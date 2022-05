Allschwil: Spielplatz wird auf illegale Ablagerungen untersucht

Spielwiese Plumpi Weil das Wasser rostig ist: Allschwil will Boden unter Spielplatz untersuchen Die beliebte Spielwiese Plumpi im Mülitäli wurde Ende der 1960er-Jahre aufgeschüttet. Es gibt Hinweise, dass im Untergrund auch Baumaterial schlummert. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

«Hinweise auf Abbruchmaterial»: Unter dem Plumpi-Spielplatz liegen wohl auch Ziegel und Beton. Kenneth Nars

Die älteren Semester erinnern sich daran. Dort, wo sich in Allschwil heute der Spielplatz Plumpi befindet, war früher ein Hang. Bei dessen Einebnung ist wohl auch Abbruchmaterial verwendet worden. Das wäre eine Erklärung, warum hin und wieder rostbraunes Wasser aus der Böschung am Mülibach austritt. Wie letzten Sommer.

Die Gemeinde will nun Klarheit darüber, welche Materialien sich unter der Grasnarbe verbergen – und in welchen Mengen. Sie hat ein Ingenieurbüro damit beauftragt, Bodensondierungen durchzuführen. Je nachdem, wie die Resultate ausfallen, wird über weitere Schritte entschieden. Nicht ausgeschlossen ist, dass Material ausgehoben und entsorgt wird, auch zum Schutz der spielenden Kinder.

Bei Proben wurden Eisen und Mangan festgestellt

Die Gemeinde erwarb die Plumpi-Wiese im Mülitäli im Jahr 1970. Die Aufschüttungen hätten in den Jahren zuvor stattgefunden, sagt Andreas Dill, der Umweltbeauftragte der Gemeinde, auf Anfrage.

«Nach einer Archivrecherche gibt es Hinweise darauf, dass wohl auch Abbruchmaterial verwendet wurde, darunter Ziegel und Beton. Im verfärbten Wasser haben wir Eisen und Mangan gefunden.»

Die Verfärbungen könnten laut Dill von Stahlträgern oder Armierungseisen her rühren. «Schadstoffe wurden aber nie festgestellt.»

In zwei elsässischen Nachbargemeinden Allschwils, in Hagenthal-le-Bas und Neuwiller, gibt es zwei ehemalige Deponien, in welchen erwiesenermassen auch Abfälle der chemischen und pharmazeutischen Industrie abgelagert wurden. Mittlerweile wurden Sanierungsmassnahmen durchgeführt.

Gemeinde bemerkte LKW zu spät

Hausmüll oder gar Chemiemüll könne man bei der Plumpi jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit ausschliessen, sagt Dill. «Laut den Akten weist nichts darauf hin.»

Das Baumaterial muss gemäss Dill in den ersten Wochen der Aufschüttungsarbeiten Ende der 1960er-Jahre eingebracht worden sein. «Als der damalige Gemeinderat davon erfuhr, intervenierte er sofort. Aber ein paar Lastwagenfuhren waren dann schon deponiert.»

Da es sich bei der Plumpi nicht um ein Loch oder eine Grube, sondern ursprünglich nur um einen flachen und leicht abschüssigen Hang handle, sei das aufgetragene Material auch kaum mächtiger als ein Meter. Die Sondierungen wurden jetzt in Auftrag gegeben, weil der Gemeinderat beabsichtigt, den Spielplatz umzugestalten und aufzuwerten.

Name rührt von einem früheren Naturbad her

Die Sondierungsarbeiten werden in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Umweltschutz und Energie vorgenommen. Es werden auch Baggerschlitze gegraben. «So ist es möglich», schreibt die Gemeinde, «Erkenntnisse zur Art der Aufschüttung zu gewinnen und auch in tieferen Bodenschichten Proben zu entnehmen.»

Die Plumpi trägt diesen Namen, weil sich in der Nähe einst ein Naturschwimmbecken befand. Dafür wurde das Wasser des Mülibachs gestaut. Das «Allschwiler Wochenblatt» zitiert in seiner aktuellen Ausgabe Dorfhistoriker Max Werdenberg. Er sagt, das Becken sei rund fünf mal acht Meter gross gewesen.

Die Plumpi wurde ab 1962 obsolet. Damals öffnete das Gartenbad Bachgraben seine Tore. Das Naturschwimmbecken wurde renaturiert; heute ist davon nichts mehr zu erkennen.

