Bürgerliche Landräte fordern 2. Röhre für Zubringer Bachgraben

Allschwil Bürgerliche Landräte fordern Vierspur-Ausbau für Zubringer Bachgraben Das vorliegende Projekt des Kantons Baselland mit nur einer Tunnelröhre und zwei Fahrspuren bringe zu wenig, argumentiert das bürgerliche Komitee. Die Mehrkosten des vorgeschlagenen zweiten Tunnels sind allerdings massiv. Hans-Martin Jermann 07.02.2022, 16.31 Uhr

Visualisierung des Tunnelportals für den Zubringer Bachgraben Allschwil (Zuba). Die Schnellstrasse soll in die A2/3 einmünden. Zvg Tiefbauamt BL

Am kommenden Donnerstag entscheidet der Baselbieter Landrat über einen Kredit von 15,9 Millionen Franken zur Projektierung des Zubringers Bachgraben. Kurz vor diesem wichtigen Entscheid lassen bürgerliche Landräte eine Bombe platzen: Sie fordern den Bau einer zweiten Tunnelröhre. Das vorliegende Projekt der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) sieht eine Tunnelröhre mit «nur» zwei Spuren und Gegenverkehr vor.

Eine Röhre sei ein «teurer und ungenügender Realersatz»

Das vorliegende Projekt sei keine echte Lösung gegen den täglichen Stau in Allschwil, heisst es im Brief des Überparteilichen Komitees «Bachgraben plus». Der Brief liegt der bz vor, «Onlinereports» berichtete am Montagnachmittag als erstes Medium darüber. Mit nur einer Röhre im Gegenverkehr würde ein teurer und ungenügender «de facto-Realersatz» zur Situation heute geschaffen, heisst es im Brief weiter. Das Projekt der Regierung sei bloss eine «Schmalspur-Variante».

In der vorberatenden Bau- und Planungskommission war eine zweite Tunnelröhre für den Zubringer Bachgraben ebenfalls ein Thema. Autonomes Fahren und CO 2 -freie Fahrzeuge würden zu mehr Verkehr auf den Strassen führen. Daher stelle sich die Frage, ob der Zubringer Bachgraben gleich so geplant werden soll, dass seine Kapazitäten auch noch in 30 Jahren ausreichend seien.

Tunnel würde auf 1,35 Kilometern Länge auf Stadtbasler Boden geführt

Eine zweite Tunnelröhre hätte allerdings hohe Mehrkosten zur Folge: 270 Millionen Franken zusätzlich wären laut BUD zu veranschlagen. Bereits die vorliegende Variante mit einer Röhre schlägt mit 370 bis 420 Millionen zu Buche. Die von den Bürgerlichen propagierte Variante «Bachgraben plus» käme demnach auf 640 bis 690 Millionen Franken zu stehen, wäre demnach das teuerste Baselbieter Strassenprojekt seit Jahrzehnten. Die BUD wollte sich auf Anfrage vorerst nicht zu dieser neuen Idee äussern.

Beim Zubringer Bachgraben handelt es sich um eine 2,5 Kilometer lange Hochleistungsstrasse, die von der Basler Nordtangente ins boomende Wirtschaftsgebiet Bachgraben führt. Die 2,25 Kilometer lange Strasse soll auf Stadtbasler Boden ausschliesslich unterirdisch in einem 1,35 Kilometer langen Tunnel geführt werden. Für das zweite 900 Meter lange und in offenem Gelände geführte Teilstück soll auf französischem Boden die Rue de Bâle ausgebaut werden.

Für den Bau der Strasse auf Basler Boden ist die Baselbieter Regierung mit jener der Stadt einen speziellen Deal eingegangen. Demnach zahlt der Landkanton sämtliche Kosten, die zum Ausbau der Strassenkapazitäten in den Bachgraben entstehen, der Stadtkanton ist umgekehrt für den ÖV-Ausbau verantwortlich.