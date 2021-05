Allschwil - Handtasche entrissen und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagnachmittag wurde an der Bachgrabenpromenade in Allschwil einer Fussgängerin die Handtasche entrissen. Der Täter, eine jüngere männliche Person flüchtete in unbekannter Richtung. Personen wurden keine verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

23.05.2021, 12.24 Uhr