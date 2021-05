Alternative Energien SBB gab den Ausschlag: Jetzt soll es im Hardwald nur noch ein Windrad geben Der Muttenzer Gemeinderat und der Energiedienstleister Primeo Energie machen einen Rückzieher. Statt zwei Windenergieanlagen planen sie zwischen Autobahn und Wald nur noch eine. Doch auch diese bleibt eine Gefahr für Vögel und Fledermäuse. Michel Ecklin 25.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Windrad im Hardwald (auf dieser Visualisierung das rechte) soll nun doch nicht gebaut werden. zvg

Gross war die Aufregung, als im vergangenen Jahr die Pläne für eine Windenergieanlage in Muttenz bekannt wurden. Der Energiedienstleister Primeo Energie präsentierte das Vorhaben, im und am Rande des Hardwaldes zwei Windräder zu bauen.

Damit die Pläne Realität werden, braucht es die Einrichtung spezieller Windkraftzonen im kommunalen Zonenplan. Der Gemeinderat gab dieses Vorhaben im vergangenen Herbst in die Vernehmlassung



Aufwendige Rodungen nötig

Aufgrund dieser Rückmeldungen hat der Gemeinderat nun in Absprache mit Primeo Energie beschlossen, nur noch einen Standort weiter zu verfolgen, nämlich den bei der heutigen Kompostieranlage. Das östlich davon gelegenen Windrad bei der «Untere Hard» soll nicht gebaut werden.

Im Mitwirkungsbericht ist zu lesen:

«Die Ergebnisse aus der öffentlichen Mitwirkung sowie aus Rückmeldungen von den zuständigen Fachstellen des Bundes und des Kantons haben nun ergeben, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für nur einen Standort grösser ist.»



Der übrig gebliebene Standort stelle «einen deutlich geringeren Eingriff in die Natur dar». Im Bericht wird deutlich, dass es in der «Untere Hard» aufwendige Rodungsgesuche gebraucht hätte, mitsamt Wiederaufforstungen. Zudem gab es Bedenken bezüglich Grundwasser.

Nicht zwei Baustellen gleichzeitig

Was aber für Primeo Energie den Ausschlag für den Verzicht gab: Die SBB will in Muttenz in der Nähe ihre Brücke über Eisenbahn und Autobahn (Grenzacherstrasse) neu bauen. Dieses Projekt tangiert den Perimeter des Windrades «Untere Hard» und ist nicht vor 2026 abgeschlossen, weil Einsprachen vorliegen. Das Brückenbauprojekt würde einen gleichzeitigen Bau des Windrades aber nicht zulassen. «Das hatten wir anfänglich nicht bedacht», sagt Joachim Krebs, Sprecher von Primeo Energie.

«Es macht für uns keinen Sinn, so lange zu warten. Denn wenn man zwei Anlagen baut, muss man das gleichzeitig tun.»

Der Bau eines einzigen Windrades lohne sich immer noch, betont er, insbesondere auch, weil für die Stromeinspeisung ins Netz kaum Leitungsbau nötig sei. Zudem habe man für den Strom einen garantierten Abnahmepreis (Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV), wie das bei allen Anlagen im Wind- und Solarbereich die Regel ist.



Mit dem Verzicht auf das eine Windrad wird es aber nicht unbedingt einfacher, das andere zu bauen. Insbesondere die ökologischen Bedenken verschwinden nicht. So könnten die Rotoren eine gefährdete Fledermausart dezimieren, wie die Naturschutzorganisationen in der Vernehmlassung befürchten. Zudem sei es gar nicht so sicher, dass keine Vogelart ernsthaft gefährdet sei, wie das der Gemeinderat darlege.



Referendum möglich

Deshalb fordern einige Stellen, unter anderem die Kantonale Natur- und Landschaftsschutzkommission, eine Umweltverträglichkeitsprüfung als Bedingung für die spätere Baugenehmigung. Dies will der Gemeinderat aber nicht von der Bauherrschaft verlangen. Er begründet dies damit, dass das bei der vorgesehenen Leistung von drei Megawatt gesetzlich nicht nötig sei.

Weitere Hürden, die in der Vernehmlassung angesprochen werden, sind der Lärm, die Trübung des Landschaftsbildes und Eisstücke, die von den Rotoren herunterfallen könnten. Primeo-Sprecher Krebs sagt:



«Die Windkraftgegner haben natürlich nicht weniger Argumente, nur weil wir nur noch eine Anlage planen.»

«Das ist uns bewusst und war auch nicht ein Grund, warum wir auf die eine Anlage verzichtet haben.»



Am 8. Juni entscheidet die Gemeindeversammlung

Gemeinderat Thomi Jourdan ist optimistisch, dass die Stimmberechtigten der Zonenplanmutation zustimmen. Das Geschäft kommt am 8. Juni vor die Gemeindeversammlung. Diese hatte bereits 2009 einem Windradstandort zugestimmt, allerdings mit der Zusage, dass der definitive Standort noch zu bestimmen sei. «Wer damals die Grundhaltung hatte, dass Windenergie eine gute Sache ist, sollte auch jetzt Ja sagen», findet Jourdan. Und seither wisse man, dass die Schweiz aus der Atomenergie aussteige.

Er freut sich jedenfalls auf die anstehenden Diskussionen in Muttenz, denn: «Wir können jetzt zeigen, dass wir über die Energiewende nicht nur reden, sondern auch etwas dafür tun.» Das letzte Wort könnte bei einem Referendum das Volk haben.