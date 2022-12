Allschwil: Erhält Gemeinde Sundgauer Riegelhaus von 1554?

Allschwil Elsässer retten fast 500 Jahre altes Riegelhaus – Baselland bietet ihm Asyl an In Buschwiller entdeckten zwei Volkskundler ein Sundgauer Riegelhaus aus dem Jahr 1554. Die Gemeinde hat keine Verwendung für die alten Balken. Das Fachwerkhaus könnte bald über die Grenze translozieren. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Gerade noch vor der Zerstörung gerettet: das Haus in Buschwiller. Eine Gruppe aus Allschwil sieht es schon im Allschwiler Ortskern stehen. Bild: Jérémie Viron

Ein Haus sucht einen neuen Platz. Es wartet in einem Schopf, sorgsam zerlegt und dokumentiert. Geeignet ist das Riegelhaus aber nicht für alle. Es ist zwar noch rüstig, hat aber schon einige Jährchen auf dem Buckel. Mit Geburtsjahr 1554.

Um ein Haar landete das alte Fachwerk auf einer Bauschuttdeponie. In Buschwiller, einer elsässischen Nachbargemeinde Allschwils, war alles vorbereitet im vergangenen November. Ein heruntergekommenes Haus an der Hauptstrasse sollte abgerissen werden, um einer Wohnsiedlung Platz zu machen.

Doch zwei junge Volkskundler hatten einen Verdacht. Sie warfen einen Blick hinter den grauen Verputz. Und merkten nach ein paar Hammerschlägen: Das Gebälk hinter dem Gips ist sehr alt.

Alle Balken sind durchnummeriert

Eine Holzanalyse bestätigte: Die Stämme wurden 1554 verbaut. Aktivisten, einige auch aus der Schweiz, sammelten Geld, die Bauherrschaft gewährte Aufschub. Zwei Wochen hatten die Freiwilligen Zeit, um das typische Sundgauer Riegelhaus auseinanderzunehmen. Balken für Balken, Ziegel für Ziegel, Stein für Stein.

Gut möglich, dass es in Allschwil wieder aufgebaut wird. Es befände sich in guter Gesellschaft. Schon dreimal fand ein Sundgauer Riegelhaus in der grössten Baselbieter Gemeinde Asyl.

Neben Schönenbuch das einzige Sundgauer Dorf der Schweiz: In Allschwil stehen 123 spezielle Fachwerkhäuser. Vielleicht bald 124. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Martin Schilling-Häring, Präsident der Ortsgruppe Dorfkern Allschwil, war an der Rettungsaktion beteiligt. «Es wäre natürlich äusserst begrüssenswert, wenn das Haus dereinst in Allschwil stünde», sagt Schilling zur bz. «Es müsste aber einen geeigneten Baugrund geben, am besten im Ortskern, und eine neue Eigentümerschaft, die solche Bauten liebt.»

Das Gebäude würde herausstechen. Zwar stehen in Allschwil bereits 123 Riegelhäuser, wie sie typisch sind für das Südelsass. Die grösste Gemeinde des Baselbietes ist, neben Schönenbuch, das einzige Sundgauerdorf der Schweiz. Doch ein Riegelhaus mit Baudatum 1554, das wäre speziell. Selbst für Almswilre, wie Allschwil früher hiess. Als das Dorf zu Frankreich gehörte.

Haus ist mobil – wegen germanischen Rechts

Die «eigenen» 120 Riegelhäuser, die erhalten werden konnten, wurden zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert errichtet. Hinzu kommen die drei importierten Häuser, von denen aber keines das Alter des geretteten Exemplars in Buschwiller erreicht.

Die Allschwiler Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli sagt, das Haus wäre «eine Bereicherung für den Ortskern». Gemeindeeigenes Land anbieten könne man aber nicht. Dafür fehle die gesetzliche Grundlage: «Wir als Gemeinde müssen alle Bauwilligen gleichbehandeln.»

Wird ein derart altes Gebäude nicht beschädigt, wenn man es auseinandernimmt? Nein, sagt Martin Schilling. Man habe es mit einer frühen Form von Baurecht zu tun: «In den elsässischen Herrschaften galt bis nach der Französischen Revolution das germanische Recht. Es machte einen Unterschied zwischen dem Grund, auf dem ein Haus stand, und dem Haus selber.»

Die Gruppe elsässisch-schweizerischer Freiwilliger, die bei der Rettungsaktion beteiligt waren. Bild: zvg

Das Fachwerk, das die ganze Struktur trägt, ist so konstruiert, dass es demontiert und das Haus verpflanzt werden kann. Das wurde etwa dann notwendig, wenn Boden und Haus verschiedenen Nachkommen vererbt wurden.

Der Wiederaufbau bietet einen grossen Vorteil. Beim Wiederaufbau können die Zwischenräume, die sogenannten Gefache, mit modernen Materialien aufgefüllt werden. Bei ursprünglichen Riegelhäusern bestehen die Wände aus Flechtwerk, die mit Lehm beworfen werden. Darüber kam noch ein Kalkverputz.

Mit Isolation: Aussen hui, innen hui

Heutzutage werden die Gefache mit Lehmsteinen, also ungebrannten Backsteinen, gefüllt. Dann wird ein Sumpfkalkputz aufgetragen, zuletzt folgt der Anstrich mit Kalkmilch. Die Gebäude erhalten zudem eine Innenisolation. Das Sundgauer Riegelhaus würde also, obwohl bald 470 Jahre alt, modernen energetischen Ansprüchen genügen.

Sprecher der Gruppe, die das Haus gerettet hat, ist Marc Grodwohl, Gründer des Ecomusée Alsace in Ungersheim, dem grössten Freilichtmuseums Frankreichs. Grodwohl schreibt, in Buschwiller selber bestehe kein Interesse an einem Wiederaufbau.

Er sei mit Martin Schilling in Allschwil gewesen, um sich geeignete Parzellen anzuschauen. Doch es gebe ein Hindernis: All jene, die Geld gespendet hätten, über 30'000 Euro, würden davon ausgehen, dass das Gebäude vorrangig gemeinnützigen Einrichtungen übergeben werden sollte, damit es dem Gemeinwohl dienen kann.

Man werde nun nochmals einen Aufruf starten und abwarten, ob öffentliche Körperschaften oder Vereine daran interessiert wären, das Haus zu übernehmen. Da lässt Grodwohl aber eine Türe offen: Der künftige Abnehmer könne auch aus der Schweiz sein.

