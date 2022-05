Firma Morath finanziert Ideen aus der Bevölkerung

Allschwil 125-Jahr-Jubiläum: Baufirma fordert Kreativität der Bevölkerung heraus Das Bauunternehmen Morath aus Allschwil sucht in der Bevölkerung Ideen, wie die Gemeinde lebenswerter gemacht werden könnte. Das nötige Geld zur Umsetzung stellt sie zur Verfügung. Nur realistisch müssen die Ideen sein. Michel Ecklin 11.05.2022, 05.00 Uhr

In Allschwil sind Ideen für eine schönere Gemeinde gesucht. Nicole Nars-Zimmer

Es klingt wie ein Wunschkonzert: Die Firma Morath AG ruft die Allschwiler Bevölkerung dazu auf, Ideen einzugeben, was in Allschwil fehlt und wie man das Leben in der Gemeinde verbessern könnte.