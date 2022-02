Bürgerliche Landräte fordern 2. Röhre für Zubringer Bachgraben

Allschwil Bürgerliche Landräte fordern Vierspur-Ausbau für Zubringer Bachgraben – ist das die Lösung für das Stauproblem? Das vorliegende Projekt des Kantons Baselland mit nur einer Tunnelröhre und zwei Fahrspuren bringe zu wenig, argumentiert das bürgerliche Komitee. Die Mehrkosten des vorgeschlagenen zweiten Tunnels sind allerdings massiv. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren Aktualisiert 07.02.2022, 20.52 Uhr

Visualisierung des Tunnelportals für den Zubringer Bachgraben Allschwil (Zuba). Die Schnellstrasse soll in die A2/3 einmünden. Zvg Tiefbauamt BL

Am kommenden Donnerstag entscheidet der Baselbieter Landrat über einen Kredit von 15,9 Millionen Franken zur Projektierung des Zubringers Bachgraben. Kurz vor dem wichtigen Vorentscheid zum Bau der 2,25 Kilometer langen Strasse an der Grenze von Basel-Stadt und Baselland lassen bürgerliche Landräte eine Bombe platzen: Sie fordern den Bau einer zweiten Tunnelröhre mit vier Fahrspuren. Demgegenüber sieht das vorliegende Projekt der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) eine Tunnelröhre mit «nur» zwei Spuren und Gegenverkehr vor.

Vorliegendes Projekt sei keine Lösung gegen die täglichen Staus

Das sei keine Lösung gegen den täglichen Stau in Allschwil, heisst es im Brief des überparteilichen Komitees «Bachgraben plus». Mit nur einer Röhre im Gegenverkehr würde ein teurer und ungenügender Realersatz zur Situation heute geschaffen, heisst es im Brief. Dieser ist von Landräten der SVP, FDP und der Mitte unterschrieben worden. Allerdings herrscht im bürgerlichen Lager Uneinigkeit, was die Forderung nach einer zweiten Röhre für die anstehende Diskussion im Parlament über den Projektierungskredit bedeutet.

Von einem «Kompromiss, der den Nutzen der Strasse stark einschränkt», spricht der Allschwiler SVP-Landrat und Mitunterzeichner Florian Spiegel. Nun sei der letztmögliche Zeitpunkt, die Planung des Zubringers in die richtigen Bahnen zu lenken und die Mobilität der Zukunft im Projekt einzubeziehen: «Eine zweite Röhre bedeutet nicht, dass die vier Spuren mit Autos heutiger Bauart verstopft sein werden.» Denkbar sei, die zusätzlichen Spuren für selbstfahrende Fahrzeuge, den ÖV oder den Warentransport zu nutzen. Auf Basis der Ergebnisse der Blitzumfrage entscheiden die Komiteemitglieder, ob sie am Donnerstag im Landrat eine Anpassung des Projekts fordern.

Mitte-Landrat Keller: «Dieser Input kommt viel zu spät»

Der Allschwiler Mitte-Landrat Felix Keller verwirft die Hände: «Über die zweite Röhre zu diskutieren ist an sich legitim – nur kommt dieser Input viel zu spät.» Diese Debatte hätte vor zwei Jahren geführt werden müssen, findet er. Baselland habe zur Verkehrsplanung im Bachgraben in der Zwischenzeit Vereinbarungen mit dem Partnerkanton Basel-Stadt sowie mit den Behörden im Elsass abgeschlossen. «Es wäre politisch unklug, in letzter Minute Eckpfeiler umzustossen. Im schlimmsten Fall droht sich der Bau der Strasse um Jahre zu verzögern», warnt Keller.

Bei diesen Schrebergärten auf Stadtbasler Boden soll das eine Tunnelportal gebaut werden. Kenneth Nars

Für den Aescher SP-Landrat Jan Kirchmayr widerspiegelt der Brief des bürgerlichen Komitees den «Strassengigantismus aus dem vergangenen Jahrhundert». Er ist überzeugt, dass die Forderung nach einer zweiten Röhre in der Stadt, auf deren Grund und Boden diese gebaut würde, den Widerstand gegen die Strasse weckt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Basler Regierung dazu Hand bietet.»

Er schlägt vor, dass Baselland den Projektierungskredit für den Zubringer Bachgraben erst dann freigibt, wenn aus der Stadt ein positiver Beschluss des Grossen Rates (inklusive allfälligen Referendums) zum Bau der Strasse und des Trams vorliegt. Den in der vorberatenden Bau- und Planungskommission (BPK) abgelehnten Antrag werde man im Landrat voraussichtlich nochmals aufs Tapet bringen, verrät Kirchmayr.

Zweite Tunnelröhre kostet 270 Millionen Franken zusätzlich

Eine zweite Tunnelröhre wäre mit Mehrkosten von 270 Millionen Franken verbunden, ist dem BPK-Bericht zu entnehmen. Bereits die vorliegende Variante mit einer Röhre schlägt mit 370 bis 420 Millionen zu Buche. Die von den Bürgerlichen propagierte Variante «Bachgraben plus» käme demnach auf 640 bis 690 Millionen Franken und wäre das teuerste Baselbieter Strassenprojekt seit Jahrzehnten.

Die BUD wollte sich auf Anfrage nicht zur Idee äussern. Der 2,25 Kilometer lange Zubringer Bachgraben soll laut den Plänen auf Stadtbasler Boden fast komplett unterirdisch in einem 1,35 Kilometer langen Tunnel geführt werden. Für das zweite 900 Meter lange, in offenem Gelände geführte Teilstück wird auf französischem Boden die Rue de Bâle ausgebaut.

