Baselland: Johnson & Johnson zieht aus früherem Actelion-Sitz aus

Allschwil Schluss mit «Mikado-Haus»: Johnson & Johnson verlässt Architektur-Ikone Die Zukunft des früheren Actelion-Hauptsitzes aus der Feder von Herzog & de Meuron in Allschwil ist ungewiss. Johnson & Johnson wird seine Mitarbeitenden in der Region an einem anderen Ort zusammen führen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 26.11.2021, 17.50 Uhr

Die Mitarbeitenden ziehen ein paar Meter weiter: Der frühere Actelion-Hauptsitz im Allschwiler Bachgraben sieht zwar spektakulär aus, ist aber als Arbeitsstätte offenbar nicht so beliebt. Bild: Kenneth Nars

Anfang 2018 übernahm Johnson & Johnson (J&J) Actelion. Im Herbst 2020 verschwand der Name Actelion von der Fassade des früheren Firmensitzes in Allschwil. Jetzt wird auch J&J das Actelion Business Center, wie das Gebäude ursprünglich hiess, verlassen. Wie die bz weiss, hat das Unternehmen bereits entschieden, seine Aktivitäten in Allschwil woanders zu konzentrieren.

Thomas Moser, Sprecher von Johnson & Johnson Switzerland, bestätigt die Informationen auf Anfrage: «Im Sommer 2023 werden wir von unserem heutigen Campus in Allschwil auf den nahe gelegenen Hauptcampus des Switzerland Innovation Park Basel Area umziehen.»

«Anforderungen an den Arbeitsplatz haben sich verändert»

Offenbar war man bei J&J nicht mehr zufrieden mit dem ikonischen Bau, den das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron für Actelion entwarf. «Die Arbeitsweisen entwickeln sich weiter, und unsere Anforderungen an den Arbeitsplatz haben sich verändert», schreibt Moser. Die neuen Büroräume würden alle Mitarbeitenden am Standort in einem Gebäude vereinen, zusammen mit anderen Unternehmen im Bereich der biomedizinischen Innovation. Moser: «Wir freuen uns darauf, einen Knotenpunkt für Interaktion und Ideenaustausch zu schaffen und einen Arbeitsplatz zu beziehen, der den sich entwickelnden Bedürfnissen unseres Unternehmens gerecht wird und gleichzeitig unserem Wunsch entspricht, in der Region Basel zu bleiben.»

Das Business Center ist zwar schön anzuschauen, aber wohl eher schwierig zu nutzen. Mit den balkenartigen Strukturen entstehen zahlreiche Winkel und Fluchten, kein Stockwerk ist dem anderen gleich. Eine frühere Actelion-Mitarbeiterin sagt zur bz:

«Es ist einfach nicht besonders praktisch, wenn alle Stockwerke anders geschnitten sind. Und wegen der langen und schmalen Balken ist man bei der Anordnung der Arbeitsplätze und Büros wenig flexibel.»

Immerhin: Wegen der vielen Fassaden können sämtliche Arbeitsplätze in der Nähe von Fenstern angeordnet werden. Alle Mitarbeitenden kommen so in den Genuss von genügend Tageslicht.

Weit zügeln müssen die J&J-Angestellten nicht. Sie bleiben im Bachgraben-Gebiet, ziehen aber einige hundert Meter weiter gen Norden, auf das Baselink-Areal und dort in ein Gebäude, für dessen Gestaltung ebenfalls Herzog & de Meuron verantwortlich zeichnen, das aber einen etwas sperrigen Namen trägt: Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus, besser bekannt unter dem früheren Projektnamen Grid. Der Innovation Park ist schon da, bald folgen, neben J&J, die Pharmafirma Basilea und Einheiten der Universität Basel. «Wir freuen uns sehr, dass Johnson & Johnson in den Main Campus einzieht», sagt Martin Jordan, Sprecher des Switzerland Innovation Park Basel Area, zur bz. «Die Firma passt bestens in das Ökosystem Baselink und stellt ein weiteres Puzzleteil dar.»

Idorsia baut den eigenen Sitz aus

Actelion bezog sein Business Center im Jahr 2010. Das Pharmaunternehmen befand sich damals in einer starken Wachstumsphase. Der Bau mit sechs Geschossen kostete gemäss damaligen Angaben rund 100 Millionen Franken und bot Platz für 350 Mitarbeitende. Ein wohl nicht unangenehmer Nebeneffekt war, dass das «Mikado-Haus», wie es im Volksmund bald genannt wurde, Actelion ein Gesicht verlieh und in der Architekturszene weit über die Schweiz hinaus Beachtung fand. Im Oktober 2020 wurde das Actelion-Logo an der Fassade entfernt, seither prangt dort der rote «Johnson & Johnson»-Schriftzug.

Als J&J Actelion für 30 Milliarden Franken übernahm, war eine Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft abgespalten worden: Idorsia. Deren CEO Jean-Claude Clozel war einer der Gründer von Actelion. Ihm gelang es, die neue, unabhängige Firma als Teil des Verkaufsgeschäftes mit J&J auszubedingen. Idorsia hat seine Zelte gleich neben dem Actelion Business Center aufgeschlagen. Dass Idorsia dort einziehen wird, wäre aber unwahrscheinlich: Die Firma wird ihren jetzigen Hauptsitz aufstocken und ausbauen.

Das Actelion Business Center befindet sich noch immer im Eigentum von Actelion Pharmaceuticals Limited. J&J-Mediensprecher Thomas Moser teilt zu diesem Punkt mit: «Zur Zukunft unseres derzeitigen Campusgebäudes ist noch keine Entscheidung gefallen.»

