Allschwil: Kitchen Brew braut auch alkoholfreies Bier

Allschwil Ein Alkoholfreies öffnet im Baselbiet Türen – und hilft gegen den Corona-Blues Zapfhähne, Geschichte und alkoholfreies Bier: So hat es die Allschwiler Brauerei Kitchen Brew geschafft, nicht wie andere unterzugehen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Fabian Ehinger mit Braumeister Tobias Hoffman in Allschwil. Nicole Nars-Zimmer

Es gehört ans Fussballspiel, ins Pub und oft auch an gemütliche Grillabende: das Bier. Neben den Riesen Heineken und Feldschlösschen mischen immer mehr regionale Brauereien mit. Auch in den beiden Basel.

Seit über 45 Jahren braut die Brauerei Fischerstube das Basler Ueli Bier. Auch die Basler Biobrauerei Unser Bier ist in der Region bekannt. Nach 25 Jahren hat sie im Dezember 2021 mit einer Spezialitätenbrauerei nach Liestal expandiert. Produkte beider wurden beim jüngsten Swiss Beer Award im Jahr 2019 prämiert. Doch damit war für die beiden Basel nicht Schluss. Auch die Sissacher Brauerei Farnsburg und Kitchen Brew aus Allschwil wurden prämiert. Doch das Farnsburger Bier ist jetzt Geschichte. Was braucht es, um als kleinere professionelle Brauerei nicht unterzugehen? Die bz hat Fabian Ehinger in seiner Brauerei in Allschwil besucht.

Ein Businessplan lag nie auf dem Tisch

Am Eingang steht seine erste kleine Brauanlage. Sie ist das Einzige, das an die Anfänge von Kitchen Brew vor zehn Jahren erinnert. Denn aus einer Küche ist eine grosse Produktionsanlage und aus einem Bier sind 21 geworden. Seit fünf Jahren ist Ehinger mit seinem Team in Allschwil zu Hause und braut heute mehr als 2000 Hektoliter pro Jahr.

Rückblickend ein riesiger Sprung. Zeit, sich Sorgen zu machen, hatte er keine. Weil Ehinger bereits eigenes Bier gebraut und in der eigenen Bar verkauft hatte, wusste er, wie seine Kreation bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt. «Eine Vertrauensbasis war bereits geschaffen. Das hat uns bestimmt geholfen», sagt er. Zudem sei er noch nie ein Träumer gewesen. Sein Ziel sei nicht, mit den «Grossen» in der Bierwelt mitzuhalten, sondern seine Freude weiterzugeben. Ein Businessplan lag nie auf dem Tisch. Ehinger sagt:

«Alles hat sich Schritt für Schritt entwickelt. Wir haben nie einen Sprung gemacht, der kritisch sein könnte.»

Von einer kleinen Anlage in die eigene Brauerei – ein grosser Schritt. Nicole Nars-Zimmer

In den vergangenen fünf Jahren habe er zusammen mit Braumeister Tobias Hoffman verschiedenste Craftbeer gebraut. Dies mit dem Ziel, nicht nur den absoluten Bierkenner anzusprechen, sondern für die breite Bevölkerung passende Optionen zu kreieren. Er lacht und sagt: «Es gibt über 200 offizielle Bierstile. Wir haben noch ein paar vor uns.» Doch in den letzten zwei Jahren hat die Firma vor allem etwas einen Schritt weiter gebracht: das alkoholfreie Bier. «Das war für uns nicht etwa eine Pflichtsache. Man möchte oder kann nicht immer ein alkoholisches Getränk trinken», sagt Ehinger. Für diese Momente wollte er ein möglichst «geschmacksechtes» Bier kreieren. Entstanden sind vier verschiedene Sorten.

Ehinger: «Regional allein reicht nicht»

Ein Einblick in die Allschwiler Brauerei. Nicole Nars-Zimmer

Doch alkoholfreies Bier zu brauen, sei anspruchsvoll. Deshalb weichen regionale Brauereien oft für die Herstellung und das Abfüllen auf grössere Konzerne aus. Diese würden über die nötigen Anlagen verfügen. Das Kitchen-Brew-Team hat die Aufgabe mit ganz anderer Herstellungsart selber an die Hand genommen. «Wir haben ein paar Anläufe gebraucht. Es ist vor allem schwierig, unter den erlaubten 0,5 Volumenprozent zu bleiben», sagt Ehinger. Der Alkoholgehalt von jedem Sud werde mittels Labor bestätigt.

Für die Baselbieter Brauerei habe sich der Aufwand gelohnt. Denn die neuen Kreationen hätten die pandemiebedingt schwierigen Jahre einfacher gemacht. Und Ehinger ist sich sicher:

«Da tickt etwas gewaltig. Die Bierwelt entwickelt sich Stück für Stück in Richtung alkoholfrei.»

Dies bestätigen auch Zahlen vom Schweizer Brauereiverband. Im Jahr 2020 hat der Konsum von alkoholfreiem Bier schweizweit um über 15 Prozent zugenommen.

Das alkoholfreies Bier boomt merkt auch Ehinger. Nicole Nars-Zimmer

Die Zahlen zeigen auch, dass jedes fünfte Bier in der Gastronomie ausgeschenkt wurde – ein Knackpunkt für junge Brauereien. «Nach vier oder fünf Jahren sollte die Rechnung aufgehen. Ohne Zapfhähne schafft man das nicht», erklärt Ehinger. Ein Schritt, den Kitchen Brew im vergangenen Jahr gemacht hat. Das Feedback aus der Gastronomie sei zwar positiv gewesen, aber für den Zapfhahn fehlte ein gewöhnlicheres Bier. «Da kam unser Lagerbier ins Spiel. Man muss die Realität ja nicht immer komplett auf den Kopf stellen», sagt er und ergänzt: «So konnten wir in dieser schwierigen Zeit eine weitere Türe aufmachen.» Bisher hätten Baselbieter Gastronomiebetriebe vor allem auf Bier aus Grossproduktionen gesetzt.

Was jungen Brauereien sicher helfe, sei die Verbindung zur Region. Vor allem in den letzten zwei Jahren habe sich der Trend, lokale Produkte zu kaufen, verstärkt. Es ist Herzenssache. Nur Fabian Ehinger ist sich sicher: «Der Titel ‹regional› allein reicht nicht.» Gesucht sei Qualität – vermischt mit guten Geschichten.

