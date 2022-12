Allschwil Künftig Genuss statt Schlafmanko: Wirtepaar zieht sich aus dem Restaurant Mühle zurück Pierre und Christine Mergel geben die Schlüssel des Lokals in Allschwil ab. Ihre Nachfolge gestaltet sich bis jetzt schwierig. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Christine und Pierre Mergel ziehen sich aus dem Restaurant Mühle in Allschwil zurück. Bild: Juri Junkov

Wenn Pierre und Christine Mergel in diesen Tagen in den Spiegel schauen, sehen sie ein lachendes und ein weinendes Auge. Denn das Wirtepaar hört im Restaurant Mühle in Allschwil auf und geht vorzeitig in Pension. «Nun soll erst einmal das Geniessen unseren Alltag bestimmen», sagt Pierre Mergel mit hörbarer Vorfreude. Gastronomie ist ein hartes Pflaster mit langen Arbeitstagen, die bei ihnen bis zu 16 Stunden dauerten.

«Wir haben morgens gefrühstückt, dazwischen gearbeitet und uns erst wieder spätabends nach Arbeitsschluss ein schönes Nachtmahl gegönnt.» Am Ende einer Woche sei er so fix und fertig gewesen, dass er sonntags bereits um sechs Uhr abends ins Bett plumpste, um das Schlafmanko auszugleichen. Damit ist nun Schluss.

Wenn den beiden trotzdem zwischendurch auch zum Weinen zumute ist, dann hängt das mit den Reaktionen zusammen, die sie aufgrund ihres Abschieds erhalten. Von den Stammgästen gibt es Blumensträusse, vom Chef eines Geschäftsessens eine Huldigung, wie wohl man sich in der «Mühle» immer gefühlt habe. «Dass da Emotionen hochkommen», sagt Christine Mergel, «ist doch klar.»

Immerhin neuneinhalb Jahre haben die Mergels den Betrieb bewirtschaftet, zu dem nebst dem Lokal im Riegelbau auch ein grosser Stall gehört, der für Events genutzt werden kann. Pierre Mergel zieht eine rundum positive Bilanz und spricht von einer «wunderschönen Zeit in einem einmaligen Haus». Der 63-Jährige hat in seinem Berufsleben einiges erlebt. In den Achtzigerjahren war er unter anderem Küchenchef bei Jean-Marie Stoeckel im Elsass, der sich einst mit dem renommierten Titel als Frankreichs bester Sommelier hatte schmücken dürfen.

Die Neun als roter Faden

Später kam Pierre Mergel in die Schweiz, wo er neun Jahre lang im Speisehaus am Dornacher Goetheanum kochte, bevor er den Landgasthof Klus in Aesch pachtete und sich selbstständig machte. «Auch das neun Jahre lang – die Neun führt wie ein roter Faden durch meine Küchenkarriere.»

Christine Mergel hingegen arbeitete lange als Pädagogin, bevor sie ihren ein Jahr älteren Ehemann im Betrieb in der Klus vollzeitlich unterstützte. «Sie packte damals dort an, wo es sie gerade brauchte, ob beim Geschirrspülen oder im Service», erinnert sich Pierre Mergel, «heute ist sie eine richtig tolle Gastgeberin in der ‹Mühle›.» Am Freitag, rechtzeitig vor den Feiertagen, hat das Restaurant das letzte Mal geöffnet. Danach ziehen die beiden zurück in den Sundgau nach Frankreich, von wo sie ursprünglich herkommen.

Wer dem Wirtepaar in der «Mühle» nachfolgt, ist noch offen. «Hatten wir vor neun Jahren 20 Bewerber, die in Frage kamen», erklärt Daniel Koller, VR-Präsident der Eigentümerin, der Mühle Allschwil AG, «so sind es heute genau null.» Und dies, obwohl man breit gestreut habe, dass das Lokal eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter sucht. «Das zeigt, wie sehr die Gastrobranche in der Krise steckt.»

Das grösste Problem sieht er im Personalmangel, der seit der Coronapandemie grassiere. Mehrmals hat er von Interessenten den Satz gehört: «Wenn Sie mir die Angestellten organisieren, dann steige ich als Wirt ein!» Das halbe Dutzend Angestellte, das unter der Ägide der Mergels mithalf, kommt dafür eher nicht in Frage, weil das Haus, das 1624 erstmals urkundlich erwähnt wurde und heute unter Denkmalschutz steht, nun erst einmal während rund drei Monaten renoviert wird. So lange will niemand warten, erst recht nicht in einer Zeit, in der man sich in der Gastrobranche die Jobs aussuchen kann.

«Ohne Pizza, ohne Pommes frites»

Daniel Koller wünscht sich auch in Zukunft eine gehobene Küche, mit französisch-mediterraner Ausrichtung, «ohne Pizza und ohne Pommes frites». So wie sie von Pierre Mergel zelebriert wurde. Dafür zeichnete ihn der Guide Michelin mit einem Stern aus. Im Baselbiet-Special der bz-Serie «Basels beste Beizen» schaffte er es zuletzt gar auf Platz 1. «Das war lustig», erinnert er sich an jenen Morgen, als der Artikel erschien, «das Telefon läutete pausenlos.» Nun freuen sich die Mergels aber erst einmal auf ruhigere Zeiten.

