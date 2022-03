Braut oder Jungunternehmerin in Liestal gesucht

Allemandi-Stiftung Braut oder Jungunternehmerin: Liestal sucht Abnehmerin für Stiftungsgeld Seit 1893 sollte die Allemandi-Stiftung jährlich die Mitgift einer Frau finanzieren. Heute gelten andere Regeln. Kelly Spielmann 29.03.2022, 05.00 Uhr

Ob Hochzeit oder ein eigenes Unternehmen: Die Stiftung zahlt jährlich 1000 Franken aus (Symbolbild). Sandra Ardizzone

«Braut oder Jungunternehmerin gesucht»: Wer durch die neuste Ausgabe des amtlichen Publikationsorgans «Liestal aktuell» blättert, dürfte über ein aussergewöhnliches Inserat stolpern. Mit Stiftungsgeldern soll einer Liestaler Einwohnerin ermöglicht werden, zu heiraten oder ein eigenes Geschäft zu gründen. Die Meldung löst besonders eines aus: Fragen.

Ein Blick zurück zeigt: Die Allemandi-Stiftung geht aus der Ehe von Marie Ernestine Ingrain-Petit (oft fälschlicherweise Peter statt Petit genannt) und Jakob Cäsar August Emil Allemandi hervor. So steht es in einem Artikel der «Schweizer Münzblätter» von 2017 geschrieben. Petit, deren Hochzeit mit Allemandi ihre zweite war, fasste nach erster Ehe den «Entschluss, ein gutes Werk zu tun und anderen hilfsbedürftigen Frauen aus der finanziellen Not zu helfen und den Weg für eine Eheschliessung zu ebnen».

Nicht nur tugendhafte Frauen erwünscht

Aus den 190'000 Franken, die nach dem Tod des Ehepaars ­– er starb 1892, sie 1893 – verteilt wurden, erhielt der Kanton Baselland 30'000 Franken. Geknüpft an die Bedingung, die Zinsen an «arme Töchter oder Arbeiterinnen von gutem Rufe, welche arbeitsam und sparsam» sind, zu verteilen. Die Mitgift soll «der Verheiratung mit braven, ebenfalls in jeder Beziehung empfehlenswerten jungen Leuten dienen».

Dabei sollten 17- bis 30-Jährige bevorzugt werden, viele weitere Bedingungen gab es jedoch nicht. Die Frauen mussten nicht zwingend «tugendhaft» geblieben sein, es sei sogar Zweck der Stiftung, «dass auch einigen unglücklichen Gefallenen geholfen werde, wieder den Pfad der Tugend zu betreten, indem ihnen eine ehrbare Existenz ermöglicht wird und sie eine Familie gründen können».

Es liegt auf der Hand, dass über die Jahre gewisse Änderungen vorgenommen werden mussten. So gibt es beispielsweise keine Altersbegrenzung mehr. 2015 wurde im Titel des Inserats ergänzt, dass nicht nur Heiratswillige, sondern auch Jungunternehmerinnen gesucht werden.

Aus der Ausnahme wurde die Regel

Möglich ist das, weil bereits Petit Ausnahmen vorsah: Im Fall, dass sich keine Frau finden lässt, die unter den erforderlichen Bedingungen heiraten möchte oder kann, dürfe das Geld auch «zu anderweitiger Verwendung übergeben» werden. «Vorrang hat aber eine Braut», sagt Stadtpräsident Daniel Spinnler. Nur wenn keine solche zu finden ist, geht das Geld an die Gründung eines Geschäfts. Spinnler:

«Heute werden uns mehr Unternehmerinnen als Bräute vorgeschlagen.»

Denn die Frauen dürfen sich nicht selber melden, sondern müssen bis jeweils Ende April von einer Drittperson vorgeschlagen werden. Weiter muss die Hochzeit oder Geschäftsgründung bis Ende Mai desselben Jahres über die Bühne gehen.

Probleme, die 1000 Franken und die dazugehörige geprägte Münze jährlich zu vergeben, habe man nicht, so Stadtpräsident Spinnler. Seit er im Amt ist, habe es kein Jahr ohne Auszahlung gegeben.