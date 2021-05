allschwil Seniorensiedlung ohne Senioren: Steinreiche Stiftung schert sich nicht um Vertrag Die Thomi-Hopf-Stiftung, in der auch Geld von Thomy+Franck steckt, durfte in Allschwil dichter bauen als eigentlich vorgesehen. Die Gemeinde erlaubte das, wollte dafür aber eine Gegenleistung – jetzt kommt ans Licht: Die wird nicht eingehalten. Benjamin Wieland 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Winzerpark zu Allschwil, der nur auf dem Papier eine Alterssiedlung ist. Kenneth Nars

An bester Lage hat die Thomi-Hopf-Stiftung in Allschwil den Winzerpark gebaut. Die fünf Gebäude gruppieren sich um eine stattliche Villa. Der Winzerpark hat eine hübsche eigene Website. Dort wird geschwärmt von der Anlage. «Ganz ehrlich: Was will man mehr?». Darauf könnte der Gemeinderat antworten: «Dass ihr eure Versprechen einhaltet!»

Zankapfel sind die 60 Wohnungen. Damit die Thomi-Hopf-Stiftung das Areal so stark überbauen durfte, brauchte sie einen Quartierplan. Für die Mehrnutzung konnte die Gemeinde eine Gegenleistung verlangen. Der Gemeinderat dachte da an die wachsende Zahl an Betagten in Allschwil – vor allem an die klammen Betagten. Er verlangte von der Thomi-Hopf-Stiftung, dass mindestens 20 Prozent der Wohnungen, also zwölf, für Menschen mit Ergänzungsleistungen (EL) erschwinglich bleiben müssen. Das ist auch im Quartiervertrag so festgehalten. Wie der Gemeinderat jetzt aber in Erfahrung bringen musste, hält die Thomi-Hopf-Stiftung diese Zahl nicht ein – bei Weitem nicht.

«Effektiv sind es nur vier Wohnungen in diesem Preissegment», gab die fürs Ressort Alter zuständige Gemeinderätin Silvia Stucki kürzlich dem Einwohnerrat zur Auskunft. Bei den anderen acht Wohnungen liege der Mietzins über dem Richtmietwert gemäss dem Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV. Das heisst: Leute mit Ergänzungsleistungen können sich die Objekte nicht leisten.

Mieterinnen und Mieter sind im Schnitt zu jung

Die Eigentümerschaft widerspricht damit ihren eigenen Statuten. Als Marc Thomi und Marianne Thomi-Hopf die Stiftung gründeten, wollten sie, dass ihr Vermögen nach ihrem Ableben einem gemeinnützigen Zweck zugutekommt – so hält es auch der Stiftungszweck fest. Marc Thomi (1922–2009) war Mitinhaber der Thomi + Franck AG, die mit «Thomy»-Senf und -Mayonnaise in der Tube gross geworden ist. Für den internationalen Markt wurde das «i» zu einem «y» abgewandelt. Die Familie von Marianne Thomi-Hopf (1923–1997) wurde mit Seidenhandel reich.

Die fehlenden Wohnungen für Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, sind nicht das einzige Manko des 2020 fertiggestellten Winzerparks zwischen Winzerweg und Oberwilerstrasse. Die Gemeinde ging von einer Nutzung für Wohnen im Alter aus. In diesem Segment ist in Allschwil Wohnraum generell knapp. Im Winzerpark hätten vorwiegend Seniorinnen und Senioren leben sollen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Projekt ist auf diese Klientel ausgerichtet. So wird die «schwellen- und hindernisfreie Bauweise» der Wohnungen beworben, ebenso die kurzen Wege. Zum Leben im Winzerpark gehören, verrät die Website, «Annehmlichkeiten wie ein Concierge, die Parkanlage, die Fitnessgeräte im Freien und der Shuttleservice ins Dorf». In der Villa, dem früheren Wohnsitz der Familie Thomi-Hopf, wird derzeit ein Restaurant eingerichtet.

Im Quartierplanvertrag sind weitere Elemente des betreuten Wohnens festgehalten, etwa eine Anwesenheitskontrolle und eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft.

Gemeinde ist bei der Stiftung vorstellig geworden

Von einer Seniorensiedlung kann aber nicht die Rede sein, wie die Gemeinde erfahren musste. Lediglich 13 der gegenwärtig 96 Bewohnerinnen und Bewohner sind 65-jährig oder älter. Zu diesen gehören die Mietparteien der vier Wohnungen mit EL-gerechtem Zins. Die Thomi-Hopf-Stiftung liess also zu, dass der Winzerpark vor allem an eine jüngere und vermögende Klientel vermietet wird. Genau das Gegenteil der Ziele, die der Quartierplanvertrag festhält.

Der Gemeinderat ist überhaupt nicht erfreut über die Belegung der Mietobjekte. Das wurde an der Einwohnerratssitzung im Mai deutlich. «Aufgrund dieser Zahlen ist der Gemeinderat der Meinung», sagte SP-Gemeinderätin Silvia Stucki vor dem Ortsparlament, «dass damit die Abmachung Wohnen im Alter nicht ausreichend eingehalten worden ist.»

Die Thomi-Hopf-Stiftung ist sich keinerlei Fehlverhaltens bewusst. Sie habe, teilt sie der bz mit, die Überbauung «im Einklang mit dem Quartierplan realisiert». Deshalb erfülle man auch «die dort formulierten Bedingungen».

Der Gemeinderat lässt aber nicht locker. Silvia Stucki teilt auf Anfrage mit, man habe der Stiftung einen Brief geschrieben, «mit der Bitte, ihre Sicht und Gründe für dieses Vorgehen darzulegen.» Selbstverständlich berufe sich die Gemeinde auf den Quartierplanvertrag.

Stiftung verteidigt sich: Projekt im Einklang mit Statuten

Aufhorchen lässt eine Formulierung der Stiftung. Sie schreibt der bz, es handle sich beim Winzerpark um ein langfristig angelegtes Projekt, das in Einklang mit dem Stiftungszweck stehe. «Vor diesem Hintergrund ist auch die Erstvermietung zu sehen.»

Wie man das deuten könnte: Wir haben einfach mal vermietet und nicht so genau hingeschaut. Die Mieterschaft wird schon noch älter. Irgendwann.