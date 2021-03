Allschwil 24-Millionen-Bau, aber keine einzige öffentliche Ausschreibung: Behörde verstösst gegen Submissionsgesetz Die Bürgergemeinde Allschwil lässt fünf Blöcke mit total 66 Mietwohnungen erstellen. Öffentlich ausgeschrieben wurden die Arbeiten für das Grossprojekt indes nie. Jetzt wird am Vorgehen Kritik laut. Benjamin Wieland 30.03.2021, 05.00 Uhr

Ecke Spitzwaldstrasse-Steinbühlweg in Allschwil. Hier baut die Bürgergemeinde. Doch öffentlich ausgeschrieben waren die Aufträge nie. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Bauplatz ist kaum zu übersehen. Fünf Gebäude werden derzeit im Osten Allschwils hochgezogen. Auf dem Sturzenegger-Areal lässt die Bürgergemeinde 66 Mietwohnungen erstellen, zum grössten Teil Alterswohnungen. Alleine die Baukosten belaufen sich auf 24,3 Millionen Franken. Wohl nicht wenige Unternehmerinnen und Unternehmer werden sich, als sie die riesige Grube erblickten, gefragt haben, wo die öffentlichen Ausschreibungen der Aufträge geblieben sind?

Die Antwort: Es gab keine. Die Bürgergemeinde liess nur ausgewählte Unternehmen mitbieten. Obwohl das kantonale Beschaffungsgesetz offene Verfahren vorschreibt – zumindest bei grösseren Aufträgen.

Chef von KMU Allschwil platzt der Kragen

Das Vorgehen der Bürgergemeinde stösst dem Präsidenten von KMU Allschwil sauer auf. Roland Naef sagt zur bz:

«Der Bürgergemeinderat foutiert sich um kantonales Gesetz. Er hat selbstherrlich die ihm genehmen Anbieter ausgewählt und Bieterrunden durchgeführt. Dabei wäre die Bürgergemeinde klar zu öffentlichen Ausschreibungen verpflichtet.»

Der grösste Auftrag war laut Naef über 3,5 Millionen schwer. Damit sei der Grenzwert fürs offene Verfahren längst überschritten.

«Es ist zutreffend», sagt Bürgerratsmitglied Jacques Butz auf Anfrage. «Wir haben keine öffentlichen Vergabeverfahren durchgeführt.» Stattdessen habe man in allen Fällen in Zusammenarbeit mit einer renommierten Baumanagementfirma Betriebe ausgewählt und eingeladen, sich zu bewerben. So habe man sich aufwändige öffentliche Verfahren gespart, sagt Butz – die Bürgergemeinde müsse aufs Geld schauen.

Mit diesem Vorgehen verfolgte man gemäss Butz’ Ausführungen aber noch ein anderes Ziel: Die Bürgergemeinde wollte verhindern, dass womöglich unseriöse ausländische Billiganbieter mit Dumpinglöhnen das Rennen machen.

Einladungsverfahren nur bis halbe Million zulässig

Das Szenario ist nicht ganz unrealistisch. Beim offenen Verfahren muss die Vergabebehörde, so schreibt es das Submissionsgesetz vor, den Auftrag grundsätzlich dem «wirtschaftlich günstigsten Angebot» erteilen. Jedoch kann ein Auftraggeber Auflagen machen sowie weitere Kriterien definieren, etwa Erfahrung und Reputation.

Die Bürgergemeinde ging einen anderen Weg, wählte bei allen Vergaben das Einladungsverfahren. Das Problem: Das kantonale Submissionsgesetz sieht dieses Verfahren, wie Roland Naef korrekt bemängelt, im Bauhauptgewerbe nur bei Aufträgen bis maximal einer halben Million vor. Alles, was darüber liegt, muss öffentlich ausgeschrieben werden.

Schon Aesch ritzte die gesetzlichen Vorgaben

Die Beschaffungsgesetze werden jedoch gerne flexibel ausgelegt. Die Gemeinde Aesch etwa will den Auftrag für ihre geplante neue 20-Millionen-Franken teure Sport- und Eventhalle, den Holzdom, freihändig vergeben. Es gebe nur einen fähigen Anbieter, liessen die Zuständigen auf Anfrage der bz verlauten. Noch muss der Souverän den Dom genehmigen.

Die Kritik, dass neben dem Preis auch weitere Vergabekriterien wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ausbildung stärker berücksichtigt werden sollten, ist nicht neu. Der Gesetzgeber hat mittlerweile reagiert. Der Bund revidierte sein Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen, es trat per Januar 2021 in Kraft. Im Baselbiet ist die Revision des kantonalen Beschaffungsgesetzes noch im Gang. Bis dahin gilt als Hauptvergabekriterium der Preis.

Dass in Allschwil Kritik aufkam, hat auch mit einem weiteren Umstand zu tun. Der grösste Auftrag ging an eine Firma ausserhalb der Nordwestschweiz. Die Hector Egger Holzbau AG aus Langenthal darf die Holzbauarbeiten ausführen. Wie die bz in Erfahrung bringen konnte, blieb mindestens ein Konkurrenzbetrieb aus der Region mit seiner Offerte auf der Strecke.

In den Augen von KMU-Allschwil-Chef Roland Naef ist der Zuschlag in den Kanton Bern doppelt stossend: Erstens bleibe die Wortschöpfung nicht in der Region, zweitens breche die Bürgergemeinde eine eigene Vorgabe: Sie habe die Wahl des Baustoffs Holz mit Ökologie begründet. Den Auftrag nach Langenthal zu vergeben, schreibt Naef, sei jedoch «ökologisch sicherlich nicht sinnvoll». Klar ist aber auch: Bei einem offenen Verfahren wären die Aufträge nicht zwingend nur an lokale Unternehmen gegangen, wie das KMU Allschwil begrüsst hätte. Ziel des Vergaberechts ist der diskriminierungsfreie Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Heimatschutz sei verpönt, heisst es etwa im «ABC des Beschaffungswesens» des Kantons Baselland.

Laut der Bürgergemeinde Allschwil gingen im Rahmen der Überbauung Sturzenegger von 62 Vergaben immerhin deren 49 an Unternehmen aus den beiden Basel. Bei der offenen Vergabe, wie sie KMU Allschwil-Präsident Roland Naef fordert, läge dieser Wert wohl tiefer.

Kantonsgericht könnte Vergabeentscheid aufheben

Wie die bz weiss, erwog ein Mitbewerber für die Holzbauarbeiten der Überbauung Sturzenegger eine Klage. Die rechtlichen Mittel, sich gegen eine Vergabe zu wehren, sind jedoch begrenzt. Die Aufhebung von Vergabeentscheiden ist nur möglich, wenn noch keine Werkverträge unterzeichnet sind – beim Sturzeneggerareal ist dieser Zeitpunkt wohl zumeist verstrichen. Spatenstich war im vergangenen November; die Bodenplatte ist fertig. In dieser Phase winkt der klagenden Partei höchstens Schadenersatz.

Kommt hinzu, dass das Unternehmen, das sich den Gang vor Kantonsgericht überlegte, noch zum Handkuss kam, jetzt also doch für die Bürgergemeinde bauen darf – die Firma dürfte sich eher scheuen, die Hand zu beissen, die sie füttert.