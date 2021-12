Allschwil: Noch immer keine Einigung wegen Giftmüll

Traditionelle Festtagsküche Statt opulent ganz bescheiden: Wie sich das Basler Weihnachtsmahl im Laufe der Zeit gewandelt hat

An Heiligabend kommt bei vielen Basler Familien heuer ein Fondue chinoise oder ein Käsefondue auf den Tisch. Doch was gehörte zur weihnächtlichen Esskultur, bevor das ursprünglich chinesische Gericht in den 1970er-Jahren Einzug hielt?