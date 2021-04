Aesch Mehr Leben zwischen den Reben: Weinbaugenossenschaft startet eine ökologische Aufwertung der Klus Früher boten Reben Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Mit der Rationalisierung der Landwirtschaft ging viel Biodiversität verloren. Michel Ecklin 19.04.2021, 05.00 Uhr

Winzer Antoine Kaufmann (r.) und Projektleiter Lukals Merkelbach stehen in der Klus vor einer Trockensteinmauer. Kenneth Nars

Schaut man sich Luftbilder der Aescher Klus aus den 1930er-Jahren an, fällt eines auf: Damals war das vom Weinbau geprägte Tal vielfältiger, es gab neben und zwischen den Rebstöcken zahlreiche nicht bewirtschaftete Flächen, etwa unter Obstbäumen, auf Felsen oder in toten Winkeln.

Im Zuge der Rationalisierung der Landwirtschaft sind sie weitgehend verschwunden, und damit ist auch die Biodiversität in der Klus gesunken. Denn viele Pflanzen und Tiere sind genau auf solche Zwischenräume angewiesen.

Fronarbeit in der Genossenschaft

Das brachte die Weinbaugenossenschaft Aesch zu ihrem hundertjährigen Jubiläum letztes Jahr dazu, ein Aufwertungsprojekt zu lancieren.

«Ziel ist, der Landschaft wieder eine Struktur zu geben, die vermehrt Tiere und Pflanzen anzieht»,

sagt der Naturschutzbiologe Lukas Merkelbach, der das Projekt leitet. Am Samstag war der offizielle Start.

Rund 35 Mitglieder der Genossenschaft packten freiwillig an. Sie setzten in den Reben Hecken und Bäume, schufen Höhlen, damit das Wiesel wiederkommt, oder bauten Haufen aus Steinen und Löss, wo sich Insekten wohlfühlen.

Es braucht vor allem viel Kommunikation

Die ökologische Aufwertung soll aber auch verstärkt Teil des Alltags der Weinbauern sein, die die Flächen professionell bewirtschaften. Bereits jetzt wächst dort seltene Flora, etwa der wilde Nüsslisalat – nur ist das ihnen oft nicht bewusst.

«Mindestens die Hälfte des Projekts besteht aus Kommunikation»,

sagt Merkelbach. Wenn ein Winzer weiss, das manche Vogelarten am Waldrand nisten, aber Samen auf Wiesen fressen, wird er die Grünflächen nicht auf einmal mähen. Nur eine Frage der Absprache zwischen Gemeinde und Förstern ist, dass entlang der Wege die Waldränder gestaffelt gestutzt werden, um die wertvollen Lebensräume in den Übergangsflächen zu schonen. Deshalb ist der angrenzende Wald Teil des Projekts, er wird teilweise stark aufgelichtet.

Trockenmauern in Stand zu stellen ist teuer

Für manche Aufgaben braucht es aber nicht nur Kommunikation, sondern den Einsatz von Profis. So wurde bereits ein Felsen mitten in den Reben so aufgeforstet, dass die bereits ansässigen seltenen Arten mehr Raum erhalten. Aufwendig ist auch das Instandstellen von Trockenmauern, in denen sich Reptilien wohlfühlen.

Das schluckt einen beträchtlichen Teil der 700'000 Franken, die das Aufwertungsprojekt insgesamt kostet. Unterstützung erhält die Winzergenossenschaft unter anderem vom Swisslos-Fonds, von der Einwohner- und der Bürgergemeinde Aesch, vom Fonds Landschaft Schweiz und von Birdlife Schweiz.

Bauern erhalten Entschädigungszahlungen

Dabei ist es nicht so, dass Biodiversität bisher im Tal kein Thema gewesen wäre. Ein Grossteil der Fläche wird gemäss den Richtlinien der integrierten Produktion bewirtschaftet, einige haben sogar das Biolabel. Damit ist laut Genossenschaftspräsident Dieter von Blarer sichergestellt, dass nur mässig und wohlüberlegt gespritzt wird.

Von den Winzern würden auch alle mitmachen, sagt er. Für die Einnahmeverluste, etwa wenn einige Reben einer Trockenwiese weichen, gebe es vertraglich vereinbarte Entschädigungszahlungen. Das stellt auch die Nachhaltigkeit der Massnahmen sicher. Denn das Renaturierungsprojekt ist vorläufig auf vier Jahre ausgelegt.