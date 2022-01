Neuer Anlauf für Umgestaltung des Allschwiler Lindenplatzes

Allschwil Planungsleiche Lindenplatz: Grüne sind ungeduldig, Gemeinderat wagt neuen Anlauf Der Allschwiler Lindenplatz ist auch nach jahrelanger Planung ein Sanierungsfall. Nach dem Volks-Nein vor anderthalb Jahren soll eine «redimensionierte Variante» auf Konsens stossen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Der Kiosk am Lindenplatz in Allschwil ist derzeit nicht in Betrieb. Nicole Nars-Zimmer

Die Ernüchterung im politischen Allschwil war gross, als die Stimmberechtigten im September 2020 die Umgestaltung des Lindenplatzes mit 53 Prozent ablehnten. Vorangegangen war nämlich ein umständliches Planungsverfahren, bei der die Bevölkerung mehrfach die Gelegenheit hatte, ihre Meinung einfliessen zu lassen.

Im Einwohnerrat stiess das drei Millionen Franken teure Vorhaben auf viel Wohlwollen. Der Gemeinderat hatte den Eindruck, alles richtig gemacht zu haben. Doch dann brachte die Anwohnergruppe «Lindengrün» mit einem Referendum die jahrelange Planung zu Fall. Danach bestellte der Gemeinderat eine umfassende Abstimmungsuntersuchung. Fazit daraus: Den Ausschlag für das Nein gaben einerseits die Kosten, andererseits Bedenken, es werde zu viel Grünraum verschwinden.

Grüne lancieren drei Vorstösse

Seither ist es rund um den Lindenplatz ruhig geworden. Der Handlungsbedarf ist zwar weitgehend unbestritten – doch die Stossrichtung ist unklar. Die Allschwiler Grünen möchten jetzt, dass auf dem Platz etwas geht. Mit drei Vorstössen im Einwohnerrat verlangen sie sofortige Verbesserungen, etwa für den Spielplatz, denn der sei «kein würdiger Zustand».

Den derzeit mit Brettern verbarrikadierten Kiosk («ein trauriger Anblick») möchten sie für Zwischennutzungen freigeben. Und schliesslich soll rund um den Platz Tempo 20 gelten. Doch für den Gemeinderat geht das zu schnell, er möchte koordinierter vorgehen. Für die weitere Planung sind im diesjährigen Budget 70'000 Franken vorgesehen.

Gemeinderat Robert Vogt (FDP) sagt:

«Im Grunde genommen starten wir das gleiche Mitwirkungsprozedere wie beim vorherigen Anlauf.»

Der entscheidende Unterschied: Es geht nicht mehr um ein Gesamtpaket. Stattdessen will man abklären, welche von den damaligen Massnahmen man einzeln weiterverfolgen könnte, «und schauen, was das gemeinsame Ziel sein kann», so Vogt. Denn leider liefere die Nachbefragung keine Rangliste, welche konkreten Änderungen die Bevölkerungen auf dem Platz am liebsten hätte.

Möglichst breites Meinungsspektrum einholen

Sicher ist nur: Man wird mehr Grün anstreben und der Umbau darf nicht zu teuer sein. Vogt:

«Wir haben uns einen Rahmen von einer Million Franken gesetzt.»

Die Ungeduld der Grünen kommt dem Vorgehen des Gemeinderats in die Quere. Denn wenn man ihre Vorschläge voreilig umsetze, habe die Bevölkerung in der Mitwirkung rasch den Eindruck, übergangen zu werden, so Vogts Befürchtung. Jetzt hofft der Gemeinderat vor allem, dass die Bevölkerung sich an der Mitwirkung beteiligt. Positive Zeichen kommen von Lindengrün. Sprecherin Rosemarie Imhof will sich noch nicht zum Vorgehen des Gemeinderats äussern, sagt aber:

«Unser Grundtenor ist: Wir wollen mit der Gemeinde zusammenarbeiten und gemeinsam mit der Bevölkerung den Lindenplatz nach und nach gestalten.»

Vogt betont, dass man nicht nur die Meinung des Referendumskomitees von damals einholen will, sondern der breiten Bevölkerung.

Allenfalls doch Zwischennutzungen

Wenn die Mitwirkung trotz Corona bereits dieses Jahr starten kann und die Planung wie gewünscht läuft, möchte der Gemeinderat 2023 erste Massnahmen auf dem Platz umsetzen. Klappt das nicht so rasch, könnte der Gemeinderat doch noch auf Forderungen der Grünen eingehen, etwa auf diejenige nach einer Zwischenlösung für den brachliegenden Kiosk. Vogt meint:

«Ich kann mir dort sehr gut eine Bücherkabine als Provisorium vorstellen.»

