unterstützen wir Einrichtungen wie etwa das Kunsthaus Baselland, das Theater Basel, die Jobfactory – und jetzt eben auch das Dom-Projekt.

Kann eine Kultur- und Sporthalle in einer 10'000-Einwohner-Gemeinde zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beitragen?

Ja. Der Dom hat Strahlkraft. Er kann Events in die Region bringen, Wertschöpfung generieren und den Menschen das Leben schöner machen.

Die BLKB hat in der Lokalzeitung «Wochenblatt» in einem ganzseitigen Inserat ihre Gründe für das Sponsoring dargelegt. Da rieb sich wohl so manch Kundin, manch Kunde die Augen.

Es hat sich eine Hand voll Leute gemeldet, die fanden, das gehe zu weit. Wir erfahren viel Zuspruch. Das Inserat hatte einen besonderen Beweggrund. An der Aescher Gemeindeversammlung im Juni fand der Dom Unterstützung. Nach der Ankündigung des Referendums wurde unsere Position zunehmend interpretiert. Wir wollen aber keinen Anlass zu Spekulationen geben und haben beschlossen, unsere Beweggründe für das Sponsoring transparent zu machen.

Die BLKB hat handfeste Interessen am Dom: Künftig könnte die Zertifikatsversammlung in Aesch statt in der St. Jakobshalle stattfinden. So kann die Bank Mietausgaben einsparen.

Wir veranstalten immer wieder Mitarbeiter- und Kundenanlässe mit mehreren hundert Teilnehmenden, finden aber kaum geeignete Räume. Die St. Jakobshalle ist sehr gross und häufig besetzt. Dann gibt es noch die Eventhalle der Messe Basel. Doch als Baselbieter Bank hätten wir natürlich Freude, diese Veranstaltungen im Baselbiet durchzuführen. Der Dom würde die Lücke füllen.

Bislang kannte man die BLKB als zurückhaltendes Unternehmen, gerade in politischen Fragen. Darf man, nach dem Dom-Urnengang in Aesch diesen Sonntag, mit weiteren Abstimmungsempfehlungen rechnen?

Das war keine Abstimmungsempfehlung. Aber wir übernehmen Verantwortung. Als Bank machen wir Geschäfte, von denen wir überzeugt sind, dass sie unseren Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bringen. Und wir setzen uns als Unternehmen für Themen ein, wenn wir für die Gesellschaft einen Mehrwert sehen. Beispiel Altersvorsorge: Da legen wir in der Beratung grossen Wert darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden einen realistischen Blick auf ihre finanzielle Zukunft haben. Und wir engagieren uns dafür, dass die notwendige Reform der Altersvorsorge in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird.

Die BLKB betreibt nicht nur Filialen in Basel-Stadt, Solothurn und im Aargau – sie versteht sich auch, so der Eindruck, als Bank für die ganze Nordwestschweiz.

Wir möchten für das Baselbiet, aber auch für die ganze Region ein starker Motor sein. Das ist unser Leistungsauftrag. Für eine nachhaltige und wirtschaftlich interessante Region sind vier Faktoren entscheidend: Arbeitskräfte, Logistik, Infrastruktur und Steuerrahmen. Wir als Bank können dabei vor allem bei der Infrastrukturfinanzierung Wirkung erzielen. Das machen wir mit den genannten Engagements, aber auch beim Entwicklungsgebiet Baselink im Allschwiler Bachgraben und anderen Infrastrukturprojekten in der Region. Oder indem wir Start-ups unterstützten und mit unserem Programm «100 fürs Baselbiet» bewusst ins Baselbiet holen. Gerade im IT-Bereich sehen wir viel Potenzial.

Warum gerade bei der IT?

Das kann man mit unserem Geschäftsertrag veranschaulichen. Von rund 360 Millionen Franken pro Jahr bleiben zirka 300 Millionen in der Region, in Form von Dividenden, Löhnen, Aufträgen und so weiter. Doch 60 Millionen fliessen in andere Teile der Schweiz. Das hat grösstenteils damit zu tun, dass wir hier keine entsprechend grossen IT-Partner finden. Die Zahl der Fintech-Gründungen kann man an zwei Händen abzählen. Zwar eignen wir uns als Bank Kompetenzen im Gebiet an und bilden Lehrlinge aus. Doch wenn sich in diesem Feld etwas bewegen soll, müssen alle Player mitanpacken, die beiden Kantone, die Hochschulen, die Verbände und so weiter.

Machen es andere Regionen besser?

Wenn ich sehe, welches Cluster sich in Lausanne rund um die EPFL entwickelt hat, dann staune ich. Solch ein Ökosystem können wir aber auch hinkriegen, zumal es zwischen Life Sciences und IT Überschneidungen gibt, Stichwort Gesundheitswirtschaft. Wie gesagt, wir als Bank können den passenden Rahmen bieten, indem wir Infrastruktur finanzieren und Starthilfe für Jungunternehmen zur Verfügung stellen. Wir müssen in der Lage sein, die Infrastruktur zu schaffen, wichtige IT-Firmen anzuziehen, ein Cluster zu schaffen und so Relevanz zu gewinnen – das ist ein Kreislauf!

Hat man die Entwicklung nicht verschlafen?

Wir haben in der Region zwei Pharma-Multis in Gehdistanz. Die Baselbieter Wirtschaft ist mit ihren KMU extrem breit aufgestellt und robust. Wir haben exzellente Hochschulen, Vorteile mit der Lage im Dreiländereck und so weiter. Unsere Region wird vielleicht unterschätzt. Das ist aber auch eine Chance. So kann man überraschen. Alle sollten wissen: Das Baselbiet kann!