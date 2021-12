Umfrage zeigt: Allschwiler wollen neues Quartier

Allschwil Umfrage zeigt: Bevölkerung glaubt an das neue Stadtquartier Der Gemeinderat wollte von den Allschwilerinnen und Allschwilern wissen, was sie von der geplanten Umgestaltung der Gebiete rund um die Binningerstrasse halten. Das Ergebnis ist positiv, zeigt aber auch einige kritische Punkte auf. Michel Ecklin 13.12.2021, 05.00 Uhr

Belebt und dicht bebaut: So stellen sich die Planer die zukünftige Binningerstrasse in Allschwil vor. Visualisierung: zvg

Die Gemeinde Allschwil hat beidseits der Binningerstrasse Grosses vor. Die Gewerbegebiete sollen modernisiert und mit Wohnnutzungen ergänzt werden, zudem soll man dort auch vermehrt einkaufen können. Angestrebt wird eine höhere Dichte mit einigen markanten Hochbauten, aber auch mit Parks, Gassen und Plätzen.

Das 8er-Tram soll von der heutigen Endstation in Basel aus durch die zur Alle umgestaltete Binningerstrasse bis zur Schulanlage Gartenhof führen. Aus der heute eher unwirtlichen Gegend soll ein städtisches Quartier mit Charakter und erhöhter Aufenthaltsqualität werden, so die erklärte Absicht.

Wenige Einwände und Ideen eingereicht

Die Planung ist schon fortgeschritten. Doch eine solche massive Veränderung eines ganzen Quartiers bietet auch zahlreiche Stolpersteine; dessen ist sich der Gemeinderat bewusst. Schliesslich hat das Stimmvolk in den vergangenen Jahren einige Grossprojekte beerdigt, zuletzt die «Van Baerle»-Überbauung in Münchenstein. Es fanden im Baselbiet auch schon deutlich kleinere Projekte als die Allschwiler Binningerstrasse keine Gnade an der Urne – stets mit dem Argument, es werde zu dicht, zu hoch, zu städtisch geplant.

Deshalb hat die Gemeinde eine Online-Umfrage gestartet. Deren Resultate sind jetzt bekannt, und sie stimmen die Gemeinde positiv, wie sie mitteilt:

«Grundsätzlich wird der Masterplan unterstützt, vieles trifft auf positive Resonanz.»

Dass nicht Hunderte von Einwänden und Ideen eingereicht worden seien, spreche aus Sicht der Projektverantwortlichen einerseits für die Qualität der Planung; andererseits dafür, dass bereits in früheren Phasen Direktbetroffene Erwartungen und konkrete Anregungen hätten einbringen können.

Die Gemeinde hebt aber auch die kritischen Punkte hervor, die sich aus der Umfrage ergeben haben: Bei gemischten Nutzungen solle Sorge getragen werden, dass möglichst wenige Konflikte aufträten. Erfahrungsgemäss schätzt es ansässiges Gewerbe nicht, wenn der Betrieb wegen neuen Anwohnern in der Nähe eingeschränkt werden muss.

Koordination mit dem Kanton nötig

Ihr Augenmerk richten will die Gemeinde auch auf eine sorgfältige Gestaltung und Verteilung der Freiräume; auch dies eine Erkenntnis aus der Umfrage. Zudem soll die Strasse sicherer werden als im heutigen Zustand, so ein weiterer Wunsch aus der Bevölkerung. Zur Tramverlängerung seien «von den Rückmeldenden einige Wünsche und Erwartungen eingegangen». Die Mitteilung der Gemeinde beinhaltet ein Versprechen:

«Der Allschwiler Gemeinderat verpflichtet sich, die eingegangenen Rückmeldungen zu verwerten und in die nächsten Projektphasen einfliessen zu lassen.»

Die nächsten Schritte sind die Anpassung des kommunalen Zonenplans und danach das Ausarbeiten von einzelnen Quartierplänen. Zudem gilt es, mit dem Kanton den Bau der Tramverlängerung sowie die Umgestaltung der Binningerstrasse, einer Kantonsstrasse, zu koordinieren.