Allschwil: Amtszeitbeschränkung auf Gemeindeebene gefordert

Allschwil Nach 16 Jahren soll Schluss sein: Einwohnerrat fordert Amtszeitbeschränkung auf Gemeindeebene Was der Landrat kennt, soll es auch auf Gemeindeebene geben: eine Amtszeitbeschränkung. Das fordert ein Allschwiler Einwohnerrat. Bisher kennt Binningen als einzige Gemeinde eine solche Regelung.

Wie lange soll man politisch tätig bleiben? Ein Allschwiler Einwohnerrat will diese Tätigkeit auf Gemeindeebene beschränken. Symbolbild: Eva Wanner

Vor allem kleine Gemeinden im Baselbiet haben immer wieder Mühe, genug politisches Personal zu finden. Da ist man froh, wenn man einen Gemeinderat überreden kann, etwas länger im Amt zu bleiben, um eine Vakanz zu vermeiden. Weil das in Kilchberg trotz einiger Anstrengungen nicht gelang, muss jetzt der Kanton eingreifen und eine provisorische Gemeinderätin ernennen.

In grossen Unterbaselbieter Gemeinden gibt es das umgekehrte Problem: Manche Politikerinnen und Politiker können nicht loslassen und hängen an ihren Ämtern. «Sowohl im Einwohnerrat als auch im Gemeinderat sind bei uns einige schon lange dabei», sagt der Allschwiler SP-Einwohnerrat Etienne Winter – zu lange, wie er findet.

Berufspolitiker sind nicht gerne gesehen

Er will deshalb eine Motion einreichen, die klare Schranken setzt: Nach 16 Jahren soll Schluss sein, sowohl im Einwohner- als auch im Gemeinderat und in allen übrigen Fachbehörden.

«Wer seine politischen Ideen nicht in 16 Jahren einbringen kann, schafft das auch im 17. oder 18. Jahr nicht», findet er. «Man sieht in unserem politischen System nicht gern Berufspolitiker, sondern Leute, die Ideen umsetzen wollen.» Winter sieht zudem Vorteile bei der Planung der Nachfolge, wenn jemand nach 16 Jahren zwingend abtreten muss.

Etienne Winter findet: «Wer seine politischen Ideen nicht in 16 Jahren einbringen kann, schafft das auch im 17. oder 18. Jahr nicht.» Roland Schmid

Angesprochen von Etienne Winters Vorstoss fühlt sich insbesondere sein Vater Jean-Jacques Winter. Der ist seit 1988 Einwohnerrat für die SP, sass in unzähligen Kommissionen und gilt als Allschwiler Polit-Urgestein. Schmunzelnd sagt er:

«Etienne hat den Vorstoss ohne mein Wissen vorbereitet.»

Als «Sesselkleber» sei er noch nie bezeichnet worden. Gegenüber einer Amtszeitbeschränkung ist er eher kritisch eingestellt, auch wenn er selber bald abtreten will. Er streicht die Vorteile der Erfahrung im Politbetrieb heraus. «Wenn etwas aus der Vergangenheit unklar ist, heisst es in allen Fraktionen schnell mal: ‹Frag doch einfach den Winter.›»

Peter Meschberger war 32 Jahre im Gemeinderat

Winter Senior ist sowieso ein seltener Fall. In den fünf Baselbieter Gemeinden mit Einwohnerräten kämpfen die Parteien eher mit vielen Rücktritten innerhalb der Legislaturperiode als mit zu viel Kontinuität. Und dass jemand 32 Jahre lang im Gemeinderat sass, wie das mit Peter Meschberger in Birsfelden der Fall war, ist heute auch kaum mehr vorstellbar.

«In den grossen Agglo-Gemeinden des Baselbiets ist kaum ein Gemeinderat länger als 12 Jahre im Amt», sagt seine Frau Regula Meschberger, die heute im Birsfelder Gemeinderat sitzt und Präsidentin des Baselbieter Gemeindeverbands ist. Eine Amtszeitbeschränkung hält sie deswegen schlicht nicht für notwendig. Und sie ist überzeugt: Eine Amtszeitbeschränkung auf kommunaler Ebene solle jede Gemeinde für sich beschliessen.

Der Landrat kennt eine Amtszeitbeschränkung, ebenfalls von 16 Jahren, ebenso der Basler Grosse Rat. Auf kommunaler Ebene hat bisher im Baselbiet erst Binningen den Schritt gewagt, bereits seit den 1980er-Jahren gilt grundsätzlich das 16-Jahr-Maximum. Davon betroffen ist demnächst Gemeindepräsident Mike Keller, der seit 2008 im Gemeinderat sitzt und 2024 nicht mehr antreten darf.

«Die Frage, ob ich länger bleiben will, hat sich für mich gar nie gestellt», sagt er. «So ist sichergestellt, dass es im Gemeinderat frische Ideen und Köpfe gibt.» Seit er politisch tätig ist, wurde die Amtszeitbeschränkung in Binningen nie in Frage gestellt.

In Binningen brauchte es den Stichentscheid des Einwohnerratspräsidenten

Einfach war die Einführung allerdings nicht, erinnert sich Bruno Gehrig, zwischen 1971 und 2002 Binninger Gemeindeverwalter. «Vorgeschlagen hatte die Beschränkung der Gemeinderat, weil es einige Einwohner- und Gemeinderäte gab, die überlange im Amt waren. Aber die Massnahme war sehr umstritten, es brauchte schliesslich den Stichentscheid des Einwohnerratspräsidenten.»

Danach habe man in Binningen immer wieder beklagt, dass wegen der Amtszeitlimite «die Besten gehen müssten». Aber:

«Ernsthaft in Frage gestellt wurde sie nie.»

Etienne Winter reicht seinen Vorstoss bewusst als Einzelperson ein, ohne Absprache mit seiner oder einer anderen Fraktion. Denn er weiss: «Auch bei uns wären einige von der Amtszeitbeschränkung betroffen.»

