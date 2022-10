«Switzerland Innovation Park Basel Area» in Allschwil eröffnet

Allschwil Eine 5000 Quadratmeter grosse Investitionsmaschine – Bundesrat Parmelin eröffnet neuen Innovations-Campus: «Wir sind die Besten» Kluge Köpfe tüfteln in Allschwil bald an Lösungen für die grossen medizinischen Probleme: In Anwesenheit von Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist am Samstagnachmittag der neue Campus des «Switzerland Innovation Park Basel Area» eröffnet worden. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 29.10.2022, 23.00 Uhr

Eröffnung des Switzerland Innovation Park Basel Area. Juri Junkov

Kreative Köpfe sitzen zusammen um Probleme zu erörtern, treffen beim Mittagessen ihre Investoren und forschen am Nachmittag im Labor weiter. So dürfen sich Laien vorstellen, wie im neuen Campus des «Switzerland Innovation Park Basel Area» gearbeitet wird. CEO Christof Klöpper nannte den «Hub for Life + Science» kurz eine «5000 m² grosse Investitionsmaschine».

«Forschung und Entwicklung müssen sich entwickeln können», erklärte Präsident Domenico Scala und zählt auf staatliche, wirtschaftliche und akademische Unterstützung. Scala berichtete in seiner Grussbotschaft von einem Mann, der sich über die Life Sciences aufregte und unter anderem anmerkte, dass «dort niemand Baseldeutsch spricht».

Juri Junkov

Man könne sich über die Pharmafirmen aufregen, aber ohne sie wäre das Leben schmerzhafter. Weiter sei auch bemerkenswert, dass 40 Prozent aller Exporte der Schweiz auf unsere Region zurückgehen. Bundesrat Guy Parmelin war in seiner Eröffnungsbotschaft ganz unbescheiden der Meinung:

«Wir sind die Besten!»

Die Schweizer Volkswirtschaft sei Weltmarktführerin in der Innovation. Für den Vorsteher des Departments für Wirtschaft, Bildung und Forschung ist es ein Mix an Zutaten: Da gehören exzellente Hochschulen, Forschung und Entwicklung dazu, wie auch Unternehmen, die diese Werte hochhalten. Für den Bundesrat ist auch der Mix aus Qualität, Eigenverantwortung und Autonomie entscheidend. Er lobte den eindrücklichen Neubau: «Sie forschen mit modernster Infrastruktur in geschickter Architektur».

Bundesrat Guy Parmelin wohnte der Eröffnung bei. Juri Junkov

Damit brachte er auf den Punkt, was noch nicht ganz überall so aussieht. Kabelkanäle, die noch von den Decken hängen, unfertige Betonpfeiler und noch nicht gemalte Wände bieten aber das Grundgerüst für Ausbauten nach exaktem Bedarf von Forschenden oder Start-Ups. Der fünfstöckige Bau wirkt wie ein Stadionring und ist in einzelne Gebäudeabschnitte aufgeteilt, die mit Buchstaben markiert sind. Betonstützen unterteilen einzelne Balkone – so erinnert das Gebäude eher an ein Spital. Die hohen Räume in Büros, Werkstätten, offene Besprechungsräume oder Labors zu verwandeln, ist die grosse Stärke des Baus.

Juri Junkov

Podiumsgespräch mit Regierungsräten

Im kurzen Podiumsgespräch lobten die Regierungsräte Thomas Weber (BL), Kaspar Sutter (BS) und Jacques Gerber (Jura) die Innovationskraft und den möglichen Austausch zwischen den Forschenden. Sutter erinnerte Parmelin an das EU-Forschungsprojekt «Horizon», an dem die Schweiz nicht teilnehmen kann. Parmelin versprach, dass der Bundesrat in dieser Frage vorwärtsmachen würde.

Weber wies darauf hin, dass Europa bald nicht mehr auf die Schweiz verzichten könne – auch wegen des soeben eröffneten Hubs. Gerber betonte «la force de la Suisse», die Kraft der Schweiz. Zum Abschluss durften sich verschiedene Projektbeteiligte noch etwas wünschen. So solle der Campus etwas Grosses werden, ein innovativer Leuchtturm und nicht nur eine rote Stecknadel auf der Forschungs-Landkarte sein. Nicole Nüssli, Allschwils Gemeindepräsidentin, verkündete einen etwas anderen Wunsch: «Ich wünsche mir eine möglichst rasche direkte Anbindung des Campus an die Autobahn».

Podiumsgespräch mit Bundesrat Guy Parmelin und den Regierungsräten Thomas Weber, Kaspar Sutter und Jacques Gerber. Juri Junkov

