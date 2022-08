Beide Basel: Nur wenige Geflüchtete kehren in die Heimat zurück

Asylwesen Nur wenige ukrainische Geflüchtete kehrten wieder in die Heimat zurück In den beiden Basel sind derzeit insgesamt fast 4000 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Die meisten leben bei Gastfamilien oder eigenständig in Wohnungen, wie die Zahlen aus den beiden Kantonen zeigen. Kelly Spielmann und Silvana Schreier 1 Kommentar 09.08.2022, 16.45 Uhr

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine ist in beiden Basel fast konstant. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Erstmals seit Beginn des Kriegs in der Ukraine nimmt die Zahl an Asylsuchenden mit Schutzstatus S im Kanton Baselland ab: Waren Ende Juni noch 2089 ukrainische Geflüchtete im Baselbiet untergebracht, lag die Anzahl Anfang dieser Woche bei 1971 Personen. Lea Wirz vom Baselbieter Sozialamt erklärt auf Anfrage: «Insgesamt wurden dem Kanton 2186 Personen zugewiesen.»

In Basel-Stadt hingegen steigt die Zahl weiter an – wenn auch nur um wenige Personen. Ende Juni verzeichnete der Stadtkanton 1684 Personen mit Schutzstatus S, nach neustem Stand von Ende Juli sind es 1693.

28 Geflüchtete haben die Schweiz verlassen

Während immer wieder neue Geflüchtete aus der Ukraine nach Basel kommen, haben sich in der Zwischenzeit nur wenige für eine Rückkehr in die Heimat entschieden. Die Basler Asylkoordinatorin Renata Gäumann sagt auf Anfrage, die kantonale Rückkehrberatungsstelle habe bisher 50 Beratungen mit Ukrainerinnen und Ukrainern durchgeführt. 28 Personen seien ausgereist, davon 20 mit finanzieller Hilfe des Kantons. Gäumann: «Es dürfte aber auch Personen geben, die ausgereist sind, ohne sich regulär abzumelden.» Diese Zahl würde dann in der Statistik des Sozialhilfebezugs sichtbar werden.

Baselland kann keine konkreten Zahlen der Rückkehrerinnen und Rückkehrer kommunizieren. Wirz sagt: «Bei 215 Personen ist Stand Montag der Fall wieder geschlossen worden.» Diese seien aus dem Kanton abgereist in andere Kantone, in die Heimat oder andere Länder.

Viele haben sich eine eigene Wohnung gesucht

Auch bei der Art der Unterbringung zeigen sich Veränderungen im Vergleich zum Frühjahr. 35 Prozent der Personen mit Schutzstatus S lebten Anfang Juli im Baselbiet in einer individuellen Unterkunft, 60 Prozent bei Gastfamilien und die Restlichen in Kollektivunterkünften. Anfang Juni waren es in Gastfamilien noch 70 Prozent gewesen – neuere Auswertungen als diejenigen vom Juli gebe es nicht, man gehe davon aus, dass die Unterbringung in Gastfamilien seither weiter leicht abgenommen habe, sagt Lea Wirz. Denn:

«Die Gemeinden sind bereits länger am Prüfen, ob die Unterbringung in Gastfamilien im Einzelfall jeweils eine langfristige Lösung darstellt oder ob es eine Anschlusslösung braucht.»

In diesem Zusammenhang seien Schutzbedürftige teils von den Gemeinden aktiv in einer eigenen Wohnung untergebracht worden oder sie haben sich selbst eine eigene Wohnung gesucht.

In Basel sind 700 Unterkünfte frei

Im Baselbiet ist Stand heute genügend Platz für Geflüchtete vorhanden. Doch Schätzungen des Bundes zufolge sollen die Zahlen gegen Herbst oder Winter wieder zunehmen. Auf diese Schätzungen, erklärt Lea Wirz, stützt sich auch der Kanton. «Der Kanton ist einerseits darauf angewiesen, dass die Gemeinden freien Wohnraum behalten – und nicht wieder kündigen – und prüft andererseits zurzeit allfällige weitere kantonale Unterbringungsmöglichkeiten.»

Auch in Basel-Stadt sind aktuell noch Wohnplätze für Asylsuchende frei – ungefähr 700, schreibt Asylkoordinatorin Gäumann auf Anfrage. Wie im Baselbiet plant man mit den Angaben des Bundes, der auf die kältere Jahreszeit hin mit mehr Geflüchteten rechnet. «Da zahlreiche Reserveplätze nur temporär zur Verfügung stehen, laufende Gastverhältnisse in privaten Haushalten befristet sind und ab Herbst viele Kantonszuweisungen erwartet werden, hat die Regierung entschieden, dass die Planung einer Containersiedlung für Schutzsuchende aus der Ukraine auf dem Erlenmattareal mit 140 Plätzen an die Hand genommen werden soll», sagt Gäumann.

Die Regierung werde voraussichtlich Anfang September definitiv entscheiden. Die konkrete Planung und Umsetzung des Projekts wird laut Gäumann mehrere Monate dauern. Mit einer Inbetriebnahme wird frühestens im Frühling 2023 gerechnet.

1 Kommentar Thomas Zweidler vor 19 Minuten Natürlich kehren die meisten nicht zurück. Hier ein (einigermassen) funktionierendes Land namens Schweiz, dort (Ukraine) Zerstörung und schon vor dem Krieg eines der korruptesten Länder (Rangliste) der Welt - dies darf man nie vergessen.Doch kann die Schweiz wie für 2022 prognostiziert 250'000 Zuwanderer vertragen (=Eine Viertel Million oder = Eine Stadt Genf und eine Stadt Thun obendrauf). Und nächstes Jahr 2023 wohl wieder eine Viertel Million - weil niemand was dagegen macht. (Vergl. Riesenflächenland Deutschland Plus 81'000 oder 0,1% Zuwanderung)Dies macht mir Sorgen - die Ukrainer können nichts dafür - aber vielleicht unsere Politiker?..... Alle Kommentare anzeigen