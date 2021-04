ALLSCHWIL «Katastrophe für Flora und Fauna»: Fischer warnen vor einer Öffnung des Allschwilerweihers Badesee, Treffpunkt, Wasserfläche für alle: Für den Allschwilerweiher gibt es viele Ideen. Doch schon heute sei Littering ein grosses Problem, sagen die jetzigen Nutzer, und ohne Zaun würde alles nur noch schlimmer. Erst Ende März fischte die Feuerwehr ein Mofa aus dem Wasser.

Benjamin Wieland 28.04.2021, 05.00 Uhr

Der Allschwilerweiher leidet immer wieder unter Rattenplagen, weil «Tierfreunde» mit mitgebrachten Essensresten Fische und Enten füttern. Nicole Nars-Zimmer

Der Allschwilerweiher ist komplett umzäunt. Betreten verboten, warnen Schilder. Wer trotzdem Tiere einfängt, Pflanzen ausreisst oder ohne Erlaubnis angelt, dem droht eine Busse zwischen 10 und 100 Franken.

Das soll sich jetzt ändern, findet der Allschwiler SP-Politiker Basil Wagner. Der Ortsparlamentarier schlägt vor, aus dem Weiher einen Badesee zu machen. Wagners Vorbild: Der künstlich angelegte Badesee auf dem Hasliberg. Wagner hat einen entsprechenden Vorstoss im Einwohnerrat eingereicht.

So weit gehen wie Wagner will der WWF beider Basel nicht. Er schlägt stattdessen lediglich eine Öffnung des Ufers vor – wie man es schon vor Jahren per Petition verlangt hatte.

Erst Ende März landete wieder ein Mofa im Teich

Der jetzige Nutzer der Anlage ist über die Visionen nicht begeistert. Der Kantonale Fischerei-Verband Basel-Stadt (KFVBS) hat den Allschwilerweiher vom Eigentümer, dem Kanton Basel-Stadt, gepachtet. «Es gab schon vor ein paar Jahren das Bestreben, den Zaun zu entfernen», sagt KFVBS-Präsident Jörg Alioth auf Anfrage. «Wir warnen davor, denn dann verschärft sich das Problem mit dem Littering, der illegalen Fütterung und dem Aussetzen von Fischen.»

Nach der Einführung der Kehrichtsackgebühr sei immer wieder Abfall im Areal entsorgt worden. «Zwar hat es seither gebessert, aber erst Ende März mussten wir mit Hilfe der Feuerwehr ein Mofa aus dem Teich holen und Öl absaugen», sagt Alioth. Wenn es den Zaun nicht mehr gebe, sei das «eine Katastrophe für Flora und Fauna».

Aber auch Alioth ist klar, dass mit der Anlage, die leicht verlottert daherkommt und auch schon unter Rattenplagen litt, etwas gehen muss:

«Wir haben bei Basel-Stadt und Baselland längst angemahnt, den Weiher zu leeren, zu sanieren und den Schlamm zu entsorgen.»

Dass wieder Ideen für den Weiher aufkommen, hat auch damit zu tun, dass Basel-Stadt einen Teil des Areals des 2008 stillgelegten Schiessstandes Allschwilerweiher überbauen will. Zwar sind die Planungen im Verzug, doch allzu lange warten wird der Stadtkanton kaum, bis er die riesige Landreserve an der Stadtgrenze in Wert setzt.

Aufwertung des Weihers als Pfand für die Überbauung

Wenn Basel-Stadt zu bauen wünscht, darf Allschwil für den entstehenden Mehrwert eine Gegenleistung einfordern – und da bietet sich die Aufwertung des buchstäblich vor sich hin dümpelnden Weihers an. Auch der Gemeinderat plant, den Zaun einzureissen, zumindest teilweise.

In einer ersten Reaktion auf den Vorstoss seitens der SP-Fraktion lehnt die Allschwiler Exekutive den Badesee zwar ab. Er würde zu einem «sehr hohen Besucheraufkommen führen» und immense Kosten auslösen. Doch: Im Rahmen der Quartierplanungen für das Gebiet Allschwilerweiher solle «der See und zumindest eine Uferseite (...) zugänglicher gestaltet werden.»

Petition des WWF fordert Renaturierung des Gebiets

Der WWF überreichte seine Vorschläge für die Neunutzung des gesamten Areals Allschwilerweiher, das Konzept «Naturpark Allschwiler Weiher», bereits 2003 dem Allschwiler Gemeinderat. Im Jahr darauf folgte eine Petition mit 2460 Unterschriften. Das Konzept sei weiterhin aktuell, sagt Jost Müller Vernier, Geschäftsführer des WWF beider Basel, zur bz.

Dass der Weiher eine neue Nutzung erhält, wäre nicht das erste Mal. Das von 1673 bis 1675 gegrabene Becken diente zuerst als Feuerweiher, dann als Trinkwasserspeicher, Spülweiher, Fischweiher – und zeitweise auch als Eisweiher für Bier. Ab 1794 nutzte die Basler Actienbrauerei gefrorenes Teichwasser zur Kühlung ihres Gerstensafts.