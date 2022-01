Umsetzung der Allschwiler Parkraumbewirtschaftung verzögert sich

Allschwil Trotz Abstimmungsentscheid: Die letzten weissen Parkplätze der Agglo verschwinden nicht so rasch Allschwil soll nicht mehr der Gratisparkplatz Basels sein, das haben die Stimmberechtigten im Herbst beschlossen. Doch die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung verzögert sich. Sie soll mit Tempo 30 verknüpft werden, das aber noch gar nicht beschlossen wurde. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

In Allschwil gibt’s fast nur weisse Parkplätze, und das wohl noch eine Weile. Nicole Nars-Zimmer

Jahrelang wurde in Allschwil darüber gestritten, ob und wie man fürs Abstellen von Autos auf den Strassen bezahlen solle. 2015 lehnte das Stimmvolk eine Vorlage ab, die Diskussion ebbte aber nicht ab. Inzwischen ist Allschwil die einzige Gemeinde rund um Basel, auf der man immer noch gratis und unbeschränkt parkieren darf – mit entsprechend unangenehmen Folgen für Anwohner und lokale Autofahrer.

Die Gemeinde wurde auch schon als «Pendlerparkplatz Basels» bezeichnet. Im September 2021 sagten dann die Stimmberechtigten Ja zu einer Vorlage, auf die sich der Einwohnerrat geeinigt hatte. Damit werde der Leidensdruck kleiner, und zwar bald, hofften die Befürworter zumindest.

Man spart Geld

Denn so rasch verschwinden die weissen Parkplätze wohl nicht. Der Gemeinderat möchte die Parkraumbewirtschaftung gleichzeitig einführen wie Tempo 30 auf Quartierstrassen, wie er in einem Bericht an den Einwohnerrat schreibt. Er begründet dies damit, dass es wenig sinnvoll sei, die seitenversetzten Parkplätze zuerst unter dem Gesichtspunkt der Parkraumbewirtschaftung zu planen, um sie kurz danach mit der Einführung von Tempo 30 nochmals zu überarbeiten.

Auch die Signalisationen am Eingang der Quartiere könnten noch Veränderungen erfahren, müssten aber schon bei Einführung der Parkraumbewirtschaftung da sein. Mit der Verknüpfung spare man nicht zuletzt auch Geld.

Es droht ein Referendum gegen Tempo 30

Nur: Tempo 30 hat der Einwohnerrat zwar vor drei Jahren im Grundsatz befürwortet. Doch konkret ist die Vorlage noch nicht, und politisch definitiv abgesegnet erst recht nicht. Bei einer Verknüpfung mit der Parkraumbewirtschaftung käme Letztere mit Verspätung, nämlich nicht wie geplant schon Mitte dieses Jahres. Wie der Gemeinderat selber einräumt, dürfte die Umsetzung beider Massnahmen erst ab 2023 und bis 2024 erfolgen – oder noch später, wie der ehemalige SP-Einwohnerrat Christian Stocker Arnet jetzt befürchtet:

«Gegen Tempo 30 wird sicher das Referendum ergriffen.»

Denn das Thema ist in Allschwil ein ähnlich heisses Eisen wie die Parkraumbewirtschaftung. Bereits drei Anläufe sind gescheitert.

Die Volksabstimmung bringe nochmals ein Jahr Verzögerung, meint Stocker Arnet. Und das hält er für unzumutbar, denn: «Der Leidensdruck der Bevölkerung mit der Fremdparkiererei ist zu gross geworden.» Und er hält es nicht für sinnvoll, ein Geschäft, das vom Volk mit 60 Prozent Ja-Stimmen angenommen worden ist, mit einem zu verknüpfen, «von dem man noch gar nicht weiss, ob es überhaupt kommt».

Sowieso Unzufriedene

Stocker Arnet ist nicht der einzige mit dieser Haltung. SP, Grüne und SVP werden im Einwohnerrat gemeinsam verlangen, dass die beiden Geschäfte separat umgesetzt werden.

Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli ihrerseits erklärt, dass es absolut sinnvoll sei, Synergien zwischen den beiden Vorhaben zu nutzen. Denn man wolle nicht zweimal das Gleiche unter unterschiedlichen Gesichtspunkten planen und nacheinander zu verschiedenen Ergebnissen kommen. «Natürlich stört das diejenigen, die davon ausgingen, dass die Parkraumbewirtschaftung sofort kommen werde», ist sie sich bewusst, schiebt aber nach:

«Aber wenn wir zuerst das eine und später das andere einführen, stossen wir auch wieder einige vor den Kopf.»

