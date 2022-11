SVP-Abspaltung AVP tritt zu den Landratswahlen 2023 an

Allschwil Die AVP gibt nicht auf: Die Splitterpartei tritt zu den Landratswahlen an Seit ihrer Abspaltung von der lokalen SVP-Sektion hatte die Allschwiler Volkspartei mässig Erfolg. Doch jetzt wagt sie einen neuen Anlauf – mit altbekannten Köpfen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Pascale Uccella und Roman Klauser wollen wieder in den Landrat gewählt werden. Nicole Nars-Zimmer

Es war eine Politposse sondergleichen: Im Herbst 2018 spaltete sich ein Teil der Sektion Allschwil-Schönenbuch von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) ab und nannte sich fortan «Allschwiler Volkspartei» (AVP). Die Abtrünnigen hatten der SVP-Parteileitung vorgeworfen, Machtspiele um Landratslistenplätze zu betreiben.

Im Fokus hatten sie vor allem die Einwohnerräte Florian Spiegel und Henry Vogt. Hauptprotagonisten der neuen Partei waren Roman Klauser und seine Tochter Pascale Uccella, die zum Zeitpunkt der Spaltung im Landrat sassen, aber aus der SVP-Fraktion ausgeschlossen wurden.

Als Gemeinderat abgewählt

Bei den Landratswahlen kurz darauf Anfang 2019 kandidierten beide unter dem Label AVP, wurden aber nicht gewählt. Die Stimmenzahlen zeigen: Sie erhielten beide etwa halb so viele Stimmen wie bei ihrer Wahl vier Jahre vorher. Klauser sass damals im Allschwiler Gemeinderat, wurde aber 2020 als AVPler abgewählt.

Im Einwohnerrat verloren die Abtrünnigen zwei Sitze, Klauser und Uccella besetzten die zwei übriggebliebenen. Nur dank einer Überläuferin aus der FDP bildet die AVP im Einwohnerrat derzeit eine eigene Fraktion.

AVP hat 40 Mitglieder

Trotz dieser getrübten Bilanz will es die lokale Splitterpartei nochmals wissen. Sie tritt zu den Landratswahlen im kommenden Februar an, wie Parteipräsident René Imhof verrät:

«Die Idee ist, dass die beiden, die bereits im Landrat sassen, dort wieder rein wollen.»

Neben Klauser und Uccella will man möglichst alle sieben Listenplätze, die im Wahlkreis Allschwil zur Verfügung stehen, füllen. Gespräche mit den rund 40 Mitgliedern der Partei stehen noch an. Mit ihnen wird auch besprochen, mit welchen Themen man den Wahlkampf bestreiten will. Über ein kantonales Parteiprogramm verfügt die Partei nicht, sie war ja bisher nur kommunal tätig.

Parteimitgliedschaft bezahlt erhalten, dann zur neuen Partei gewechselt

Dass eine nur in Allschwil tätige Partei immerhin 40 Mitglieder hat, aus der sie Kandidierende aussuchen kann, erklärt der Präsident so: Vor der Spaltung habe Florian Spiegel 18 Jungen die SVP-Parteimitgliedschaft bezahlt und sie davon überzeugt, an der entscheidenden Parteiversammlung in seinem Sinne zu stimmen. Als die 18 das erfahren hätten, seien sie alle geschlossen zur AVP übergetreten. Zu den Wahlchancen der AVP sagt Imhof:

«Man muss immer wieder aufstehen, wenn man umgefallen ist. Sonst hat man schon verloren.»

Dass Kandidierende neben Klauser und Uccella eine Wahlchance haben, glaubt er aber kaum. Denn wie er selber einräumt: Die AVP ist eigentlich nur ein Vehikel, um Klauser und Uccella das Politisieren in einer Partei zu ermöglichen. «Wenn die beiden keine Politik mehr machen, lösen wir uns auf.» Man habe nichts gegen die SVP an sich, betont er. «Unser Programm unterscheidet sich nicht von dem der SVP. Wir haben nur etwas gegen Florian Spiegel und Henry Vogt.»

Annäherung an SVP unmöglich

Das dürfte die Arbeit von AVP-Vertretern im Landrat nicht gerade erleichtern. Ein Beitritt zur SVP-Fraktion wäre inhaltlich gesehen naheliegend. Aber Florian Spiegel sitzt inzwischen im Landrat. Imhof sagt klipp und klar:

«Solange Spiegel im Landrat ist, schliesse ich eine Annäherung an die SVP aus.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen