Petition: Allschwil soll Skulptur von Peter Moilliet kaufen

Allschwil Nach Freiluftausstellung im Wegmattenpark: «Maria» des Lokalkünstlers Peter Moilliet soll bleiben Eine Petition fordert, dass die Gemeinde ein Objekt aus der Ausstellung «Skulptur’22» im Wegmattenpark kauft. Das wäre im Sinn des Gemeinderats, der Allschwil kulturell aufwerten möchte. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Die «Maria» von Peter Moilliet steht mitten im Wegmattenpark in Allschwil. Kenneth Nars

Ein halbes Jahr lang konnte man im Allschwiler Wegmattenpark Werke von regionalen Künstlern betrachten. Für die Gemeinde war die Ausstellung «Skulptur’22» die Gelegenheit «für die vermehrte Auseinandersetzung mit der Kultur», hatte an der Vernissage Gemeinderat Andreas Bammatter erklärt.

So gab es rund um die Ausstellung zahlreiche Kulturevents, etwa Spaziergänge mit einer Eventkünstlerin. Bisher galt Allschwil nicht gerade als Kulturhauptstadt. Doch das soll sich laut dem Willen des Gemeinderats ändern. Ein neues Kulturleitbild steht für Ende Jahr in Aussicht.

Seine Frau Maria posierte für ihn

Vorerst ist am 30. Oktober die Finissage von «Skulptur’22». Doch diese soll dauerhaft Spuren hinterlassen. Das hofft zumindest der ehemalige SP-Einwohnerrat Patrick Baschung. Er hat eine Petition lanciert, die fordert, dass die Gemeinde ein Objekt der Ausstellung kauft und im Park lässt, nämlich «Maria» von Peter Moilliet (1921–2016).

Die Bronzestatue stellt eine Frau dar – Moilliets Ehefrau Maria posierte für ihn. «Ich wohne in der Nähe des Parks», sagt Baschung. «Jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, denke ich: Die Kunstwerke sind eine Bereicherung.» Dazu, warum ausgerechnet die «Maria» stehen bleiben soll, meint er:

«Sie hat etwas Archaisches. Und dort, wo sie jetzt steht, gibt sie Orientierung.»

Es gäbe einen weiteren Grund, warum Allschwil ein Werk von Moilliet behalten sollte: Der gebürtige Berner verbrachte einen Grossteil seines Lebens in der Gemeinde, wo er 1949 ein Bauernhaus kaufte. Dort war er bis zu seinem Tod in einem unterirdischen Atelier kreativ tätig. Seine Werke sind das Gegenteil von abstrakt, seine Skulpturen stellen Menschen dar, oft üppige Frauen.

Allschwil hat keine Richtlinien für den Erwerb von Kunstwerken

In und rund um Basel ist es fast nicht möglich, noch nie an seinen Werken vorbeigegangen zu sein, so viele davon gibt es im öffentlichen Raum: Beim Friedhof Hörnli stehen vier Evangelisten, im Brunnen des Margarethenparks eine Lorelei, beim Pax-Gebäude am Aeschenplatz ein Portalrelief und ein Traumhaus, auf dem Leonhardskirchplatz die Bronzefigur des ersten Basler Denkmalpflegers Rudolf «Dingedinge» Riggenbach.

Diese Liste ist nicht abschliessend. Richtlinien, welche Kunst wohin kommt, gibt es in Allschwil keine. Auf Anfrage heisst es:

«Bei Anträgen aus der Bevölkerung für Schenkungen oder Ankäufe wurde bislang eine Empfehlung des für die Kultur verantwortlichen Verwaltungsbereichs erarbeitet.»

Danach werde sie dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Wie viel die «Maria» kosten würde, ist noch unklar. Moilliets Nachlass wird von einer Stiftung verwaltet. Der Gemeinde Allschwil stehen dieses Jahr für Unterhalt und Erwerb von Kunstwerken 20'000 Franken zur Verfügung. Die Petition wird demnächst eingereicht, bisher stehen rund hundert Personen hinter dem Anliegen.

Vorerst klärt der Gemeinderat im neuen Kulturleitbild ab, welche Art von Kultur Allschwil überhaupt will. An der Vernissage der «Skulptur’22» meinte Gemeinderat Bammatter, man werde definieren, «was die Gemeinde genau unter Kultur versteht und ob sie zum Beispiel auch Hochkultur braucht».

