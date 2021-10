Eine Debatte nah am Wasser Allschwiler Gemeinderat will keine Trinkwasser-Schilder: «Ich trinke aus Brunnen, und ich hatte noch nie Bauchweh!» Brunnen mit trinkbarem Wasser sollten auch als solche gekennzeichnet werden, fordert ein Allschwiler. Doch der Gemeinderat hält nichts von der Idee. Es würden doch eh alle wissen, aus welchen Brunnen man gefahrlos trinken könne und aus welchen nicht. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Eine junge Frau trinkt von einem Brunnen. Ist das, wenn es kein Warnschild gibt, tatsächlich überall problemlos möglich? Key



Wanderinnen und Spaziergänger schwören: Wenn es kein Warnschild hat, kann man in der Schweiz aus Brunnen trinken. Aus allen Brunnen. Auch aus solchen, bei denen «Kein Trinkwasser» steht. Das wisse doch jedes Kind.

Der Allschwiler Einwohnerrat Etienne Winter (SP) ist sich nicht so sicher, ob das auch tatsächlich so bekannt ist. Er sähe es lieber, wenn die Trinkwasser-Brunnen explizit als solche markiert wären. Von seiner Gemeinde verlangte Winter deshalb, dass sie zumindest prüft, ob eine generelle Kennzeichnung aller Brunnen umsetzbar wäre, und reichte im Einwohnerrat einen entsprechenden Vorstoss ein.

Markierung ist nicht ohne weiteres möglich

Es sollten also nicht nur alle Brunnen mit einem Hinweis versehen werden, deren Wasser keine Trinkwasserqualität aufweise (Schild «kein Trinkwasser»). Vielmehr sollten auch bei jenen Brunnen, an deren Wasser man sich bedenkenlos laben dürfe, entsprechende Schilder angebracht werden (Brunnen mit gesundheitsgefährdendem Wasser gibt es in Allschwil demnach nicht).

«Andere Gemeinden rüsten ihre gemeindeeigenen öffentlichen Brunnen zu Trinkwasserbrunnen um und weisen diese explizit mit einem ‹Trinkwasser›-Schild aus», schrieb Winter in seinem Postulat. Das sei doch auch für Allschwil eine Überlegung Wert.

Doch der Gemeinderat hält von diesem Vorschlag wenig. Das wurde bei der Behandlung des Postulats an der Einwohnerratssitzung vom Mittwochabend deutlich. Das Hauptargument: Beides sei zu aufwendig, eine Markierung und eine Umrüstung von Brunnen – die Markierung mache zudem wenig Sinn. Denn die meisten Menschen wüssten doch: Gibt es keinen Warnhinweis, darf man aus einem Brunnen trinken.

Selbst die Trinkwasser-Hinweise würden ins Geld gehen, schrieb der Gemeinderat weiter, weil die Gemeinde dann auch bei den von Quellen oder Umwälzpumpen gespeisten Brunnen tatsächlich die Wasserqualität messen müsse. Denn als Eigentümerin hafte sie für Schäden, die entstehen könnten, wenn das Wasser doch nicht so sauber wäre wie versprochen. Diese Wasserqualitätsmessungen seien aber mit viel Aufwand verbunden – das koste, zudem habe das kantonale Laboratorium Skepsis signalisiert.

Gemeinderat moniert Trinkwasser-Verschwendung

Eine andere Möglichkeit wäre laut Beantwortung, dass man alle Brunnen ans Trinkwassernetz anschliesse. Doch das sei ebenfalls nicht gratis zu haben, gibt der Gemeinderat zu bedenken. Auch würde so wertvolles Trinkwasser verschwendet.

Von den derzeit 27 Brunnen im öffentlichen Raum in Allschwil sind elf nicht mit Trinkwasser gespeist. Sie mit Trinkwasser zu versorgen, würde einmalig 28'800 Franken kosten und pro Betriebsjahr weitere 42'600 Franken.

Bei der Debatte wurden zwei Gemeinderäte grundsätzlich. CVP-Vertreter Franz Vogt sagte:

«Glaubt mir: Aus jedem Brunnen in Allschwil kann man trinken. Das geht, da passiert nichts!»

Aber als öffentliche Hand müsse man sich an die gesetzlichen Vorgaben halten, und die würden besagen: Bei Trinkwasser-Schildern müssten die Quellen alle einzeln überprüft werden. Und das zu garantieren sei zu aufwendig. Vogts Gemeinderatskollege Philippe Hofmann (ebenfalls CVP) ergänzte:

«Eines muss man ganz klar sagen: Jedes Kind mit gesundem Menschenverstand weiss, dass man in der Schweiz aus allen Brunnen ohne Warnschild gefahrlos trinken kann.»

Auch er trinke aus Brunnen, und er habe davon noch nie Bauchweh gekriegt, ergänzte Hofmann. Die Idee, dass man jeden Brunnen anschreibe, sei «an der Grenze zur Bevormundung».

Etienne Winter wollte das nicht auf sich sitzen lassen. «Mir ging es eigentlich darum, dass man jene Brunnen, die sowieso schon ans Trinkwassernetz angeschlossen sind, auch so kennzeichnen könnte», sagte er am Mittwoch. Das sei ein Service für die Bevölkerung. Ein anderer Einwohnerrat bestärkte Winter und sagte, es sei bei weitem nicht so verbreitet, dass das Trinken aus Brunnen grundsätzlich bedenkenlos sei. Ihm zumindest sei das neu. Bei einem Schild «kein Trinkwasser» zögere er.

Trotzdem wird es so rasch keine neuen Trinkwasser-Schilder geben in Allschwil. Der Rat folgte dem Antrag des Gemeinderats – und stimmte dem Abschreiben des Vorstosses zu. Vorerst passiert mit den Allschwiler Brunnen nichts.