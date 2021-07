Biotechnologie Nach Flop mit Krebsmittel: Allschwiler Firma Polyphor droht das Aus Nun ist klar, dass das Unternehmen rund 20 Mitarbeiter entlässt. Was von der Firma noch übrig bleiben wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Andreas Möckli 31.07.2021, 05.00 Uhr

Der Verwaltungsrat von Polyphor prüft sämtliche Optionen für die Zukunft der Biotechfirma mit Sitz in Allschwil. Georgios Kefalas / Keystone

In ihrer heutigen Form dürfte es die Allschwiler Biotechfirma ­Polyphor bald nicht mehr geben. Vor gut einem Monat gab das Unternehmen bekannt, dass sein wichtiges Präparat gegen Brustkrebs nicht den gewünschten Erfolg bewirkt. Seither büsste die Aktie an der Börse um über 70 Prozent ihres Werts ein.

Bereits bei der Bekanntgabe der schlechten Nachrichten fügte Polyphor an, dass der Verwaltungsrat die Strategie überprüfen und sämtliche Optionen für die Zukunft prüfen werde. Eine solche Formulierung lässt meist Schlimmes befürchten. Denn zu den Optionen gehören auch immer der Verkauf oder gar die Schliessung einer Firma.

Vor zwei Wochen gab Polyphor dann bekannt, bis zu 28 Arbeitsplätze streichen zu wollen, um Kosten zu sparen. Noch beschäftigt die Biotech­firma 46 Mitarbeiter. Seit gestern ist klar, dass rund 20 Angestellte gehen müssen. Die strategische Überprüfung wird derweil um bis zu vier Wochen verlängert.

Direkt an die Börse dank Polyphor?

Ob es mittlerweile schon genauere Pläne gibt, dazu will sich das Unternehmen nicht äussern. Klar ist, dass Polyphor bis Ende September das Geld ausgehen wird. Dies hat die Firma selber mitgeteilt. Damit kann das Unternehmen in der heutigen Form nicht mehr weitergeführt werden.

Wie viele Barmittel noch vorhanden sind, lässt sich nicht sagen, da die Halbjahreszahlen erst Anfang September veröffentlicht werden dürften. Per Ende vergangenen Jahres verfügte Polyphor noch über rund 34 Millionen Franken. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 77 Millionen Franken.

Gesucht ist also ein Käufer. Dieser könnte etwa die Erforschung eines Antibiotikums gegen Lungeninfektionen übernehmen, an der Polyphor arbeitet. Interessant könnte die Allschwiler Firma auch für Unternehmen sein, die an die Börse wollen, jedoch den aufwendigen Prozess dazu umgehen wollen. Das kaufwillige Unternehmen könnte durch eine Übernahme in die Hülle von Polyphor schlüpfen und wäre damit eine an der Börse gehandelte Firma.

Grossaktionäre mit Baselbieter Wurzeln

Polyphor hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die Firma existiert bereits seit 1996 und geht auf die Brüder Jean-Pierre und Daniel Obrecht zurück. Zunächst synthetisierte die Firma mehrere tausend chemische Moleküle, die sie der Pharmaindustrie verkaufte. Diese nutzte diese Substanzbibliotheken, um aktive Wirkstoffe zu finden und diese zu neuen Medikamenten zu entwickeln. Dieses Geschäft wurde später sistiert. Daneben entwickelte Polyphor eine Technologie, mit der Wirkstoffe hergestellt werden, die von Proteinen abgeleitet sind. Daraus versuchte die Firma mehrere Medikamente zu entwickeln.

Polyphor wurde mit einem Kurs von 38 Franken an die Börse gebracht. Seither geht es abgesehen von einigen Unterbrüchen abwärts. Derzeit kostet der Titel noch 2.035 Franken.

Scheiternde Biotechfirmen sind wegen der hohen Risiken bei der Erforschung von Medikamenten nicht aussergewöhnlich. Das ist auch den beiden Grossaktionären von Polyphor bewusst. Der Baselbieter Investor Rudolf Maag ist mit 11 Prozent beteiligt, Bachem-Gründer Peter Grogg mit 8,4 Prozent. Angesichts ihrer grosser Vermögen dürfte der Verlust verschmerzbar sein.